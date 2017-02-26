موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 30 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

أخبار

بالفیديو والصور.. المعرض الأول للطائرات المُسيرة بدون طيار في اليمن

بالفیديو والصور.. المعرض الأول للطائرات المُسيرة بدون طيار في اليمن

بالفیديو والصور.. المعرض الأول للطائرات المُسيرة بدون طيار في اليمن

القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا

موقع الوقت ینشر تفاصیل وثيقة دي مستورا في جنيف 4 موقع الوقت ینشر تفاصیل وثيقة دي مستورا في جنيف 4

روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص

مستوطنون يدنّسون المسجد الأقصى بغطاء قوات الاحتلال الوقت- دنّس مستوطنون متطرفون، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور الوقت- ردّ البابا فرنسيس على سياسات ترامب المعادية للمهاجرين قائلا: إن المجتمع يجب ألا يبني جدرانا ولكن جسورا للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس.

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمص الوقت- قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف الدكتور "بشار الجعفري" أن الوفد ناقش مع دي ميستورا نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الارهاب كأولوية، طالباً من الأخير إصدار بيان يدين التفجيرات التي نفذتها النصرة في حمص.

الغارديان تفضح حي للدواعش في مانشستر الوقت- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، تحدث عن أحد أحياء مدينة مانشستر البريطانية، ووجود مؤيدين لتنظيم داعش الارهابي فيه.

حادث دهس بولاية لويزيانا بأمريكا يخلّف 31 جريحا الوقت- سائق شاحنة يدهس حشداً من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز والشرطة تلقي القبض عليه وتستبعد أن يكون الحادث إرهابياً، وتشير إلى أنّ السائق كان مخموراً عندما كان يقود السيارة.

مسؤول عسكري: القوات اليمنية المشتركة تملك صواريخ يتعدى مداها الـ800 كم الوقت- كشف العميد فضل الساعدي، مدير إدارة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، أن القوات اليمنية المشتركة تملك مخزون صاروخي متعدد الأبعاد، ويتعدى مدى البعض منها 800 كم، بجانب كميات من الصواريخ الحرارية الموجهة.

الجعفري: تفجيرات حمص هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب الوقت- اعتبر الدكتور بشار الجعفري، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف أن "التفجيرات الإرهابية في حمص اليوم هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام".

وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في أول زيارة منذ 13 عاماً الوقت- في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، بدأ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت 25 فبراير/شباط، زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد.

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن موعد عودة حزب الله من سوريا الوقت- أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن حزب الله سيبقى في سوريا مادامت هناك حاجة لوجوده، مثنياً في الوقت ذاته على رؤية إيران للانتفاضة وقضية فلسطين.

القوات العراقية تحرر محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الموصل الوقت- أعلنت خلية الاعلام الحربي في العراق، السبت، تحرير محطة كهرباء اليرموك الواعقة في الساحل الأيمن من الموصل والتي تعد المحطة الأساسية التي تغذي المدينة بالكامل. وقال الخلية في بيان، إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير محطة كهرباء اليرموك ورفعت العلم العراقي فيها"، وأضافت الخلية، أن "المحطة التي تم تحريرها هي المحطة الرئيسية التي تغذي مدينة الموصل بالكامل". وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم "داعش" أُحرقت من قبل مجهولين غرب الموصل في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إحراق ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم داعش موزعة في أحياء غرب الموصل"، مشيرا إلى أن "تلك الحادثة هي الثانية من نوعها وقعت غرب الموصل خلال 24 ساعة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش سحب كل مفارز الحماية القريبة من النقاط الإعلامية بعد إغلاقها بشكل شامل منذ أكثر من أسبوع في عموم أحياء غرب الموصل"، لافتا إلى أن "التنظيم نقل كل عناصره إلى خطوط الصد المتقدمة بعد خسارته معركتي معسكر الغزلاني ومطار الموصل". وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 19 شباط 2017، عن انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الايسر من المدينة.

دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

صحيفة باكستانية: العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح الوقت- كتبت صحيفة "داون جاب باكستان" في تقرير لها بأن العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح.

16 شهيدا بتفجيرات انتحارية على مراكز أمنية بحمص الوقت- سقط رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حمص السورية شهيدا و15 آخرين بتفجيرات انتحارية استهدفت مبنى الفرع يوم السبت.

رد فعل ظريف على مواقف تركيا الأخيرة المعادية لايران الوقت- في ردّ منه على مواقف تركيا الاخيرة المعادية لايران وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سياسات تركيا السابقة في المنطقة بالخاطئة.

مسلحون يشعلون النيران بمسجد في فلوريدا بأمريكا الوقت- قالت وسائل إعلام أمريكية: إن مسلحين أطلقوا الأعيرة النارية على مسجدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخله.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

تحدث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي في لقاء خاص مع "الوقت" حول أهمية المؤتمرات الداعمة لفلسطين ودور البرلمانات العربية تجاه القضية الفلسطينية
alwaght.com
تصعيد أمريكي جديد في الشرق الأوسط عن طريق طائرة إف-35

تصعيد أمريكي جديد في الشرق الأوسط عن طريق طائرة إف-35

الوقت- في تصعيد منها ضد روسيا وايران كشفت البنتاغون عن نيّتها على نشر مقاتلات قاذفة من طراز "إف-35" خارج أمريكا في الربيع أو الصيف القادم.
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فشل معاهدة حظر الانتشار النووي، أي البلدان تملك رؤوسا وقنابل نووية

فشل معاهدة حظر الانتشار النووي، أي البلدان تملك رؤوسا وقنابل نووية

عندما دخل العالم العصر النووي، كانت أمريكا تظن أنها ستتمكن من احتكار هذه الأسلحة الفتاكة، ولكن سرعان ما انتشرت هذه الأسلحة في البلدان الأخرى.
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إعلان حرب مفتوحة بين ترامب والإعلام الأمريكي

إعلان حرب مفتوحة بين ترامب والإعلام الأمريكي

الوقت- في خطوة تصعيدية جديدة لاأحد يستطيع أن يتنبأ بإنعكاساتها على الداخل الأمريكي، منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول أبرز وسائل الإعلام الأمريكية إلى البيت الأبيض لتغطية مؤتمراته الصحفية، مما تسبب ...
alwaght.com
جنرال أمريكي في شمال سوريا لطمأنة الأكراد وخيبة أمل تركية

جنرال أمريكي في شمال سوريا لطمأنة الأكراد وخيبة أمل تركية

الوقت- المراقب لما يحصل في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص سوريا، سيلفت انتباهه ازدواجية المعايير الأمريكية التي باتت مكشوفة على العلن، لاسيما دعمها للأكراد "أعداء تركيا اللدودين" من جهة، وتشدقها ب...
alwaght.com
ماهي أسباب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق؟

ماهي أسباب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق؟

قام وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، والملقب بـ "الكلب المسعور" بزيارة قصيرة لبغداد في العشرين من شباط الجاري، ليكون هذا اللقاء أول لقاء رسمي رفيع المستوى يجمع مسؤول من حكومة ترامب مع المسؤولين العراقيين.
alwaght.com
8 هواتف ذكية في أضخم معرض للهواتف في العالم

8 هواتف ذكية في أضخم معرض للهواتف في العالم

سيعقد المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في مدينة برشلونة الإسبانية في هذا الأسبوع فرصة لشركات التقنية للكشف عن أحدث منتجاتها من الأجهزة الذكية.
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اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ«الوقت»: الجامعة العربية تغتصب مواثيقها والأزمة السورية كانت مخططة منذ 1991للميلاد

اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ«الوقت»: الجامعة العربية تغتصب مواثيقها والأزمة السورية كانت مخططة منذ 1991للميلاد

في حوار خاص للوقت مع "مجاهد" سلطنا الضوء على القضية الفلسطينية بعيون جزائرية وعلى الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة وعرّجنا على صفحات مناهضي المقاومة وأعدائها فوضحنا أسباب الإنكسارات والهزائم وطرق علاجها فكان لنا اللقاء التالي
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أزمة الدواء في مصر تتزايد

أزمة الدواء في مصر تتزايد

إن عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى اختفاء مجموعة كبيرة من الأدوية المستوردة من السوق المصرية، مما أدى هذا الأمر إلى دفع الجهات المعنية لاتخاذ سلسلة إجراءات لحماية المستهلك.
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مقابلات خاصة

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

تحدث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي في لقاء خاص مع "الوقت" حول أهمية المؤتمرات الداعمة لفلسطين ودور البرلمانات العربية تجاه القضية الفلسطينية
الأحد 30 جمادي الاول 1438
اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ«الوقت»: الجامعة العربية تغتصب مواثيقها والأزمة السورية كانت مخططة منذ 1991للميلاد

اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ«الوقت»: الجامعة العربية تغتصب مواثيقها والأزمة السورية كانت مخططة منذ 1991للميلاد

في حوار خاص للوقت مع "مجاهد" سلطنا الضوء على القضية الفلسطينية بعيون جزائرية وعلى الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة وعرّجنا على صفحات مناهضي المقاومة وأعدائها فوضحنا أسباب الإنكسارات والهزائم وطرق علاجها فكان لنا اللقاء التالي
رئيس الوفد البرلماني اليمني لـ"الوقت": التطبيع مع العدو الصهيوني هو من موقع ضعف وتحكم وسيطرة للعدو

رئيس الوفد البرلماني اليمني لـ"الوقت": التطبيع مع العدو الصهيوني هو من موقع ضعف وتحكم وسيطرة للعدو

في حوار مع أحمد الهادي تحدثنا حول وقع هذا المؤتمر وتوقيته الحساس في المنطقة وعن أهمية الدور الإيراني في الحفاط على فلسطين وعن أسباب نمو وتكاثر الجماعات الأصولية المتطرفة إضافةً إلى رؤيته حول واقع ومستقبل..
الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....
السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

تزامناً مع اختتام أعمال مؤتمر "دعم الإنتفاضة الفلسطينية" في طهران، أجرى موقع "الوقت" يوم الأربعاء حواراً خاصاً على هامش المؤتمر مع السفير العراقي في طهران، راجح الموسوي، وخلال الحوار أكد السفير على
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
بايرن ميونيخ يحقق ثمانية أهداف نظيفة على مضيفه هامبورغ

بايرن ميونيخ يحقق ثمانية أهداف نظيفة على مضيفه هامبورغ

السبت 29 جمادي الاول 1438
حقق بايرن ميونيخ انتصاراً كبيراً على حساب ضيفه هامبورغ بثمانية أهداف نظيفة ليحتفل الفريق بفوزه الأكبر هذا الموسم بلقاء شهد على تألق ليفاندوفسكي الذي عادل أوباميانغ بصدارة هدافي البوندسليغا.
ثلاثية تشيلسي تسحق سوانزي

ثلاثية تشيلسي تسحق سوانزي

حلم المدرب الإيطالي قد مات!

حلم المدرب الإيطالي قد مات!

مانشستر يونايتد يتغلب على مضيفه سانت إيتيان في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد يتغلب على مضيفه سانت إيتيان في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي

مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

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8 هواتف ذكية في أضخم معرض للهواتف في العالم

8 هواتف ذكية في أضخم معرض للهواتف في العالم

السبت 29 جمادي الاول 1438
سيعقد المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في مدينة برشلونة الإسبانية في هذا الأسبوع فرصة لشركات التقنية للكشف عن أحدث منتجاتها من الأجهزة الذكية.
أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

التکنولوجیا والتعليم في المستقبل

التکنولوجیا والتعليم في المستقبل

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

شركة آبل ستفتتح مقرها الجديد قريباً

شركة آبل ستفتتح مقرها الجديد قريباً

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قرر الزواج منها بسبب صوتها..فانصدم!

قرر الزواج منها بسبب صوتها..فانصدم!

السبت 29 جمادي الاول 1438
اضطر شاب أندونيسي للزواج من امرأة عجوز لإعجابه بصوتها إثر مكالمة هاتفية خاطئة، وقد فوجئ سوفيان داندل ( 28 عاما) والذي يعمل في كراج بمدينة سولاويسي شمالي إندونيسيا، برن هاتفه.
رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليها!

رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليها!

رجل يفارق الحياة أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة

رجل يفارق الحياة أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

طبيبة صينية بلا ساقين تساعد المرضى في كل مكان

طبيبة صينية بلا ساقين تساعد المرضى في كل مكان

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أزمة الدواء في مصر تتزايد

أزمة الدواء في مصر تتزايد

السبت 29 جمادي الاول 1438
إن عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى اختفاء مجموعة كبيرة من الأدوية المستوردة من السوق المصرية، مما أدى هذا الأمر إلى دفع الجهات المعنية لاتخاذ سلسلة إجراءات لحماية المستهلك.
رئيس مجموعة نيسان يتنحى

رئيس مجموعة نيسان يتنحى

الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

اكتشاف مخزون نفطي في جنوب العراق

اكتشاف مخزون نفطي في جنوب العراق

العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

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أهم وأبرز ترشيحات الأوسكار لهذه السنة

أهم وأبرز ترشيحات الأوسكار لهذه السنة

السبت 29 جمادي الاول 1438
تتجه أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة الأميركية إلى منح جوائزها لنجوم السينما غدا والذي يصادف يوم الأحد، وسط متابعة واسعة من عشاق الفن والسينما السابع حول العالم.
تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

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ألبوم صور وفيدئو

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اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية
انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران
مظاهرات اهالی بعلین احتجاجا علی بناء المستوطنات الصهیونیة
الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش
اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

مظاهرات في استراليا ضد زيارة نتنياهو
انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
فيدیو : تحرير مطار الموصل
ضرب مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي