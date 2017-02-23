موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الجهاد الاسلامي:مؤتمر طهران أفشل ما راهن عليه العدو من انفراط عقد المقاومةالوقت- اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن مشاركة كل قوى المقاومة الفلسطينية المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران أفشل كل ما راهن عليه العدو الصهيوني من انفراط عقد المقاومة ومحور المقاومة، مشدداً على على أهمية المؤتمر الذي حضره مندوبون عن أكثر من 80 دولة إلى جانب جميع قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
انطلاق مفاوضات جنيف 4 السورية بآمال منخفضةالوقت- تنطلق مفاوضات جنيف 4 في سويسرا صباح اليوم الخميس، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بحضور ممثلين عن أمريكا وروسيا، ومندوبين عن منصات الرياض والقاهرة، وغياب منصة حميميم، بالاضافة الى المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي مستورا.
شويغو: مؤامرة تدمير سوريا توقفت عملياالوقت- قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الأربعاء: إننا نجحنا فى الحيلولة دون تفكك سوريا، مشيرا إلى ان الحرب في سوريا توقفت عمليا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
5جنرالات شاركوا بحرب العراق يكسبون ثقة ترامبالوقت- بعد تعيين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للجنرال أتش. آر. ماكماستر القائد السابق في الجيش الأميركي أثناء حرب العراق ليكون مستشار الأمن القومي الجديد، ارتفع عدد الجنرالات في المناصب الأمنية في إدارة ترامب والذين سبق لهم وخدموا في العراق إلى 3.
إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفكر وتسعى في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت جالاكسي نوت Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر.
الوقت- كما علمّتنا التجارب التاريخية أنه عندما يتفشى الفساد في مختلف جوانب مجتمع ما، فإن الدولة الحاضنة لهذا المجتمع مآلها الإنهيار لا محالة، فهل نحن على موعد قريب لمشاهدة رؤيا ستفرح لها القلوب، رؤيا انهيار الكيان الاسرائيلي من الداخل...
الوقت- بالتزامن مع تواصل الجرائم السعودية اليومية بحق الشعب اليمني، حذرت عدد من المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بشكل كبير في اليمن، مشيرة الى أن ملايين اليمنيين أصبحوا قريباً جداً من الموت بسبب المجاعة ونقص الغذاء...
الوقت- ولد الناشط والحقوقي والداعية الأمريكي المسلم، مالكوم "ليتل" إكس في ولاية نبراسكا الأمريكية "29/ أيار/ 1925"، وكان لكفاحه ونضاله في خدمة الإسلام والحريات العامة أثر بالغ على كل الأجيال حتى يومنا هذا...
الوقت- في مقابلة للوقت مع الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق ومدير مركز دمشق للدراسات "مداد" تحدثنا حول آخر تطورات جبهة الجنوب السوري وعن الدول المتورطة في إشعاله والأهداف الكامنة وراء التورط الأردني في دعم المجموعات المسلحة وعن تنفيذ بنود مؤتمر "أستانه" فكان لنا الحوار التالي...
الوقت- أجرى موقع الوقت التحليلي لقاء مع أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينيسوتا الأمریکیة وليام بيمن كشف خلاله عن علاقات فريق ترامب بالكيان الاسرائيلي و السعودية كما بحثنا معه عددا من القضايا الجوهرية في المنطقة منها فکرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا و الاستراتيجية الأمريكية في العراق بعد القضاء علی تنظيم "داعش" و الاستراتيجية الأمريكية القادمة حول إيران و...
الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.
الوقت- حول تبعات وآثار إنتخاب السنوار و تأثیر هذا الأمر علی ملفات حماس الداخلیة والخارجیة وبالأخص مواجهتها للکیان الصهیوني وعلاقاتها مع دول المنطقة. وفیما یتعلق بمستقبل حماس وتطور العلاقات وسبل التعاون مع إیران و سوريا و غیرها من الأسئلة والأمور الهامة المتعلقة بتطورات الساحة الأمریکیة؛ أجرینا مقابلة خاصة مع ممثل حرکة حماس في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدکتور خالد القدومي.
إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفكر وتسعى في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت جالاكسي نوت Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر.
انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران
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Video: انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
الوقت- باشرت القوات العراقية الأحد عملية استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل والتي يتوقع أن تكون الأكثر شراسة في إطار المواجهات التي بدأت منذ أربعة أشهر لاستعادة ثاني المدن العراقية وآخر اكبر معاقل تنظيم داعش في البلاد...