موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 16 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب!

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

أخبار

وزارة الدفاع في كوريا الشمالية: أجرينا استفزاز لترامب بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه بحر اليايان

وزارة الدفاع في كوريا الشمالية: أجرينا استفزاز لترامب بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه بحر اليايان

وزارة الدفاع في كوريا الشمالية: أجرينا استفزاز لترامب بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه بحر اليايان

السيد مقتدى الصدر يدعو العراقيين الى الانسحاب من المظاهرات حقناً للدماء السيد مقتدى الصدر يدعو العراقيين الى الانسحاب من المظاهرات حقناً للدماء

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ الكاتيوشا استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ الكاتيوشا

الأمم المتحدة ترد على أمريكا: الأمين العام هو من يختار "الشخصية المناسبة" الوقت- ردت الأمم المتحدة على بيان السفيرة الأمريكية لديها، والذي رفض تعيين سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفًا للألماني مارتن كوبلر، مؤكدة ان قرار كهذا من مهمة الأمين العام وهو من يختار الشخصية المناسبة.

العبادي يأمر بفتح تحقيق رسمي بشأن أحداث ساحة التحرير في بغداد الوقت- أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت بشكل رسمي بفتح تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين جراء تظاهرة اليوم في ساحة التحرير في بغداد.

بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء

آية الله خامنئي: الاوروبيون لم ينفذوا غالبية توافقاتهم مع ايران بعد توقيع الاتفاق النووي القائد الخامنئي: الاوروبيون لم ينفذوا غالبية توافقاتهم مع ايران بعد توقيع الاتفاق النووي

وزير الامن الايراني يكشف عن تفاصيل إعتقال عناصر إرهابية في أطراف العاصمة وزير الامن الايراني يكشف عن تفاصيل إعتقال عناصر إرهابية في أطراف العاصمة

الرئيس العراقي: الجامعة العربية تعاني من خلافات محتدمة ولا بد من اعادة النظر في ميثاقها الرئيس العراقي: الجامعة العربية تعاني من خلافات محتدمة ولا بد من اعادة النظر في ميثاقها

الخارجیة الكازاخستانية: توجيه الدعوة لوفدي الحكومة والمعارضة للمفاوضات في أستانا يومي 15 و16 الخارجیة الكازاخستانية: توجيه الدعوة لوفدي الحكومة والمعارضة للمفاوضات في أستانا يومي 15 و16

أبو الغيط: يوجد إشارات متضاربة من الإدارة الأمريكية الجديدة حول العرب أبو الغيط: يوجد إشارات متضاربة من الإدارة الأمريكية الجديدة حول العرب

أنصار السيد مقتدى الصدر ينظمون مظاهرة حاشدة في العاصمة العراقية أنصار السيد مقتدى الصدر ينظمون مظاهرة حاشدة في العاصمة العراقية

بعد تصدي القضاء الامريكي لقرار حظر المهاجرين، ترامب يدرس مرسوم حظر جديد بعد تصدي القضاء الامريكي لقرار حظر المهاجرين، ترامب يدرس مرسوم حظر جديد

كيف نسف ترامب مبدأ "امريكا اولاً" مع شركات الطيران الأمريكية كيف نسف ترامب مبدأ "امريكا اولاً" مع شركات الطيران الأمريكية

الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات

الكشف عن سر "الولاعة" التي رفعها السيد الحوثي في وجه السعودية الكشف عن سر "الولاعة" التي رفعها السيد الحوثي في وجه السعودية

أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا

أردوغان يحث الاتراك على التصويت بـ "نعم" في تعديل دستور البلاد أردوغان يحث الاتراك على التصويت بـ "نعم" في تعديل دستور البلاد

موغريني من واشنطن: الادارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الوقت- أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الجمعة، أن الادارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق النووي مع إيران.

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الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات

وزير الامن الايراني يكشف عن تفاصيل إعتقال عناصر إرهابية في أطراف العاصمة

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كيف نسف ترامب مبدأ "امريكا اولاً" مع شركات الطيران الأمريكية

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فيسبوك تضيف ميزة لحالة الطقس ضمن تطبيقها

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بالفيديو مواطن ينقذ الكعبة من الاحتراق و قوات الامن السعودية تصل متأخرة!

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داعش يحرق أمّاً وأربعة من أطفالها لترك التنظيم في العراق

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

تصعيد الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن

بعد مضي اقل من 24 ساعة على عملية البارجة، عملية ثانية للقوات اليمنية وعشرات القتلى من المرتزقة

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هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب!

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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صفقات المليارات تحترق بـ"ولاعة"!
لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟
ما هي الهواتف القادمة في مؤتمر MWC 2017 ؟
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الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب!
تقرير مصور..ملايين الايرانيين يحيون الذكرى الـ38 لإنتصار الثورة الإسلامية مؤكدين على تمسكهم بحقوقهم الوطنية
alwaght.com
بضعة أمتار تفصل الجيش السوري عن مدينة الباب

بضعة أمتار تفصل الجيش السوري عن مدينة الباب

الوقت- مع توالي الأيام و السنوات ورغم كل محاولات أجهزة الاستخبارات العالمية وأذرعها الإرهابية إضعافه وتفكيك صفوفه أو ثنيه عن أداء مهامه الوطنية، استطاع الجيش السوري الصمود في وجه كل هذه المحاولات...
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مشروع الخندق الأمني في بادية النجف الأشرف

مشروع الخندق الأمني في بادية النجف الأشرف

الوقت- في الوقت الذي تشارك قوات الحشد الشعبي في تحرير مدينة الموصل من براثن تنظيم داعش الإرهابي، لم تغفل قيادة الحشد عن حماية الداخل العراقي، لاسيّما المراقد المقدّسة...
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فيسبوك تضيف ميزة لحالة الطقس ضمن تطبيقها

فيسبوك تضيف ميزة لحالة الطقس ضمن تطبيقها

بدأت شبكة فيسبوك الإجتماعة طرح ميزة جديدة مفيدة تعمل على عرض توقعات كاملة لحالة الطقس داخل تطبيق الخدمة العامل على الأجهزة المحمولة وأجهزة حواسيب سطح المكتب، ويمكن الوصول إليها من خلال تغذية الأخبار أو من خلال قائمة "المزيد" ضمن الهاتف المحمول.
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"رويترز" و"فیسکال تايمز": تصريحات ومواقف ترامب ضد إيران ستعود عليه بالضرر

"رويترز" و"فیسکال تايمز": تصريحات ومواقف ترامب ضد إيران ستعود عليه بالضرر

أكدت وكالة "رويترز" وصحيفة "فیسکال تايمز" بأن تهديدات ترامب لإيران ستعود عليه بالضرر، ولن تتمكن من ثني طهران عن مواصلة حقها في التقنية النووية السلمية وإجراء تجارب صاروخية باليستية.
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أكثر من 9300 وحدة استيطانية للاحتلال في عهد ترامب

أكثر من 9300 وحدة استيطانية للاحتلال في عهد ترامب

الوقت- بُعَيد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن الكيان الإسرائيلي ينتهر "الفرصة الذهبيّة" للاستيطان الأمر الذي جعل القدس في مهبّ الريح، لاسيّما في ظل تآكل
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رئيس الـ(CIA) الجديد؛ يميني متطرف ومروّج لـ "الإسلام فوبيا"

رئيس الـ(CIA) الجديد؛ يميني متطرف ومروّج لـ "الإسلام فوبيا"

اتهمت وسائل الإعلام الغربية رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجديد "مايك بومبيو" بالتطرف والكراهية للمسلمين، وتشجيعه لطرق وحشية في التحقيق لانتزاع اعترافات من المتهمين.
alwaght.com
لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

الوقت- منذ إعلان حربها على الإرهاب في تشرين الأول من العام 2001، تعمدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تضليل الرأي العام الأمريكي والعالمي، من خلال ...
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كيف غطّى الإعلام العربي مسيرات 22 بهمن في ايران؟!!

كيف غطّى الإعلام العربي مسيرات 22 بهمن في ايران؟!!

الوقت- تطل علينا أغلب وسائل الإعلام العربي بشعارات رنانة موهمة إيانا بأنها تقدم لنا الحقيقة بكل شفافية ومصداقية، فبعض هذه الوسائل يخبرنا أننا...
alwaght.com
بعد فوز ترامب هل ستدير روسيا ظهرها لإيران؟

بعد فوز ترامب هل ستدير روسيا ظهرها لإيران؟

الوقت- على الرغم من الضخ الإعلامي المكثف الذي قامت به وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، والذي تناولت فيه...
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مقابلات خاصة

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة
الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
إيقاف العداءة الروسية ماريا سافينوفا وسحب ذهبيتي 2011 و2012 منها

إيقاف العداءة الروسية ماريا سافينوفا وسحب ذهبيتي 2011 و2012 منها

السبت 15 جمادي الاول 1438
الوقت- أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية اليوم الجمعة، إدانة العداءة الروسية ماريا سافينوفا فارنوسوفا بتعاطي المنشطات في الفترة ما بين 2010 و2013، وتجريدها من ميداليتيها الذهبيتين لسباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 2011 وأولمبياد لندن 2012.
وفاة أسطورة كرة القدم الهولندي بيت كايزر

وفاة أسطورة كرة القدم الهولندي بيت كايزر

جيمس هاردن يتألق بانتصار كبير لهيوستون

جيمس هاردن يتألق بانتصار كبير لهيوستون

ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

ما هي الأسباب التي أدت الى خسارة الفراعنة ؟

ما هي الأسباب التي أدت الى خسارة الفراعنة ؟

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ما هي الهواتف القادمة في مؤتمر MWC 2017 ؟

ما هي الهواتف القادمة في مؤتمر MWC 2017 ؟

السبت 15 جمادي الاول 1438
تستعد عدة شركات للهواتف الذكية المشاركة في مؤتمر ومعرض الجوال العالمي 2017 MWC، المزمع انعقاده في برشلونة خلال الفترة ما بين السابع والعشرين من فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس القادم.
فيسبوك تضيف ميزة لحالة الطقس ضمن تطبيقها

فيسبوك تضيف ميزة لحالة الطقس ضمن تطبيقها

لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي

لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي

الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

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فلسطيني عمره 92 عاما يرزق بمولودة جديدة

فلسطيني عمره 92 عاما يرزق بمولودة جديدة

السبت 15 جمادي الاول 1438
الوقت- رُزق مُسنّ فلسطيني يدعى محمود العدم ويبلغ من العمر 92 عاماً بمولودة من زوجته التي تبلغ 42 عاماً
سُحب 1.5 مليون دولار من حسابه البنكي الفارغ!

سُحب 1.5 مليون دولار من حسابه البنكي الفارغ!

أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

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الدولار في أعلى مستوى وذلك بفعل خطة ترامب

الدولار في أعلى مستوى وذلك بفعل خطة ترامب

السبت 15 جمادي الاول 1438
الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 11 يوما أمام سلة من العملات المنافسة الكبرى الجمعة مع استمرار تفاؤل المستثمرين بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستصلح السياسة الضريبة قريبا.
أسهم شركة تويتر تتهاوى في الأسواق الأمريكية

أسهم شركة تويتر تتهاوى في الأسواق الأمريكية

دين اليونان غير مستقر وبحاجة إلى تخفيض كبير

دين اليونان غير مستقر وبحاجة إلى تخفيض كبير

اليورو سجل انخفاضاً قياسياً أمام الدولار

اليورو سجل انخفاضاً قياسياً أمام الدولار

ايران تعثر على 15 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي

ايران تعثر على 15 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي

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ثلاثة أفلام جزائرية في المهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ثلاثة أفلام جزائرية في المهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السبت 15 جمادي الاول 1438
تنافس ثلاثة أفلام جزائرية في الطبعة السادسة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (مصر) التي تعقد فعالياتها من الـ 16 إلى الـ 22 مارس المقبل وفقا للمنظمين.
الرئیس روحانی يقدم جوائز للفائزین بالجائزة العالمیة لكتاب العام

الرئیس روحانی يقدم جوائز للفائزین بالجائزة العالمیة لكتاب العام

ليوناردو دي كابريو "قاهر المافيات"

ليوناردو دي كابريو "قاهر المافيات"

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

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