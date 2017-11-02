موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

بدأت شبكة فيسبوك الإجتماعة طرح ميزة جديدة مفيدة تعمل على عرض توقعات كاملة لحالة الطقس داخل تطبيق الخدمة العامل على الأجهزة المحمولة وأجهزة حواسيب سطح المكتب، ويمكن الوصول إليها من خلال تغذية الأخبار أو من خلال قائمة "المزيد" ضمن الهاتف المحمول.
الوقت- بُعَيد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن الكيان الإسرائيلي ينتهر "الفرصة الذهبيّة" للاستيطان الأمر الذي جعل القدس في مهبّ الريح، لاسيّما في ظل تآكل
أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة".
-استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية اليوم الجمعة، إدانة العداءة الروسية ماريا سافينوفا فارنوسوفا بتعاطي المنشطات في الفترة ما بين 2010 و2013، وتجريدها من ميداليتيها الذهبيتين لسباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 2011 وأولمبياد لندن 2012.
Video: جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف بوارج الأميركية
الوقت- توعد أمين عام ميليشيا”أبو الفضل العباس”، أوس الخفاجي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالقول “قادمون إليك يا ترامب”، وذلك بسبب قراره الأخير بشأن حظر دخول مواطني سبع دول من بينها العراق، للولايات المتحدة.
وقال الخفاجي، خلال شريط مصور تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، إن ترامب يمنع الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة لأنه “يخشى رموز المقاومة من دخولها”.
وأضاف قائلا “نحن قادمون إليك يا ترامب.. المقاومة قادمة.. انتصاراتنا في حلب قادمة وهي علامة على النصر في الأمة العربية والإسلامية”.
كما هدد الخفاجي البوارج الأميركية في السواحل اليمنية، قائلا “بوارجكم في سواحل اليمن مهددة أيضا.. فامنعوا ما شئتم”.
جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف بوارج الأميركية