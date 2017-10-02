موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  السبت 15 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب!

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

أخبار

أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا

أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا

أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا

أردوغان يحث الاتراك على التصويت بـ "نعم" في تعديل دستور البلاد أردوغان يحث الاتراك على التصويت بـ "نعم" في تعديل دستور البلاد

موغريني من واشنطن: الادارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الوقت- أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الجمعة، أن الادارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق النووي مع إيران.

بالصور..الأسد يلتقي عائلات محررة من ريف اللاذقية الوقت- التقى الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته العائلات المحررة التي كانت الجماعات الإرهابية قد اختطفتها قبل ثلاث سنوات ونصف من قرى بريف اللاذقية على الساحل السوري.

السيد الحوثي: القدرات العسكرية اليمنية ستصل إلى ما بعد بعد الرياض السيد الحوثي: القدرات العسكرية اليمنية ستصل إلى ما بعد بعد الرياض

لافروف: التنظيمات الارهابية لن يكون دور لها في العملية السياسية السورية الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي، مشدداً على أن التنظيمات الارهابية لن يكون لها دور في العملية السياسية.

الرئيس الأسد يؤكد رفضه اقامة مناطق عازلة في سوريا الوقت- جدد الرئيس السوري بشار الأسد رفض بلاده المطلق لإقامة مناطق "آمنة" للاجئين والنازحين قائلا إنها لن تجدي لأنها لن تحمي السوريين من الجماعات المسلحة.

ايران تنهي مسيراتها المليونية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بالتأكيد على أن أمنها واقتدارها غير قابل للتفاوض الوقت- اختتمت المسيرات المليونية الحاشدة في الذكرى الـ38 لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران، التي جاءات كرد كبير على التهديدات الأمريكية، وسط تأكيد رسمي وشعبي على أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قابل للتفاوض والنقاش.

أردوغان يقترب خطوة كبيرة من تعزيز سلطته المطلقة على تركيا حتى عام 2029 الوقت- أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون الإصلاحات الدستورية، الذي سيحول تركيا الى نظام رئاسي، و يفتح الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في أبريل/ نيسان المقبل.

محكمة الاستئناف تحرج ترامب مجدداً وترفض طعنه للمرة الثانية الوقت- للمرة الثانية على التوالي، رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب بعد توليه منصبه.

الاستخبارات المركزية الأمريكية تحذر ترامب من جماعة "الإخوان المسلمين" الوقت- حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الرئيس الأمريكي الجديد من مغبة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.

اللواء رحيم صفوي: مثلث الشر وأذنابه الاقليميين لا يشكلون تهديداً جدياً لايران الوقت- أكد اللواء يحيى رحيم صفوي، كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في ايران، ان رفع القدرات الوطنية على الصعد العسكرية والاقتصادية والثقافية هي السبيل لمواجهة الاعداء ، معتبراً في الوقت ذاته أن مثلث الشر وأذنابه لا يشكلون تهديد جديا لايران.

اللواء قاسم سليماني وكبار المسؤولين الايرانيين يشاركون في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الوقت- شهدت شوارع العاصمة الايرانية طهران والمدن الإيرانية الاخرى مسيرات حاشدة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الايرانية البارزة من بينهم اللواء قاسم سليماني,

النظام البحريني يعلن مقتل 3 نشطاء سياسيين الوقت- استكمالاً لسلسة الجرائم بحق المواطنيين البحرينيين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل ثلاثة نشطاء بحرينيين خلال ما أسمته الوزارة بمحاولة هروب من البلاد صباح يوم أمس الخميس.

اصابة عدد من المستوطنين بعملية طعن واطلاق نار في تل أبيب الوقت- اصيب سبعة مستوطنين، في عملية إطلاق نار وطعن نفذها شاب فلسطيني في سوق مدينة بيتاح تكفا قرب تل ابيب.

مقتل واصابة عدد من الجنود الأتراك في غارة روسية شمال سوريا الوقت- أعلن الجيش التركي في بيان مقتل 3 جنود اتراك وإصابة 11 جنديا آخرين في غارة روسية "عن طريق الخطأ" شمال سوريا.

الخارجية الاسرائيلية توبخ السفير البلجيكي في تل أبيب بسبب "منظمات السلام" الوقت- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزارة الخارجية توبيخ السفير البلجيكي على خلفية قيام رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل بعقد سلسلة لقاءات خلال زيارته لفلسطين المحتلة.

وزير الدفاع الايراني: امريكا تروج لأخبار مفبركة بهدف خلق أعداء لايران الوقت- أكد وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان اليوم الخميس، أن المزاعم الامريكية الجديدة حول اختبار صاروخي ايراني جديد، هي اشاعات مفبركة وهدفها مشكوف وهو اختلاق أعداء لطهران والتخويف منها.

ضحايا في انفجار داخل مفاعل نووي شمال فرنسا الوقت- أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، سقوط عدد من الجرحى بسبب انفجار وقع في أحد المفاعلات النووية شمالي البلاد.

لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب!
تقرير مصور..ملايين الايرانيين يحيون الذكرى الـ38 لإنتصار الثورة الإسلامية مؤكدين على تمسكهم بحقوقهم الوطنية
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هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟
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لماذا هذا الصمت المريب للإعلام العربي تجاه مسيرات 22 بهمن؟!!

لماذا هذا الصمت المريب للإعلام العربي تجاه مسيرات 22 بهمن؟!!

الوقت- تطل علينا أغلب وسائل الإعلام العربي بشعارات رنانة موهمة إيانا بأنها تقدم لنا الحقيقة بكل شفافية ومصداقية، فبعض هذه الوسائل يخبرنا أننا...
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"رويترز" و"فیسکال تايمز": تصريحات ومواقف ترامب ضد إيران ستعود عليه بالضرر

"رويترز" و"فیسکال تايمز": تصريحات ومواقف ترامب ضد إيران ستعود عليه بالضرر

أكدت وكالة "رويترز" وصحيفة "فیسکال تايمز" بأن تهديدات ترامب لإيران ستعود عليه بالضرر، ولن تتمكن من ثني طهران عن مواصلة حقها في التقنية النووية السلمية وإجراء تجارب صاروخية باليستية.
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أكثر من 9300..الأرقام تكشف واقع الاستيطان في عهد ترامب

أكثر من 9300..الأرقام تكشف واقع الاستيطان في عهد ترامب

الوقت- بُعَيد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن الكيان الإسرائيلي ينتهر "الفرصة الذهبيّة" للاستيطان الأمر الذي جعل القدس في مهبّ الريح، لاسيّما في ظل تآكل
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رئيس الـ(CIA) الجديد؛ يميني متطرف ومروّج لـ "الإسلام فوبيا"

رئيس الـ(CIA) الجديد؛ يميني متطرف ومروّج لـ "الإسلام فوبيا"

اتهمت وسائل الإعلام الغربية رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجديد "مايك بومبيو" بالتطرف والكراهية للمسلمين، وتشجيعه لطرق وحشية في التحقيق لانتزاع اعترافات من المتهمين.
alwaght.com
لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

الوقت- منذ إعلان حربها على الإرهاب في تشرين الأول من العام 2001، تعمدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تضليل الرأي العام الأمريكي والعالمي، من خلال ...
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بعد فوز ترامب هل تستطيع روسيا أن تدير ظهرها لإيران؟!!

بعد فوز ترامب هل تستطيع روسيا أن تدير ظهرها لإيران؟!!

الوقت- على الرغم من الضخ الإعلامي المكثف الذي قامت به وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، والذي تناولت فيه...
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مارين لوبان تنقل فيروس ترامب إلى فرنسا

مارين لوبان تنقل فيروس ترامب إلى فرنسا

لوقت- ما يجري في الآونة الأخيرة من أحداث سياسية عالمية وتغيرات جذرية في سياسة الدول الكبرى، وماتحمله هذه التغيرات من انعكاسات على دول العالم أجمع، ينبأنا بأن...
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الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون

الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون

الوقت- قال الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا يملكها السوريون وأن للسلام مكونين هما محاربة الإرهاب والإرهابيين ووقف تدفق الإرهاب وكل أنواع الدعم اللوجيستي والحوار بين السوريين لتحديد مستقبل بلدهم ونظامه السياسي بأسره...
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"قانون التسوية" يثير جدالاً حاداً داخل الكيان الاسرائيلي وخارجه

"قانون التسوية" يثير جدالاً حاداً داخل الكيان الاسرائيلي وخارجه

الوقت- في خطوة جديدة تندرج في سياق سلسة عملياته الاجرامية قام الكيان الاسرائيلي، بتصعيد اعتدائه على الفلسطنيين من خلال اقراره قانون يقضي ب...
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مقابلات خاصة

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة
الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
جيمس هاردن يتألق بانتصار كبير لهيوستون

جيمس هاردن يتألق بانتصار كبير لهيوستون

الأربعاء 12 جمادي الاول 1438
سجل جيمس هاردن رقما مزدوجا في النقاط، والتمريرات الحاسمة للمرة الـ43 في فوز هيوستون روكتس 128-104 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

ما هي الأسباب التي أدت الى خسارة الفراعنة ؟

ما هي الأسباب التي أدت الى خسارة الفراعنة ؟

خسارة الفراعنة وضياع كأس أمم أفريقيا

خسارة الفراعنة وضياع كأس أمم أفريقيا

بالصور: تشيلسي ينهي قمة بريمرليج بسحق آرسنال

بالصور: تشيلسي ينهي قمة بريمرليج بسحق آرسنال

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لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي

لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
كشفت بيانات جديدة أصدرتها شركة لينكدإن والتي تُعدّ أكبر شبكة للمهنيين على الإنترنت في العالم، عن أكثر 10 كلمات شائعة الاستخدام في الملفات المهنية في الإمارات بعد تحليل ملايين الملفات في الأشهر 12 الماضية.
الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

الهند تطلق أكثر من 100 قمر صناعي في آن واحد!

الهند تطلق أكثر من 100 قمر صناعي في آن واحد!

شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند قريباً

شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند قريباً

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سُحب 1.5 مليون دولار من حسابه البنكي الفارغ!

سُحب 1.5 مليون دولار من حسابه البنكي الفارغ!

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
عندما غفى تايلر دانيلز، الشاب البريطاني البالغ من العمر 21 عاما وهو عاطل عن العمل، لم يكن بحسابه البنكي سوى 90 سنتا، لكنه استيقظ في صباح اليوم التالي ليجد أنه تم سحب 1.2 مليون استرليني (1.5 مليون دولار).
أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

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دين اليونان غير مستقر وبحاجة إلى تخفيض كبير

دين اليونان غير مستقر وبحاجة إلى تخفيض كبير

الأربعاء 12 جمادي الاول 1438
اكد صندوق النقد الدولي في بيان ان دين اليونان لا يزال غير مستقر للغاية، وبحاجة إلى تخفيض كبير.
اليورو سجل انخفاضاً قياسياً أمام الدولار

اليورو سجل انخفاضاً قياسياً أمام الدولار

ايران تعثر على 15 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي

ايران تعثر على 15 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي

ايران تسدد لروسيا الدفعة المالية الأولى من "مشروع بوشهر- 2"

ايران تسدد لروسيا الدفعة المالية الأولى من "مشروع بوشهر- 2"

وقعت مصر عقودا لاستيراد الغاز من روسيا وفرنسا وعمان

وقعت مصر عقودا لاستيراد الغاز من روسيا وفرنسا وعمان

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الرئیس روحانی يقدم جوائز للفائزین بالجائزة العالمیة لكتاب العام

الرئیس روحانی يقدم جوائز للفائزین بالجائزة العالمیة لكتاب العام

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
قدم رئیس الجمهوریة حسن روحاني الیوم الثلاثاء الجوائز لـ۱۱ فائزا بجائزة كتاب العام في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في اقسام الدین والعلوم التطبیقیة والطب والفن والموسیقى والادب والتصویر.
ليوناردو دي كابريو "قاهر المافيات"

ليوناردو دي كابريو "قاهر المافيات"

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

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محاصرة تنظیم داعش الارهابي في مدينة الباب السورية

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