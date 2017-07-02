موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

بالفيديو- لا أحد في استقبال نتنياهو في لندنالوقت- في خطوة جديدة تكشف حجم السخط الأوروبي على الكيان الإسرائيلي، تعرض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية
الوقت- كشف بحث اسرائيلي جديد أن حزب الله يعد أفضل جيوش المنطقة (الشرق الأوسط)، وأكثر خطورة على أمن الكيان الاسرائيلي، مشيراً الى أن للحزب یمتلك قدرات جيوش نظامية متطورة، من دون ان يتخلى عن تكتيكاته الهجينة بين الجيوش والمقاومة.
الوقت- تشغل مدينة الباب السورية حيزاً كبيراً في فكر أبناء الشعب السوري حيث تمتاز المدينة بشنّ هجوم من قبل قوات "درع الفرات" المدعومة تركياً ناهيك عن القوات السورية التي باتت بحسب رأي الكثير من المحليين العسكريين...
أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة".
-استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
إن ريال مدريد الإسباني وجه اتهاماً لعمدة مدينة فيغو بـ "الكذب" فيما يتعلق بحالة ملعب "بلايدوس"، معقل نادي سيلتا فيغو، مدعياً أن المسؤول الحكومي سعى بقوة إلى تقديم ما يفيد بضرورة تأجيل المباراة، التي كانت مقررة الأحد الماضي.
كشفت بيانات جديدة أصدرتها شركة لينكدإن والتي تُعدّ أكبر شبكة للمهنيين على الإنترنت في العالم، عن أكثر 10 كلمات شائعة الاستخدام في الملفات المهنية في الإمارات بعد تحليل ملايين الملفات في الأشهر 12 الماضية.
عندما غفى تايلر دانيلز، الشاب البريطاني البالغ من العمر 21 عاما وهو عاطل عن العمل، لم يكن بحسابه البنكي سوى 90 سنتا، لكنه استيقظ في صباح اليوم التالي ليجد أنه تم سحب 1.2 مليون استرليني (1.5 مليون دولار).