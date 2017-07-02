موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

أخبار

أرقام قياسية لأعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية

أرقام قياسية لأعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية

الوقت- أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدروة فارس، إن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة، صاحبها سوء معاملة لهم.

الاتحاد الأوروبي يدين قانون الكنيست الاسرائيلي الجديد الخاص بالاستيطان الوقت- أدان عدد من المسؤولين الأوربيين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاندالثلاثاء 7 فبراير/شباط، قانون شرعنة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي صادق عليه الكنيسيت الإسرائيلي أمس الاثنين.

مشروع تركي لضم مئات الألاف من اللاجئين السوريين بالتجنيد الاجباري مشروع تركي لضم مئات الألاف من اللاجئين السوريين بالتجنيد الاجباري

العبادي: "داعش" انتهى عسكريا في العراق وهو زائل ويتقلص العبادي: "داعش" انتهى عسكريا في العراق وهو زائل ويتقلص

الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون

بالفيديو مواطن ينقذ الكعبة من الاحتراق و قوات الامن السعودية تصل متأخرة! بالفيديو مواطن ينقذ الكعبة من الاحتراق!

سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

الرئيس روحاني:الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحة الجميع الوقت- أكّد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اليوم الثلاثاء ان الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية يصب في مصلحة الجميع بخلاف ما يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بالفيديو- لا أحد في استقبال نتنياهو في لندن الوقت- في خطوة جديدة تكشف حجم السخط الأوروبي على الكيان الإسرائيلي، تعرض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية

الأسد: الأوروبيون ينفّذون أوامر أمريكا.. لا يمكنهم أن يدمروا ويبنوا في آن واحد الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لوسائل إعلام بلجيكية الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي دعم جبهة النصرة وتنظيم داعش منذ البداية، وكان متطرفاً وبالتالي لا يمكنه أن يدمر ثم يبني بلدنا.

مصادر إعلاميّة: إخلاء العديد من القصور الملكيّة في الرياض الوقت- تحدّثت العديد من المصادر الإعلاميّة عن عمليات إخلاء جماعية للعديد من القصور الملكيه في الرياض وعدد من المدن السعودية خوفا من الصواريخ اليمنيه بعيده المدى.

رئيس البرلمان البريطاني يرفض إلقاء ترامب كلمة في مجلس العموم الوقت- أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أنّه ضد إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في البرلمان البريطاني، في زيارته المقررة للندن في وقت لاحق من هذا العام.

موسكو: نطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن تكتّمها على وجود أدوية في شرق حلب الوقت- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن مطالبة موسكو للأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي دقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب.

الكنيست يصادق على قانون سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة الوقت- أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية ملكية خاصة، حيث صوّت 60 عضو لصالح القانون مقابل 52 عضو كنيست عارضوه.

الجيش اليمني يتوعد بمزيد من المفاجآت بعد الصاروخ الباليتسي الذي استهدف الرياض الوقت- أكد العميد شرف غالب لقمان، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المفاجآت بعد الصاروخ البالستي الذي أطلقته القوات اليمنية المشتركة على الرياض.

الوليد بن طلال يغلق قناة العرب بشكل نهائي، بعد أشهر على اختفاء جمال خاشقجي الوقت- أكدت مصادر صحفية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال، قرر اغلاق قناة العرب بشكل نهائي، وتسريح كافة الموظفين، وذلك بعد أن تعثرت القناة التي لم ترَ النور سوى ساعات قليلة من البث في العام 2015.

ميركل تفوز بتأييد حزبها لخوض الانتخابات الألمانية المقبلة الوقت- جدد أعضاء حزب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ثقتهم بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أصبحت مرشحة الحزب الرسمية لمنصب المستشار.

الصين تعرب عن غضبها بشكل رسمي إثر العقوبات الأمريكية ضد إيران الصين تعرب عن غضبها بشكل رسمي إثر العقوبات الأمريكية ضد إيران

لافروف رداً على تصريحات أمريكا: لا يوجد أي اتصالات بين إيران والإرهابيين الوقت- قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين، أنه لم يتم أبداً ملاحظة أية اتصالات لإيران مع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، والجماعات الإرهابية الأخرى.

بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الردع الاستراتيجي: من باب المندب إلى بوابة الرياض
لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي
قائد الثورة: ترامب كشف الوجه الحقيقي لأمريكا .. وانتظروا ردّ الشعب الإيراني في22 بهمن(11 شباط)
بريطانيا سفينة التايتنك الغارقة... هل تنجو اسكتلندا بنفسها وتستقل قبل الغرق؟
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عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد
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الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون

الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون

الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية: أنا وعائلتي لا نملك البلد وسوريا يملكها السوريون
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ماهو السر وراء زيارة السيد عمار الحكيم لإقليم كردستان؟

ماهو السر وراء زيارة السيد عمار الحكيم لإقليم كردستان؟

الوقت- في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها العراق، والتي تشير إلى اقتراب القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كامل ودحره من جميع المحافظات العراقية إلى...
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الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في العاصمة الصينية بكين "إن الحكومة الصينية تعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت مع إمكانية إنشاء لجنة جديدة لفحص خدمات الإنترنت والأجهزة."
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الكيان الاسرائيلي يعترف: حزب الله أفضل جيوش المنطقة وأكبر تهديد عسكري لإسرائيل

الكيان الاسرائيلي يعترف: حزب الله أفضل جيوش المنطقة وأكبر تهديد عسكري لإسرائيل

الوقت- كشف بحث اسرائيلي جديد أن حزب الله يعد أفضل جيوش المنطقة (الشرق الأوسط)، وأكثر خطورة على أمن الكيان الاسرائيلي، مشيراً الى أن للحزب یمتلك قدرات جيوش نظامية متطورة، من دون ان يتخلى عن تكتيكاته الهجينة بين الجيوش والمقاومة.
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قرارات ترامب الأخيرة تفجر صراعاً عنيفاً داخل أروقة البيت الأبيض

قرارات ترامب الأخيرة تفجر صراعاً عنيفاً داخل أروقة البيت الأبيض

الوقت- على وقع القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تفجر للمرة الأولى صراع بين أفراد الطبقة السياسية الحاكمة في أمريكا، حيث...
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فورين بوليسي: أربع طرق للتخلص من الرئيس ترامب قبل 2020 والانقلاب العسكري أحدها

فورين بوليسي: أربع طرق للتخلص من الرئيس ترامب قبل 2020 والانقلاب العسكري أحدها

الوقت- قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في مقال للكاتبة "روزا بروكس" بطريقة تهكمية حول تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي على الجميع تذكر تلك الأوهام قبل أن نتفاءل حيث...
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ما الذي يحصل في مدينة الباب السورية؛ بالصور والخرائط

ما الذي يحصل في مدينة الباب السورية؛ بالصور والخرائط

الوقت- تشغل مدينة الباب السورية حيزاً كبيراً في فكر أبناء الشعب السوري حيث تمتاز المدينة بشنّ هجوم من قبل قوات "درع الفرات" المدعومة تركياً ناهيك عن القوات السورية التي باتت بحسب رأي الكثير من المحليين العسكريين...
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الإدارة الأمريكية الجديدة وعودة العقوبات ضد إيران: تحليل ودلالات

الإدارة الأمريكية الجديدة وعودة العقوبات ضد إيران: تحليل ودلالات

تعود أمريكا لسياسة فرض العقوبات ضد إيران والتي ستكون بداية التحول في سياستها تجاه الشرق الأوسط. الأمر الذي بات يدل على حجم التخبط الذ تعيشه واشنطن في سياساتها الدولية.
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تونس تضع تطوير قطاع السيارات كأولوية لها

تونس تضع تطوير قطاع السيارات كأولوية لها

أكدّ وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري بأن "حكومة بلاده تعمل على تطوير قطاع السيارات وإعطائه أولوية قصوى في المستقبل".
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مقابلات خاصة

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة
الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

ريال مدريد يتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
إن ريال مدريد الإسباني وجه اتهاماً لعمدة مدينة فيغو بـ "الكذب" فيما يتعلق بحالة ملعب "بلايدوس"، معقل نادي سيلتا فيغو، مدعياً أن المسؤول الحكومي سعى بقوة إلى تقديم ما يفيد بضرورة تأجيل المباراة، التي كانت مقررة الأحد الماضي.
ما هي الأسباب التي أدت الى خسارة الفراعنة ؟

ما هي الأسباب التي أدت الى خسارة الفراعنة ؟

خسارة الفراعنة وضياع كأس أمم أفريقيا

خسارة الفراعنة وضياع كأس أمم أفريقيا

بالصور: تشيلسي ينهي قمة بريمرليج بسحق آرسنال

بالصور: تشيلسي ينهي قمة بريمرليج بسحق آرسنال

برشلونة يتغلب على الفريق الباسكي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإسباني

برشلونة يتغلب على الفريق الباسكي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإسباني

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لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي

لينكدإن : 10 كلمات لا تستخدموها في ملفكم الشخصي

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
كشفت بيانات جديدة أصدرتها شركة لينكدإن والتي تُعدّ أكبر شبكة للمهنيين على الإنترنت في العالم، عن أكثر 10 كلمات شائعة الاستخدام في الملفات المهنية في الإمارات بعد تحليل ملايين الملفات في الأشهر 12 الماضية.
الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

الصين: نعتزم فرض المزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

الهند تطلق أكثر من 100 قمر صناعي في آن واحد!

الهند تطلق أكثر من 100 قمر صناعي في آن واحد!

شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند قريباً

شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند قريباً

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سُحب 1.5 مليون دولار من حسابه البنكي الفارغ!

سُحب 1.5 مليون دولار من حسابه البنكي الفارغ!

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
عندما غفى تايلر دانيلز، الشاب البريطاني البالغ من العمر 21 عاما وهو عاطل عن العمل، لم يكن بحسابه البنكي سوى 90 سنتا، لكنه استيقظ في صباح اليوم التالي ليجد أنه تم سحب 1.2 مليون استرليني (1.5 مليون دولار).
أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

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ايران تعثر على 15 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي

ايران تعثر على 15 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن اكتشاف حقل نفط وغاز طبيعي كبير في إيران يحتوي على 15 مليار برميل من النفط ونحو 1.8 تريليون متر مكعب من الغاز.
ايران تسدد لروسيا الدفعة المالية الأولى من "مشروع بوشهر- 2"

ايران تسدد لروسيا الدفعة المالية الأولى من "مشروع بوشهر- 2"

وقعت مصر عقودا لاستيراد الغاز من روسيا وفرنسا وعمان

وقعت مصر عقودا لاستيراد الغاز من روسيا وفرنسا وعمان

عقوبات امريكية ضد ايران تقود لارتفاع اسعار النفط

عقوبات امريكية ضد ايران تقود لارتفاع اسعار النفط

أفغانستان تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإيراني

أفغانستان تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإيراني

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الرئیس روحانی يقدم جوائز للفائزین بالجائزة العالمیة لكتاب العام

الرئیس روحانی يقدم جوائز للفائزین بالجائزة العالمیة لكتاب العام

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
قدم رئیس الجمهوریة حسن روحاني الیوم الثلاثاء الجوائز لـ۱۱ فائزا بجائزة كتاب العام في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في اقسام الدین والعلوم التطبیقیة والطب والفن والموسیقى والادب والتصویر.
ليوناردو دي كابريو "قاهر المافيات"

ليوناردو دي كابريو "قاهر المافيات"

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

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