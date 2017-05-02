موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الإثنين 10 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

أخبار

الغارديان: ثلثي البريطانيين يعارضون بيع السلاح للسعودية بسبب "جرائم الحرب"

الغارديان: ثلثي البريطانيين يعارضون بيع السلاح للسعودية بسبب "جرائم الحرب"

الوقت- أكد استطلاع جديد قامت به صحيفة الغارديان البريطانية أن قرابة ثلثي البريطانيين يعارضون بيع السلاح للسعودية بسبب جرائمها بحق الشعب اليمني.

الكشف عن لقاء سريّ بين رئيس الموساد ومستشار ترامب للأمن القومي الوقت- كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، أجرى لقاء سري مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، مايكل فلين قبل حوالي أسبوعين.

فضيحة من العيار الثقيل تطال الصناعات العسكرية البريطانية الوقت- كشف تقرير جديد أعدته وزارة الدفاع البريطانية، عن ضعف كبير للمدمرات البحرية البريطانية، يتمثل بقدرة الغواصات الروسية على اكتشافها من خلال سماع صوت هدير المحرك على مسافة 100 ميل (161 كيلومتر تقريبا).

مارين لوبان تتعهد بالخروج من الاتحاد الاوروبي واعادة العمل بالفرنك الفرنسي في حال وصولها لقصر الإليزيه الوقت- جددت مارين لوبان، مرشحة اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، تعهدها بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، والتعامل بالفرنك بدل اليورو كعملة رسمية للبلاد، في حال فوزها.

فورين بوليسي: ترامب سيندم على الخط الاحمر الذي وضعه لايران فورين بوليسي: ترامب سيندم على الخط الاحمر الذي وضعه لايران

داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي

الرئيس الأسد يمدد مهلة العفو وسط تسارع حركة المصالحات في البلاد الوقت- قام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاحد باصدار مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"! أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

مقتل والي مدينة الباب السورية في غارة تركية الوقت- أعلنت القوات التركية اليوم الاحد عن مقتل المدعو أبو خالد الأردني، الذي تم تعينه من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، واليا على مدينة الباب شمالي سوريا.

عطوان: ترامب سيحارب ايران بأموال وقوات عربية وسيحلب الضرع السعودي حتى آخر دولار الوقت- كتب "عبد الباري عطوان" رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية في افتتاحية له تحليلا سلّط الأضواء فيه على سياسة التقارب الأمريكي- السعودي بعد تسلّم ترامب والعداء الممنهج الموجّه ضدّ ايران والصين.

وزارة الأمن تعلّق حظر ترامب للايرانيين من دخول أمريكا الوقت- لم تمضي ساعة واحدة على اعتراض ترامب لإجراء القاضي الفيدرالي الذي أمر بوقف مؤقت لقانون حظر اللاجئين من دخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، حتى علّقت وزارة الأمن الداخلي العمل بالقانون المثير للجدل والذي يشمل الايرانيين.

طهران تمنح التأشيرات لفريق المصارعة الأمريكي الوقت- وافقت الخارجية الايرانية يوم الأحد، على منح تأشيرة دخول لفريق المصارعة الأمريكي القادم للمشاركة في مباريات كأس العالم للمصارعة.

هذا مايريده الكيان الاسرائيلي من ترامب الوقت- كشف دبلوماسيان من الكيان الاسرائيلي عن مطالب إسرائيل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بالصورة، ترامب المجنون يقطع رأس تمثال الحرية! الوقت- نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية المعروفة، على غلافها الأسبوعي الاخير رسما للرئيس الاميركي دونالد ترامب يظهره وهو يقطع رأس تمثال الحرية، ما اثار انتقادات في اوروبا وأمريكا.

وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب! وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب!

العامري يكشف سبب توقف تقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه الحدود السورية الوقت- أكد الأمين العام لمنظمة بدر وأحد قادة الحشد الشعبي، هادي العامري، اليوم السبت أن قوات الحشد ستتقدم باتجاه الحدود السورية العراقية بعد فترة، موضحاً في الوقت ذاته أسباب إيقاف تقدم القوات العراقية باتجاه تلك المنطقة الحدودية.

تدمير عدد من الآليات العسكرية السعودية بكامل طواقمها في جيزان الوقت- قتل عدد من الجنود السعوديين في معارك عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة، في جيزان على الحدود السعودية اليمنية، وتمكنت القوات اليمنية من احراق عدد من الآليات العسكرية السعودية مع طواقمها قرب موقع الفريضة الاستراتيجي.

الخارجية الأمريكية تتراجع عن قرار ترامب بحظر السفر لحاملي التأشيرات الوقت- كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى امريكا التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

بالصور..تقدم جديد للجيش السوري في محيط مطار السين، وعمليات نوعية في دير الزور الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف دمشق الشرقي، وسيطر على نقاط الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب وشرق مطار السين بريف دمشق بعد القضاء على عدد من إرهابيي داعش.

ميركل توجه انتقادات لاذعة لإجراءات ترحيل اللاجئين من المانيا الوقت- وجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم السبت انتقاىات لاذعة لقرار ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي البلاد بوقف ترحيل مهاجرين رفضت السلطات المعنية طلبات لجوئهم.

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بالفيديو والصور..انجازات نوعية للقوات اليمنية في جبهات ما وراء الحدود، والامارات تقر بخسائر بشرية جديدة

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فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟!

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تونس تضع تطوير قطاع السيارات كأولوية لها

تونس تضع تطوير قطاع السيارات كأولوية لها

أكدّ وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري بأن "حكومة بلاده تعمل على تطوير قطاع السيارات وإعطائه أولوية قصوى في المستقبل".
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امریکن انتربرایز: ايران ستظل اللاعب المهيمن في المنطقة

امریکن انتربرایز: ايران ستظل اللاعب المهيمن في المنطقة

الوقت- نشر معهد "امريكن إنتربرايز" الأمريكي، تحليلا تنبأ فيه بقدرات ومواقف قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية، ملفتا الى أن التغيير في أساليب الجيش الايراني الدفاعية ستؤثر بشكل جذري على الحسابات الاستراتيجية وتوازن القوى في المنطقة
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"دونالد ترامب": تاجر برتبة رئيس دولة

"دونالد ترامب": تاجر برتبة رئيس دولة

الوقت- يبدو أن تولي "دونالد ترامب" زمام الحكم في أمريكا لم يغير شيئا من كونه تاجرا فاجرا، لا يعرف سوى سياسة البيع والشراء.
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مظاهرات في تل أبيب ضد سياسية التمييز العنصري، وكيان الاحتلال يواصل هدم منازل العرب

مظاهرات في تل أبيب ضد سياسية التمييز العنصري، وكيان الاحتلال يواصل هدم منازل العرب

الوقت- بالتزامن مع تسريع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصولترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض والتضيق المستمر على المواطنين الفلسطينيين، تظاهر آلاف الأشخاص من عرب الداخل (عرب 48) وعدد من نشطاء السلام وسط تل أبيب لمطالبة حكومة الاحتلال بوقف هدم منازل العرب بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء.
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بالفيديو والصور..انجازات نوعية للقوات اليمنية في جبهات ما وراء الحدود، والامارات تقر بخسائر بشرية جديدة

بالفيديو والصور..انجازات نوعية للقوات اليمنية في جبهات ما وراء الحدود، والامارات تقر بخسائر بشرية جديدة

واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها النوعية في جبهات ما وراء الحدود، وألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات العدوان السعودي، كما صدت القوات اليمنية هجمات لقوات العدوان على منفذ البقع الحدودي، في وقت اعترفت فيه الامارات بخسائر بشرية ومادية جديدة في صفوف قواتها المشاركة في العدوان على اليمن.
alwaght.com
غلوبال ریسیرش: ترامب مریض ویعانی من جنون العظمة

غلوبال ریسیرش: ترامب مریض ویعانی من جنون العظمة

قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم على لسان الكاتب "راييف نادر" إن ترامب وبالكاد بعد أسبوعين من مكوثه في البيت الأبيض، أعطى إشارات قوية أنه خطف الضوابط والتوازنات من المؤسسات الديمقراطية، حيث تبين ان ترامب يعاني من جنون العظمة الذي لا حد له.
alwaght.com
المونيتور: ازدواجية في المعايير تجتاح حقوق المرأة في السعودية

المونيتور: ازدواجية في المعايير تجتاح حقوق المرأة في السعودية

الوقت- قال موقع المونيتور في مقال له: إن الشعب السعودي ومن كلا الجنسين بات تواقاً للتمرد والثورة على الواقع الديني والاجتماعي والسياسي وذلك إثر ما يشهد من ازدواجية في تطبيق الأحكام، ناهيك عن التناقضات في الأقوال والأفعال
alwaght.com
هل سيؤثر "حظر الدخول" إلى أمريكا على نشاط الشركات الأمريكية في الشرق الأوسط؟

هل سيؤثر "حظر الدخول" إلى أمريكا على نشاط الشركات الأمريكية في الشرق الأوسط؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية التي حظر ترامب دخول رعاياها الى أمريكا، مشيرة الى مخاوف الشركات من تأثير ذلك على مستقبل العلاقات التجارية بصورة خاصة مع إيران والعراق.
alwaght.com
آخر التطورات في معركة الموصل وانهيارات بالجملة في صفوف داعش

آخر التطورات في معركة الموصل وانهيارات بالجملة في صفوف داعش

تصاعدت حدّة العمليات القتالية التي شهدتها الموصل في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث شهدت المدينة تقدماً كبيراً لقوات الجيش العراقي والحشد الشعبي التي تسعى لتحرير المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
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مقابلات خاصة

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الخميس 6 جمادي الاول 1438
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

الخبير السياسي هادي أفقهي يؤكد لـ "الوقت" ان التغيير الحاصل في السياسات التركية ازاء سوريا هو مجرد تغيير تكتيكي وان أنقرة مصرة على اسقاط النظام السوري
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
بالصور: تشيلسي ينهي قمة بريمرليج بسحق آرسنال

بالصور: تشيلسي ينهي قمة بريمرليج بسحق آرسنال

السبت 8 جمادي الاول 1438
انتهت مباراة فريق تشيلسي مع ضيفه فريق آرسنال، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (3-1)، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جرت على ملعب ستامفورد بريدج.
برشلونة يتغلب على الفريق الباسكي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإسباني

برشلونة يتغلب على الفريق الباسكي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإسباني

برشلونة يقتنص فوزًا صعباً من أتلتيكو مدريد

برشلونة يقتنص فوزًا صعباً من أتلتيكو مدريد

الفراعنة في نهائي كأس أمم افريقيا

الفراعنة في نهائي كأس أمم افريقيا

السلة اللبناني زعيم غرب آسيا مجدداً

السلة اللبناني زعيم غرب آسيا مجدداً

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تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

تعرف على الميزات الخفية في تطبيق الرسائل للفيسبوك

الأحد 9 جمادي الاول 1438
يمكن لتطبيق المراسلة للفيسبوك العمل على ما هو أكثر من إرسال الرسائل والصور والإيماءات والصور المتحركة، فمن بعض خصائص تطبيق الرسائل ..
الهند تطلق أكثر من 100 قمر صناعي في آن واحد!

الهند تطلق أكثر من 100 قمر صناعي في آن واحد!

شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند قريباً

شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند قريباً

أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

جوجل تتصدر في قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة

جوجل تتصدر في قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة

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أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

أطفال يعثرون على كنز من الذهب في ألمانيا

الأحد 9 جمادي الاول 1438
عثر مجموعة من الأطفال على كنز يتمثل في سبائك وعملات ذهبية مدفونة تبلغ قيمتها نحو 250 ألف يورو في إحدى الغابات في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا في الصيف الماضي.
من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

لصحة أفضل تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

لصحة أفضل تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

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تونس تضع تطوير قطاع السيارات كأولوية لها

تونس تضع تطوير قطاع السيارات كأولوية لها

الأحد 9 جمادي الاول 1438
أكدّ وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري بأن "حكومة بلاده تعمل على تطوير قطاع السيارات وإعطائه أولوية قصوى في المستقبل".
وزيرة الاقتصاد الألمانية: ألمانيا لا تخشى من تهديدات ترامب

وزيرة الاقتصاد الألمانية: ألمانيا لا تخشى من تهديدات ترامب

الصين لن تخوض "حرب عملات" بعد انتقاد ترامب لليوان

الصين لن تخوض "حرب عملات" بعد انتقاد ترامب لليوان

تركيا: ارتفاع الأسعار فوق التوقعات

تركيا: ارتفاع الأسعار فوق التوقعات

البنك المركزي المصري يتلقى 4 مليارات دولار

البنك المركزي المصري يتلقى 4 مليارات دولار

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من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

من هم الفنانون الأكثر فوزا في مهرجان فجر السينمائي؟

الأحد 9 جمادي الاول 1438
مهرجان الفجر السينمائي الدولي هو أهمّ مهرجان سينمائي في إيران يعقد سنويا في العاصمة الإيرانية طهران في مطلع فبراير من كل عام، متزامناً مع الذکری السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران .
منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

إفتتاح معرض "مصر مهد الأديان" بالمتحف المصرى

إفتتاح معرض "مصر مهد الأديان" بالمتحف المصرى

"مدينة الكتب" في بريطانيا

"مدينة الكتب" في بريطانيا

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