موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونيةتدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.
الأمم المتحدة تتهم ميانمار بتصفية عرقية للروهينغاالوقت- وصفت الأمم المتحدة عمليات القتل بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بأنها تصفية عرقية، مشيرة إلى أن قوات الأمن في ميانمار مارست أعمال القتل والاغتصاب وحرق قرى بأكمله، مما دفع الآلاف منهم إلى الفرار.
تنبؤات أمريكية بتفكك الاتحاد الأوروبيالوقت- توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك تفكك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد ليس سوى البداية.
تعيين جاسوسة سابقة نائبة لمدير الـ CIAالوقت- أفادت وكالة أنباء فرنسية أن الـ CIA عيّنت مسؤولة سابقة كانت تعمل جاسوسة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وكانت أحد المشرفين على تعذيب المشتبهين بحادثة 11 سيبتمبر، نائبة لمدير الـ CIA.
فيدرالي يتحدى ترامب ويمنح تأشيرات لمهاجري الـ 7 دولالوقت- يتحدى القاضي الفيدرالي "جيمس روبارت" وهو أحد من عينهم الرئيس السابق جورج دبليو.بوش، قرار ترامب للهجرة، حيث سمح لهيئة الجمارك والحدود الأمريكية الجمعة، بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأمريكي.
هولاند وميركل يشنان هجوماً عنيفاً على ترامبالوقت- رفض الرئيس الفرنسي ، فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، اقامة علاقة ثنائية مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في وقت دعت فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى وحدة أوروبية لمواجهة ترامب.
الوقت- مناورات الحرس الثوري الصاروخية في منطقة سمنان العامة (شرق طهران) التي أقيمت صباح يوم السبت تحت عنوان مناورات "المدافعون عن سماء الولاية"، لم تأتي عن عبث بل جاءت كرسائل ردّ على تهديدات ترامب لايران.
الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لفك حصار الجماعات المسلحة عن بلدتي نبل والزهراء بريف حلب السورية، نظّم الاف الأهالي احتفالت واسعة جابت شوارع البلدتين، رافعين أعلام بلادهم وعلم ايران والمقاومة الاسلامية في لبنان.
بعد سلسلة مطولة من الاقتتال أمام منابر المحاكم الإسرائيلية، قامت الشرطة الاسرائيلية بتنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" في قرية سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه
أجج قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضب الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بصورة خاصة المسلمين منهم، إلا أن قادة الدول العربية في المنطقة يسعون للتقرب الى الحكومة الأمريكية الجديدة؛ وهو الأمر الذي لم يغفل عنه المراقبون، فحذروا من تداعيات ذلك.
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
اكتشف سياح في إحدى الكنائس البريطانية بـ"نوتينغهام شاير" منحوتة قديمة على شكل وجه حظيت باهتمام كبير ليس لأن عمرها يقدر بـ بـ700 عام، بل لأن وجه التمثال يشبه وجه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وفقا لما نشره أحد السياح عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.