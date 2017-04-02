موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  السبت 8 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونية تدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.

أخبار

الحرس الثوري الايراني: اذا ارتكب الأعداء أي خطأ ستسقط صواريخنا على رؤوسهم

الحرس الثوري الايراني: اذا ارتكب الأعداء أي خطأ ستسقط صواريخنا على رؤوسهم

الوقت- قال العميد امير علي حاجي زادة قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان التهديدات التي اطلقها بعض المسؤولين الامريكيين تجاه ايران ليست الا "تخرّصات" مضيفا بأنه "اذا ارتكب الاعداء اي خطأ فإن صواريخنا ستسقط على رؤوسهم".

الكشف عن هويّة مهاجم متحف اللوفر في باريس الوقت- كشف المدعي العام في فرنسا عن هوية منفذ الهجوم على جنود قرب متحف اللوفر بباريس، قائلا أنه يحمل الجنسية المصرية ويبلغ من العمر 29 عاما.

الأمم المتحدة تتهم ميانمار بتصفية عرقية للروهينغا الوقت- وصفت الأمم المتحدة عمليات القتل بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بأنها تصفية عرقية، مشيرة إلى أن قوات الأمن في ميانمار مارست أعمال القتل والاغتصاب وحرق قرى بأكمله، مما دفع الآلاف منهم إلى الفرار.

تنبؤات أمريكية بتفكك الاتحاد الأوروبي الوقت- توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك تفكك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد ليس سوى البداية.

تعيين جاسوسة سابقة نائبة لمدير الـ CIA الوقت- أفادت وكالة أنباء فرنسية أن الـ CIA عيّنت مسؤولة سابقة كانت تعمل جاسوسة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وكانت أحد المشرفين على تعذيب المشتبهين بحادثة 11 سيبتمبر، نائبة لمدير الـ CIA.

فيدرالي يتحدى ترامب ويمنح تأشيرات لمهاجري الـ 7 دول الوقت- يتحدى القاضي الفيدرالي "جيمس روبارت" وهو أحد من عينهم الرئيس السابق جورج دبليو.بوش، قرار ترامب للهجرة، حيث سمح لهيئة الجمارك والحدود الأمريكية الجمعة، بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأمريكي.

واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران بذريعة "التجربة الصاروخية" الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 3 فبراير/شباط في بيان، فرض مزيد ٍ من العقوبات على ايران على خلفية اجراء طهران لتجربة صاورخية، ضمن اطار برنامجها الدفاعي.

ترامب يحقق ارقام قياسية عجز عنها سلفائه السابقين في 10 أيام فقط! ترامب يحقق ارقام قياسية عجز عنها سلفائه السابقين في 10 أيام فقط!

استطلاع: 40 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إقالة ترامب الوقت- كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "بي بي بي" المتخصصة في اجراء الاستطلاعات ،اليوم الجمعة، أن 40 فِي المائة من الأمريكيين يريدون إقالة الرئيس الجديد دونالد ترامبالذي لم يمض على رئاسته سوى 13يومًا فقط.

الحكم على دبلوماسي سعودي بالضرب والسجن بعد إدانته بالتحرش الجنسي في سنغافورة الوقت- أعلنت وسائل اعلام في سنغافورة، أن محكمة مدنية حكمت، اليوم الجمعة، على دبلوماسي سعودي، بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهرًا لتحرشه بمتدربة فى فندق أثناء قضائه عطلة فى البلاد العام الماضى.

روسيا تطالب بريطانيا بإعادة المستعمرات التي تحتلها قبل الحديث عن جزيرة القرم الوقت- شهد مجلس الأمن الدولي جلسة عاصفة كانت مخصصة لبحث الوضع في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.، تخللها هجوم وهجوم مضاد بين المندوب الروسي و المندوبة الأمريكية والمندوب البريطاني الدائمين في الأمم المتحدة.

الاعلان عن تشكيل "مقاومة سرية" داخل أروقة البيت الأبيض لمواجهة سياسات ترامب الوقت- أعلن عدد من موظفي البيت الأبيض تشكيل جماعة المقاومة السرية في داخل مقر عمل الرئيس الأمريكي وإقامته وأطلقوا حسابا، غير موثق، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هولاند وميركل يشنان هجوماً عنيفاً على ترامب الوقت- رفض الرئيس الفرنسي ، فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، اقامة علاقة ثنائية مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في وقت دعت فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى وحدة أوروبية لمواجهة ترامب.

ظريف: تهديدات ترامب لن تؤثر على ايران، ولن نكون البادئين بالحرب الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن تهديدات ترامب وادراته لن تؤثر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل كبير، لأن طهران تستمد امنها من شعبها.

الإيكونوميك تايمز: الكويت تعلق إصدارات تأشيرات الدخول لـ5 دول اسلامية إسوةً بقرارات ترامب الوقت- كشفت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" الأمريكية أن الكويت علقت اصدار تأشيرات الدخول السياحية والتجارية والزيارة لمواطني خمس دول هي العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان وايران.

واشنطن بوست: ترامب يعتبر خطة مهاجمة الرقة غير فعّالة الوقت- أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب يرفض مهاجمة مدينة الرقة السورية التي تعد أبرز معاقل تنظيم داعش.

ارتفاع معدل التضخم من جديد في تركيا على وقع هبوط قيمة الليرة أمام الدولار الوقت- كشف تقرير جديد صادر عن معهد الإحصاء التركي الجمعة 3 فبراير/شباط،ارتفاع معدل التضخم في تركيا بمقدار 2.46% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78% في استطلاع لرويترز.

6000 آلاف ارهابي غادروا لبنان للالتحاق بالنصرة وداعش في سوريا الوقت- كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية ان أكثر من 6000 شخص من اللبنانيين وفاللسطينيين غادروا الأراضي اللبنانية للانضمام صفوف الجماعات المسلحة وتنظيمي داعش و جبهة النصرة في سوريا.

تحقيق دولي: 90 بالمئة من الغارات الأمريكية على اليمن أدت لقتل مدنيين الوقت- كشفت تحقيق دولي جديد أن معظم الغارات الأمريكية على اليمن التي تجازوت الـ 800 غارة نفذتها طائرات بدون طيار، أدت الى قتل المدنيين.

إدارة ترامب: الاستيطان ليس عاملاً مساعداً لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الوقت- لأول مرة منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض، اعتبرت الادارة الامريكية الجديدة أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد لا تكون عاملا مساعدا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

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الاعلان عن تشكيل "مقاومة سرية" داخل أروقة البيت الأبيض لمواجهة سياسات ترامب

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تعيين جاسوسة سابقة نائبة لمدير الـ CIA

فيدرالي يتحدى ترامب ويمنح تأشيرات لمهاجري الـ 7 دول

أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟

الكشف عن هويّة مهاجم متحف اللوفر في باريس

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منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"!

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

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طبيب ترامب يكشف المستور.. وهذا ما قاله!

تصعيد الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن

مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في محافظة البيضاء اليمنية، ومصادر تتحدث عن سقوط طائرة أباتشي

بالصور.. من هو "أبو جابر هاشم الشيخ" زعيم "هيئة تحرير الشام" التي شكلتها جبهة النصرة؟

ما حقيقة الانقلاب الوشيك في الامارات والذي سيطيح بمحمد بن زايد؟

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حقيقة مايجري في إدلب بعد مفاوضات أستانة

عمليات فاشلة للنصرة جنوبي القنيطرة والجيش السوري يتقدم في تدمر ودير الزور

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الصدر رداً على قرار ترامب: أخرج رعاياك من العراق قبل أن تُخرج الجاليات

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ترامب يُعزز التناقض كصفةٍ للعهد الأمريكي الجديد: بين الوعود الجذابة والقرارات المتناقضة

داعش يبث فيديو جديد لعمليات اجرامية يقوم بها أطفال أسماهم "أشبال الخلافة"

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البيت الأبيض: فتاة روسية عمرها 21 عاماً غيرت مستقبل أمريكا

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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موقع السودان في استراتيجية السعودية الإقليمية
هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟
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من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟
فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟!
alwaght.com
ردّ ايران في زمن ترامب.. حماية السماء رسائل دفاعيّة يبعثها الحرس الثوري

ردّ ايران في زمن ترامب.. حماية السماء رسائل دفاعيّة يبعثها الحرس الثوري

الوقت- مناورات الحرس الثوري الصاروخية في منطقة سمنان العامة (شرق طهران) التي أقيمت صباح يوم السبت تحت عنوان مناورات "المدافعون عن سماء الولاية"، لم تأتي عن عبث بل جاءت كرسائل ردّ على تهديدات ترامب لايران.
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لماذا اكتفى "ترامب" باسماء هذه الدول السبع؟

لماذا اكتفى "ترامب" باسماء هذه الدول السبع؟

الوقت- أسبوعية ألمانية تتناول سبب منع دونالد ترامب أتباع سبع دول من دخول أمريكا، دون الاشارة إلى الدول الرئيسية الداعمة للارهاب.
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وورلد سوشاليست: علاقات أمريكا والاتحاد الأوروبي انهارت بعد قرار ترامب بمنع الهجرة، والاتحاد الأوروبي يتدمر

وورلد سوشاليست: علاقات أمريكا والاتحاد الأوروبي انهارت بعد قرار ترامب بمنع الهجرة، والاتحاد الأوروبي يتدمر

قال موقع وورلد سوشاليست أمس الخميس على لسان الكاتب أليكس لانتير إنه وبعد أقل من أسبوعين من تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأمريكا، تحطمت السلطة السياسية في أوروبا من جراء أفعال الحكومة الأمريكية الجديدة
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بالفيديو والصور..هكذا أحيّا أهالي بلدتي نبل والزهراء الذكرى الأولى لفك الحصار عنهما

بالفيديو والصور..هكذا أحيّا أهالي بلدتي نبل والزهراء الذكرى الأولى لفك الحصار عنهما

الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لفك حصار الجماعات المسلحة عن بلدتي نبل والزهراء بريف حلب السورية، نظّم الاف الأهالي احتفالت واسعة جابت شوارع البلدتين، رافعين أعلام بلادهم وعلم ايران والمقاومة الاسلامية في لبنان.
alwaght.com
واشنطن بوست: ترامب يعتبر خطة مهاجمة الرقة غير فعّالة

واشنطن بوست: ترامب يعتبر خطة مهاجمة الرقة غير فعّالة

الوقت- أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب يرفض مهاجمة مدينة الرقة السورية التي تعد أبرز معاقل تنظيم داعش.
alwaght.com
أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

الوقت- منحت إدارة الطيران الإتحادية في الولايات المتحدة، ولأول مرة وفقاً لقواعد الطائرات بدون طيار التجارية، إذن لتشغيل طائرة بدون طيار في المطار تابعة لشركة 3D Robotics.
alwaght.com
حقائق يعرفها العراق والعالم عن قوة الحشد الشعبي الوطنية، فهل تعرفها أمريكا؟

حقائق يعرفها العراق والعالم عن قوة الحشد الشعبي الوطنية، فهل تعرفها أمريكا؟

ليس مُستغرباً الخطاب الأمريكي تجاه الحشد الشعبي. بل إن حديث واشنطن، ليس بجديد وطبيعي. فالسياسة الأمريكية القائمة على بثِّ الفتنة، لا يمكن أن تكون إلا كذلك.
alwaght.com
الكيان الاسرائيلي يأمر باخلاء موقع استيطاني ويوعز ببناء 3 آلاف وحدة أخرى والفوضى تعم الكيان

الكيان الاسرائيلي يأمر باخلاء موقع استيطاني ويوعز ببناء 3 آلاف وحدة أخرى والفوضى تعم الكيان

بعد سلسلة مطولة من الاقتتال أمام منابر المحاكم الإسرائيلية، قامت الشرطة الاسرائيلية بتنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" في قرية سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه
alwaght.com
سر عدم احتجاج قادة الدول العربية على قرار ترامب ضد المسلمين

سر عدم احتجاج قادة الدول العربية على قرار ترامب ضد المسلمين

أجج قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضب الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بصورة خاصة المسلمين منهم، إلا أن قادة الدول العربية في المنطقة يسعون للتقرب الى الحكومة الأمريكية الجديدة؛ وهو الأمر الذي لم يغفل عنه المراقبون، فحذروا من تداعيات ذلك.
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مقابلات خاصة

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير

الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الخميس 6 جمادي الاول 1438
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

الخبير السياسي هادي أفقهي يؤكد لـ "الوقت" ان التغيير الحاصل في السياسات التركية ازاء سوريا هو مجرد تغيير تكتيكي وان أنقرة مصرة على اسقاط النظام السوري
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
برشلونة يقتنص فوزًا صعباً من أتلتيكو مدريد

برشلونة يقتنص فوزًا صعباً من أتلتيكو مدريد

الخميس 6 جمادي الاول 1438
اقتنص برشلونة فوزًا ثمينًا وصعبًا خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بملعب فيسنتي كالديرون، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.
الفراعنة في نهائي كأس أمم افريقيا

الفراعنة في نهائي كأس أمم افريقيا

السلة اللبناني زعيم غرب آسيا مجدداً

السلة اللبناني زعيم غرب آسيا مجدداً

فيدرر يخطف الأضواء بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة

فيدرر يخطف الأضواء بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة

ولفرهامبتون يقضي على حلم ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي

ولفرهامبتون يقضي على حلم ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي

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أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

أول طائرة بدون طيار تحصل على إذن للتحليق في المطار

الجمعة 7 جمادي الاول 1438
الوقت- منحت إدارة الطيران الإتحادية في الولايات المتحدة، ولأول مرة وفقاً لقواعد الطائرات بدون طيار التجارية، إذن لتشغيل طائرة بدون طيار في المطار تابعة لشركة 3D Robotics.
جوجل تتصدر في قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة

جوجل تتصدر في قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة

روبوتات لتوصيل الطلبات للزبائن ستغوز العالم

روبوتات لتوصيل الطلبات للزبائن ستغوز العالم

وفاة الياباني ناكامورا صاحب لعبة باكمان الشهيرة

وفاة الياباني ناكامورا صاحب لعبة باكمان الشهيرة

فيسبوك تطلق ميزة جديدة لإكتشاف أصدقاء جدد

فيسبوك تطلق ميزة جديدة لإكتشاف أصدقاء جدد

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من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

من هي صاحبة الصورة التي تحولت إلى أيقونة ضد ترامب؟

الجمعة 7 جمادي الاول 1438
في حدث لم يكن يخطر ببال أحد، تحولت صورة التقطت قبل 10 سنوات لامرأة أميركية مسلمة تغطي رأسها بحجاب يمثل العلم الأميركي، إلى أيقونة للتظاهر ضد إدارة الرئيس الجديد دونالد ترمب.
لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

لماذا لا نستطيع أن نتذكر طفولتنا المبكرة؟

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

من أغلى وأجمل اليخوت في العالم

لصحة أفضل تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

لصحة أفضل تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

3 رياضيين في قائمة أكثر المشاهير ثراءً في أمريكا

3 رياضيين في قائمة أكثر المشاهير ثراءً في أمريكا

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تركيا: ارتفاع الأسعار فوق التوقعات

تركيا: ارتفاع الأسعار فوق التوقعات

الجمعة 7 جمادي الاول 1438
أعلن معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.46 في المئة على أساس شهري في يناير، متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78 في المئة.
البنك المركزي المصري يتلقى 4 مليارات دولار

البنك المركزي المصري يتلقى 4 مليارات دولار

هبوط الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى

هبوط الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى

غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بتهمة غسيل أموال

غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بتهمة غسيل أموال

ميشيل سابان: ترامب يشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية

ميشيل سابان: ترامب يشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية

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منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

منحوتة عمرها 700 عام تشبه وجه ترامب

الجمعة 7 جمادي الاول 1438
اكتشف سياح في إحدى الكنائس البريطانية بـ"نوتينغهام شاير" منحوتة قديمة على شكل وجه حظيت باهتمام كبير ليس لأن عمرها يقدر بـ بـ700 عام، بل لأن وجه التمثال يشبه وجه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وفقا لما نشره أحد السياح عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

رحيل المخرج المصري محمد كامل القليوبي

إفتتاح معرض "مصر مهد الأديان" بالمتحف المصرى

إفتتاح معرض "مصر مهد الأديان" بالمتحف المصرى

"مدينة الكتب" في بريطانيا

"مدينة الكتب" في بريطانيا

مذيعة لبنانية كفيفة تدخل موسوعة غينيس

مذيعة لبنانية كفيفة تدخل موسوعة غينيس

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

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اول صور من بلدة عین الفیجه المحررة
مظاهرات المسلمين و المهاجرين في امريكا ضد التصريحات العنصرية لترامب
الأجواء الأمنية في باريس عقب هجوم متحف اللوفر

الأجواء الأمنية في باريس عقب هجوم متحف اللوفر

تجديد مبايعة الشعب البحريني للشيخ عيسى قاسم
كنيسة ترفع الآذان فى "بوسطن" اعتراضاً على حظر "ترامب"
احتراق مسجد تكساس في نار العنصرية
صمود الشعب البحريني بالحجارة امام الرصاص احتجاجا على نظام آل خليفة