موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونيةتدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.
هولاند وميركل يشنان هجوماً عنيفاً على ترامبالوقت- رفض الرئيس الفرنسي ، فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، اقامة علاقة ثنائية مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في وقت دعت فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى وحدة أوروبية لمواجهة ترامب.
مصر تضع اللمسات الاخيرة على اتفاق توريد النفط مع العراقالوقت- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، طارق الحديدي، أن وفد من وزارة البترول المصرية سيقوم بزيارة رسمية الى بغداد ، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين البلدين لشراء مصر الخام العراقي، لتكريره داخل مصر، بعد أن قطعت السعودية امداداتها النفطية عن القاهرة.
ولايتي: سنواصل أنشطتنا الصاروخية وايران لا تأخذ أذناً من أحدالوقت- رد علي أكبر لاريجاني، رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، على تهديدات واشنطن لطهران، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها شخص أمريكي عديم الخبرة ايران، مؤكداً أن ايران ستواصل تجاربها الصاروخية الدفاعية ولن تأخذ اذناً من احد.
بعد سلسلة مطولة من الاقتتال أمام منابر المحاكم الإسرائيلية، قامت الشرطة الاسرائيلية بتنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" في قرية سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه
أجج قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضب الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بصورة خاصة المسلمين منهم، إلا أن قادة الدول العربية في المنطقة يسعون للتقرب الى الحكومة الأمريكية الجديدة؛ وهو الأمر الذي لم يغفل عنه المراقبون، فحذروا من تداعيات ذلك.
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
اكتشف سياح في إحدى الكنائس البريطانية بـ"نوتينغهام شاير" منحوتة قديمة على شكل وجه حظيت باهتمام كبير ليس لأن عمرها يقدر بـ بـ700 عام، بل لأن وجه التمثال يشبه وجه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وفقا لما نشره أحد السياح عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
Video: كنيسة ترفع الآذان فى "بوسطن" اعتراضاً على حظر "ترامب"
الوقت- رفعت كنيسة “ترينتي” بولاية بوسطن الأميركية الأذان، احتجاجًا على قــرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخيرة المثيرة للجدل، لاسيما حظر دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو للواقعة التي شهدها ميدان “كوبلي” بالولاية، والذي احتشد فيها مئات من المناهضين لسياسات وقرارات ترامب التي أثارت اعتراضات على المستويين المحلي والعالمي، واصفين تلك القرارات بالتمييزية، سواء للعرق أو الدين.
كنيسة ترفع الآذان فى "بوسطن" اعتراضاً على حظر "ترامب"