موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

بيان هام للجيش السوري حول التطورات في منطقة وادي بردىالوقت- أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تحرير منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي بعد أن ساهمت العمليات العسكرية للجيش في تهيئة الظروف لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من القرى والبلدات بالمنطقة الاستراتيجية.
الوقت- أثارت القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" والمتعلقة بالحظر المؤقت لسفر مواطني سبع دول إسلامية، حفيظة عدد كبير من المدراء التنفيذيون للشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
الوقت- في ظل التطورات المتسارعة التي تحدث في العالم عموماً والشرق الأوسط خصوصاً، أُحبط الكيان الإسرائيلي وداعموه من مجريات الأحداث في المنطقة وخاصة بعد سلسة انتصارات القوات السورية والعراقية ودحرها لداعش من
الوقت- أثارت افتتاحية ترامب القانونية بشأن حظر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط من دخول أمريكا قلقا محليا وعالميا، بل وكشفت أوامر الرئيس الامريكي الجديد التعسفية وجود شرخ عميق بين مستشاريه داخل البيت الأبيض.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
الوقت- أثارت القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" والمتعلقة بالحظر المؤقت لسفر مواطني سبع دول إسلامية، حفيظة عدد كبير من المدراء التنفيذيون للشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.