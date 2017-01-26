موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الكيان الاسرائيلي يواصل علاج المسلحين في جنوب سورياالوقت- تزامنا مع التوصل لاتفاق شبه نهائي في أستانا بشأن إيجاد حلّ للأزمة السوريّة، قام مراسل وكالة رويترز في الجولان السوري المحتل بتسريب معلومات كشفت عن مدى الدعم الذي تتلقاه ماتسمى المعارضة من الكيان الاسرائيلي.
الوقت- لطالما عملت الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الاسرائيلية ومن بينها جهاز الموساد على تجنيد وتفعيل شبكات العملاء داخل العمق العربي، وشكل اعتقال الشبكة الجديدة أمس حلقة جديدة في مسلسل حرب الجواسيس التي لا تعتمد على الرصاص والبارود بقدر اعتمادها حاليا على المعلومات والتكنولوجيا.
الوقت- صعّدت دول خليجية عديدة على مدار الأيام الماضية من سياستها العدائية تجاه روسيا، لاسيما بعد إعلان البنتاغون بعزمه على بيع معدات دفاعية بنحو مليار دولار للسعودية والكويت، ليعقبها ما أفضت إليه مبادرة اسطنبول الدولية بشأن افتتاح مركز إقليمي للناتو في الكويت...
الوقت- بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين تعيين مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب مايك بومبيو لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تعالت الاصوات لرفض مايك لهذا المنصب. فما هي الأسباب التي ادت
الوقت- توجهت أنظار العالم أجمع في اليومين الماضيين نحو العاصمة الكازاخستانية "أستانة" التي استضافت مؤتمراً للتفاوض بشأن الأزمة السورية وتداعياتها، بحضور وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، ولأول مرة منذ بداية الصراع
الوقت- تواصلت المعارك عنيفة بين "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" وفصائل أخرى في ريف إدلب الشمالي، المندلعة منذ عدة أيام وتمكنت جبهة النصرة من تحقيق تقدم كبير في اغلب تلك المناطق مبررة هجومها بسبب مشاركة قادة تلك الفصائل في مفاوضات أستانا.
منذ عالم 2005 تبنت نت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسسكو برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية التي تسند سنويا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة واحدة عن كل من المناطق الإسلامية الثلاث: العالم العربي وإفريقيا وآسيا، فلماذا اختيرت مشهد المقدسة في إيران؟
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
في الوقت الذي اندلعت فيه صراعات حامية بين دول على سيادة أمتار معدودة، أو تثور نزاعات بينها لسنوات بسبب ترسيم الحدود، قررت النرويج، في سابقة غريبة وسخية، إهداء جارتها فنلندا جبلا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.