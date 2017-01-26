موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الخميس 28 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟

العلاقات التركيّة السعوديّة: "أستانة" بوابة الخلافات؟ الوقت- ألقت التفاهمات الإقليمية بظلالها على الأزمة السوريّة. لم يعد خافياً أن التفاهمات الثلاثيّة بين طهران وموسكو وأنقرة والتي نتج عنها مؤتمر "الأستانة" الذي وضعت أحجاره الأساس

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

الكيان الاسرائيلي يواصل علاج المسلحين في جنوب سوريا الوقت- تزامنا مع التوصل لاتفاق شبه نهائي في أستانا بشأن إيجاد حلّ للأزمة السوريّة، قام مراسل وكالة رويترز في الجولان السوري المحتل بتسريب معلومات كشفت عن مدى الدعم الذي تتلقاه ماتسمى المعارضة من الكيان الاسرائيلي.

الأزمة السورية تعيش ارتدادات انتصار حلب: المسلحون نحو الإنهيار وفتح الشام أولى الضحايا الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

أخبار

تنظيم داعش الارهابي يستخدم طائرة مسيرة لقصف مناطق سكنية وسط الموصل

تنظيم داعش الارهابي يستخدم طائرة مسيرة لقصف مناطق سكنية وسط الموصل

الوقت- قام تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، الخميس، بقصف منزل سكني باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات ما اسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد اسرة واحدة بينهم طفل وأصيب عدد أخر بجروح وسط الموصل.

ادارة ترامب تجمد المساعدات التي شرعها أوباما لفلسطين الوقت- قامت ادارة ترامب اليوم الخميس بوقف نقل المساعدات المتجهة إلى فلسطين، والتي أذن أوباما بها قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض حيث تقدر بـ 221 مليون دولار.

النظام البحريني يطلق الرصاص على المحتجين في ساحة الدراز الوقت- أطلق عناصر النظام البحريني الرصاص على المحتجين يوم الخميس في ساحة اعتصام الدراز قرب منزل المرجع الديني سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، مخلفة العديد من الإصابات البليغة والحرجة.

عضوة في الكونغرس الامريكي: ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا الوقت- قالت تولسي غابارد العضوة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، "ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا وشعبها.

صحيفة حرييت: تركيا تنوي بدء عملية مشابهة لدرع الفرات في العراق الوقت- كشف مراسل في صحيفة حرييت التركية مقرب من الحزب الحاكم عن نيّة الجيش التركي بدء حملة عسكرية في شمال العراق على غرار عملية درع الفرات السورية.

ترامب: التعذيب وسيلة ناجحة ولكن سأدع أمر تنفيذها لماتيس الوقت- قال الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، إنه يريد أن يحارب النار بالنار عندما يكون الأمر متعلق بالقضاء على الإرهاب.

ترامب يصادق على مشروع بناء الجدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك الوقت- صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، على مشروع بناء الجدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك، كما وقع مرسوما آخر بشأن التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

العفو الدولية تؤكد اعتقال الأمن الامارتي لمستشار ولي عهد أبو ظبي بسبب مصر الوقت- اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية باعتقال الأكاديمي المعروف عبدالخالق عبدالله مستشار الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، ونائب القائد العام للقوات المسلحة.

الأمن اللبناني يعتقل 5 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الاسرائيلي الوقت- أعلن الأمن اللبناني، الأربعاء ، إيقاف 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الكيان الاسرائيلي وتسريب معلومات أمنية لسفارات الاحتلال في الخارج.

استشهاد شاب من العوامية السعودية جرّاء تعذيب الأمن الوقت- سقط خلال اليومين السابقين ابن بلدة العوامية السعودية محمد رضي الحساوي، شهيدا في سجن المباحث العامة في الدمام بالسعودية، بعد اعتقال دام أربع سنوات دون تقديمه إلى المحاكمة.

وزير خارجية الكويت يصل الى طهران لتسليم رسالة للرئيس الايراني الوقت- وصل اليوم الاربعاء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بغية اجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين.

سقوط قتلى إثر تفجير انتحاري في مقديشو وعدد من المسلحين يقتحمون فندقاً الوقت- قتل 14 شخص على الاقل اليوم الاربعاء إثر إنفجار سيارة مفخخة، إستهدفت فندقاً جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، وتلا الانفجار إطلاق نار بين مسلحين وحراس الفندق.

الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي يدينان تسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقت- أدان كل من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة المبادرات الإسرائيلية الأخيرة لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب مهامه بشكل رسمي.

ترامب يوقع الأربعاء على حظر دخول المهاجرين الى أمريكا الوقت- كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين عن نية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اليوم الأربعاء توقيع عدة أوامر تنفيذية تشمل حظرا مؤقتا على جميع المهاجرين من بعض الدول الافريقية الاسيوية.

معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب، وجبهة النصرة تؤكد أن "مفاوضات أستانا" هي السبب الوقت- تواصلت المعارك عنيفة بين "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" وفصائل أخرى في ريف إدلب الشمالي، المندلعة منذ عدة أيام وتمكنت جبهة النصرة من تحقيق تقدم كبير في اغلب تلك المناطق مبررة هجومها بسبب مشاركة قادة تلك الفصائل في مفاوضات أستانا.

الجعفري يؤكد وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة لمحاربة الفصائل الإرهابية جنباً الى جنب الوقت- أكد بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا، وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، بشأن محاربة الفصائل الإرهابية في سوريا جنباً إلى جنب، منوهاً الى أن اجتماع أستانا كان ناجحاً.

السيد نصر الله يبحث مع أمير عبد اللهيان آخر المستجدات السياسية في المنطقة الوقت- التقى السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام لمؤتمر دعم القضية الفلسطينية وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

ايران: تصريحات الجبير لا يمكن أن تمحو تاريخ نشوء ونشر التطرف والأفكار المنحرفة تحت ظل حكم آل سعود الوقت- ردت ايران على تصريحات وزير الخارجية السعودية الأخيرة، وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان السعودية تعد المصدر الاساس لنشوء وانتشار الارهاب في المنطقة، معتبراً أن تصريحات الجبير تحاول قلب وتشويه الحقائق الراهنة في المنطقة.

نتنياهو يوافق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية الوقت- کشفت القناة السابعة الاسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان صادقوا الثلاثاء،على بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

ايران تعلن إستضافتها مؤتمراً دولياً لدعم الانتفاضة الفلسطينية في القريب العاجل الوقت- قال حسين امير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية اليوم الثلاثاء ان بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية قريباً.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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هل يصبّ افتتاح مركز "الناتو" في صالح "الأمن القومي" الخليجي؟
بين التكتيك والاستراتيجية؛ هل سيعيد الأردن حساباته خليجياً؟
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هل سيصبح ترامب غورباتشوف الولايات المتحدة الأمريكية؟
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حرب الاستخبارات والتغلغل الاسرائيلي في العمق العربي

حرب الاستخبارات والتغلغل الاسرائيلي في العمق العربي

الوقت- لطالما عملت الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الاسرائيلية ومن بينها جهاز الموساد على تجنيد وتفعيل شبكات العملاء داخل العمق العربي، وشكل اعتقال الشبكة الجديدة أمس حلقة جديدة في مسلسل حرب الجواسيس التي لا تعتمد على الرصاص والبارود بقدر اعتمادها حاليا على المعلومات والتكنولوجيا.
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"هآرتس" تكشف عن أساليب التعذيب والتحقيق في سجون الكيان الاسرائيلي

"هآرتس" تكشف عن أساليب التعذيب والتحقيق في سجون الكيان الاسرائيلي

الوقت- عادت أساليب التعذيب الوحشية التي ينتهجها الكيان الاسرائيلي في معتقلاته إلى الواجهة الإعلامية من جديد، بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عما يجري في أقبية تحقيق الكيان من
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بخطوة جريئة لفيسبوك سناب شات الى زوال

بخطوة جريئة لفيسبوك سناب شات الى زوال

الوقت- بدأت منصة تطبيق فيسبوك هذا الأسبوع مرحلة الاختبار لميزة جديدة تسمى قصص فيسبوك Facebook Stories، والتي تتوفر حالياً في ايرلندا، وتقدم هذه الميزة الجديدة وظيفة مشابهة جداً لميزة القصص المعروفة ..
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مبادرة اسطنبول.. حاضنة للناتو لملاحقة روسيا في الخليج الفارسي

مبادرة اسطنبول.. حاضنة للناتو لملاحقة روسيا في الخليج الفارسي

الوقت- صعّدت دول خليجية عديدة على مدار الأيام الماضية من سياستها العدائية تجاه روسيا، لاسيما بعد إعلان البنتاغون بعزمه على بيع معدات دفاعية بنحو مليار دولار للسعودية والكويت، ليعقبها ما أفضت إليه مبادرة اسطنبول الدولية بشأن افتتاح مركز إقليمي للناتو في الكويت...
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عضوة في الكونغرس الامريكي: ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا

عضوة في الكونغرس الامريكي: ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا

الوقت- قالت تولسي غابارد العضوة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، "ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا وشعبها.
alwaght.com
أشياء لا تعرفها عن مايك بومبيو رئيس الـــ "سي آي أي" الجديد

أشياء لا تعرفها عن مايك بومبيو رئيس الـــ "سي آي أي" الجديد

الوقت- بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين تعيين مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب مايك بومبيو لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تعالت الاصوات لرفض مايك لهذا المنصب. فما هي الأسباب التي ادت
alwaght.com
كيف يرى المحللون السياسيون نتائج مؤتمر الآستانة؟

كيف يرى المحللون السياسيون نتائج مؤتمر الآستانة؟

الوقت- توجهت أنظار العالم أجمع في اليومين الماضيين نحو العاصمة الكازاخستانية "أستانة" التي استضافت مؤتمراً للتفاوض بشأن الأزمة السورية وتداعياتها، بحضور وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، ولأول مرة منذ بداية الصراع
alwaght.com
معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب، وجبهة النصرة تؤكد أن "مفاوضات أستانا" هي السبب

معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب، وجبهة النصرة تؤكد أن "مفاوضات أستانا" هي السبب

الوقت- تواصلت المعارك عنيفة بين "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" وفصائل أخرى في ريف إدلب الشمالي، المندلعة منذ عدة أيام وتمكنت جبهة النصرة من تحقيق تقدم كبير في اغلب تلك المناطق مبررة هجومها بسبب مشاركة قادة تلك الفصائل في مفاوضات أستانا.
alwaght.com
ما الأسباب وراء إختيار مدينة مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية للعام2017؟

ما الأسباب وراء إختيار مدينة مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية للعام2017؟

منذ عالم 2005 تبنت نت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسسكو برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية التي تسند سنويا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة واحدة عن كل من المناطق الإسلامية الثلاث: العالم العربي وإفريقيا وآسيا، فلماذا اختيرت مشهد المقدسة في إيران؟
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مقابلات خاصة

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الأربعاء 29 ربيع الاول 1438
خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

الخبير السياسي هادي أفقهي يؤكد لـ "الوقت" ان التغيير الحاصل في السياسات التركية ازاء سوريا هو مجرد تغيير تكتيكي وان أنقرة مصرة على اسقاط النظام السوري
حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
حصاد المنتخبات العربية في مرحلة المجموعات في أمم أفريقيا

حصاد المنتخبات العربية في مرحلة المجموعات في أمم أفريقيا

الخميس 28 ربيع الثاني 1438
الوقت- استطاعت ثلاث منتخبات عربية من أصل أربعة تجاوز مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الجابون.
قمة اليوفي ميلان تنتهي بتأهل السيدة العجوز في كأس إيطاليا

قمة اليوفي ميلان تنتهي بتأهل السيدة العجوز في كأس إيطاليا

سليلتا فيغو يدمر الملكي ويخرجه من كأس الملك

سليلتا فيغو يدمر الملكي ويخرجه من كأس الملك

برشلونة يتخطى ايبار برباعية نظيفة

برشلونة يتخطى ايبار برباعية نظيفة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

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بخطوة جريئة لفيسبوك سناب شات الى زوال

بخطوة جريئة لفيسبوك سناب شات الى زوال

الخميس 28 ربيع الثاني 1438
الوقت- بدأت منصة تطبيق فيسبوك هذا الأسبوع مرحلة الاختبار لميزة جديدة تسمى قصص فيسبوك Facebook Stories، والتي تتوفر حالياً في ايرلندا، وتقدم هذه الميزة الجديدة وظيفة مشابهة جداً لميزة القصص المعروفة ..
غوغل: تحديث جديد لخدمة الاتصال عبر الانترنت

غوغل: تحديث جديد لخدمة الاتصال عبر الانترنت

تحديث جديد للواتساب يتيح إرسال 30 صورة أو فيديو

تحديث جديد للواتساب يتيح إرسال 30 صورة أو فيديو

من أهم الاختراعات التكنولوجية في العالم خلال القرن الـ21

من أهم الاختراعات التكنولوجية في العالم خلال القرن الـ21

خرائط غوغل تضيف ميزة ينتظرها الكثير من السائقين

خرائط غوغل تضيف ميزة ينتظرها الكثير من السائقين

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دولة تهدي جارتها “جبلا”بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

دولة تهدي جارتها “جبلا”بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1438
في الوقت الذي اندلعت فيه صراعات حامية بين دول على سيادة أمتار معدودة، أو تثور نزاعات بينها لسنوات بسبب ترسيم الحدود، قررت النرويج، في سابقة غريبة وسخية، إهداء جارتها فنلندا جبلا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.
بريطانيان يحولان خزان مياه إلى منزل ريفي أنيق

بريطانيان يحولان خزان مياه إلى منزل ريفي أنيق

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

بناء أول مدينة عائمة فى العالم لعام 2019

بناء أول مدينة عائمة فى العالم لعام 2019

طيور النورس و أزمة مطار بيروت

طيور النورس و أزمة مطار بيروت

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أسعار الذهب تسجل تراجعاً كبيراً

أسعار الذهب تسجل تراجعاً كبيراً

الخميس 28 ربيع الثاني 1438
هبطت أسعار الذهب اليوم مع تجدد الآمال بأن يطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات إنفاق داعمة للنمو، وهو ما عزز الأسهم وأضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.
ارتفاع أسعار النفط بسبب هبوط الدولار

ارتفاع أسعار النفط بسبب هبوط الدولار

أسعار النفط تغلق مرتفعا بأكثر من 2%

أسعار النفط تغلق مرتفعا بأكثر من 2%

حجم التجارة الإيرانية غير النفطية تخطى 70 مليار دولار

حجم التجارة الإيرانية غير النفطية تخطى 70 مليار دولار

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

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بعد الغولدن غلوب "لا لا لاند" يكتسح الأوسكار

بعد الغولدن غلوب "لا لا لاند" يكتسح الأوسكار

الخميس 28 ربيع الثاني 1438
الفيلم الرومانسي الموسيقي "لا لا لاند" يرشح لجوائز الأوسكار السينمائية هذا العام ونال 14 ترشيحاً، من بينها الجائزة الكبرى وهي جائزة "أفضل فيلم".
رقم قياسي للممثلين الملونين في ترشيحات الأوسكار

رقم قياسي للممثلين الملونين في ترشيحات الأوسكار

غزة تحارب الحصار بفنها التشكيلي

غزة تحارب الحصار بفنها التشكيلي

3 معارض للفنون التشكيلية في موسكو وبطرسبورغ تجني 17 مليون دولار

3 معارض للفنون التشكيلية في موسكو وبطرسبورغ تجني 17 مليون دولار

ترامب يستمع للقرآن والقارئ يمرر رسالته السياسية

ترامب يستمع للقرآن والقارئ يمرر رسالته السياسية

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

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أمريكا تبني جدار على حدودها مع المكسيك
أستانة تبدأ العد التنازلي لاستقبال محادثات سوريا
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الهجوم الشرس والاعتداء الغاشم للصهاينة على بلدة أم حيران
أمريكا تبني جدار على حدودها مع المكسيك

أمريكا تبني جدار على حدودها مع المكسيك

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