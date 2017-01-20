موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"
الأمم المتحدة: مستویات الفقر في السعودية تثير الصدمةالوقت- اعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، عن صدمته من مستوى الفقر في بعض مناطق السعودية، داعياً السلطات السعودية للسماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.
الوقت- ادى الرئيس الامريكي الجديد، دونالد ترامب، القسم الجمهوري، وتسلّم الرئاسة الأميركية رسمياً، بادئاً ولايته التي تمتد حتى عام 2021 ، فاتحاً صفحة جديدة من السياسية الدولة ستخلتف "كما وعد" عن سابقتها.
تعاني تركيا في الآونة الأخيرة من انقسامات اجتماعية شديدة، حيث أن الهوة بين التوجهين الديني والعلماني تزداد عمقا مما يؤثر على مسار الأحداث الاجتماعية والانسجام السياسي سلبا بالنظر لوجود هوة أخرى في البلاد وهي الانقسام القومي بين الأتراك والأكراد.
الوقت- إنه "يحيى جامع" رئيس غامبيا الخاسر في الانتخابات الرئاسية، يبدو أنه متشبث بالعرش العاجي ليرفض نتيجة انتخابات الأول من ديسمبر التي خسرها لصالح زعيم المعارضة أداما بارو، وهو بذلك يقود بلاده نحو حرب أهلية لا محالة.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
يتجه تطبيق التراسل الآمن تلغرام للحصول على إمكانية إجراء المكالمات الصوتية وتغيير الموضوعات قريباً، وذلك وفقاً لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دروف عبر حسابه الرسمي على خدمة التدوين المصغرة تويتر.
الهجوم الشرس والاعتداء الغاشم للصهاينة على بلدة أم حيران
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Video: معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي
الوقت- عقد معهد "ترومان للسلام" مؤتمرا في الجامعة العبرية في القدس، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، بمشاركة معارضين سوريين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن مئات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في المؤتمر.
وذكرت الإذاعة أن القيادي السوري المعارض فهد المصري شارك في المؤتمر و وجه خلال المؤتمر رسالة عبر الفيديو إلى الصهاينة عرض فيها "خارطة طريق" للسلام بين سوريا و الکیان الاسرائیلي.
معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي