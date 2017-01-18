موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الخميس 21 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي! يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية.

أخبار

حركة "أحرار الشام" تقاطع مؤتمر استانا تضامناً مع جبهة النصرة ولـ"منع عزلها"

حركة "أحرار الشام" تقاطع مؤتمر استانا تضامناً مع جبهة النصرة ولـ"منع عزلها"

الوقت- أعلنت حركة "أحرار الشام" مقاطعتها لمحادثات أستانا الخاصة بالأزمة السورية و المقررة في 233 كانون الثاني/يناير الحالي، في العاصمة الكازاخستانية، تضامناً مع جبة النصرة ولقطع "محاولات عزلها".

هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب! هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب!

تواصل المظاهرات الشعبية في البحرين والاحتجاجات تصل سترة والدراز+صور الوقت- لليوم الخامس على التوالي، تواصلت في أغلب مناطق البحرين الاحتجاجات الشعبية العارمة، على خلفية قيام السلطات الخليفية بإعدام ثلاثة شبان بحرينيين ابرياء.

كيف ردّت بغداد على وقاحة السبهان بشأن سفير ايران الوقت- ردّت وزارة الخارجية العراقية على التصريحات الحاقدة لوزير الدولة السعودي والسفير السابق للمملكة ثامر السبهان، حول السفير الإيراني الجديد لدى العراق، معتبرة أنه غاضب جرّاء إخراجه من بغداد.

ظريف يدعو السعودية للتعاون لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن الوقت- دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السعودية الى العمل مع ايران للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.

مسؤول امريكي: بامكان ادارة ترامب التراجع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان الوقت- قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان، استيفن كوتسيس، أنه بإمكانية تراجع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية بعد ستة أشهر حال لم يلتزم السودان بالاشتراطات الخمسة المتفق عليها.

أمريكا تتجسس على قاعدة روسيا في طرطوس الوقت- كشفت وكالات روسيّة عن قيام طائرة أمريكية مضادة للغواصات، يوم الأربعاء، بطلعة استطلاعية قرب قاعدة طرطوس للأسطول الحربي الروسي بالمتوسط.

الجيش العراقي يحرّر الساحل الأيسر للموصل بالكامل الوقت- تمكنّت القوات العراقية يوم الاربعاء من تحرير المنطقة الاثرية وتل نركال شمالي الساحل الايسر للموصل بشكل كامل المنطقة التي راهن تنظيم داعش الارهابي على البقاء فيها.

دراسة اقتصادية: العجز المالي يدفع السعودية لإلغاء مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات الوقت- أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن السعودية تنوي الغاء مشاريع ضخمة في البلاد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات نتيجة العجز المالي التي تعاني منه الرياض بسبب انخفاض أسعار النفط.

سوريا: على واشنطن معاقبة كل من يموّل ويسلّح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر الوقت- دعا نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمريكا الى منع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه، معتبراً أن مسألة إشراك قطر والسعودية في مباحثات أستانة ستناقش عندما توقفان دعمهما للإرهاب.

التحالف الأمريكي يؤكد مساندته جوياً للقوات التركية قرب مدينة الباب السورية الوقت- قال الكولونيل جون دوريان المتحدث العسكري باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الارهابي ان التحالف شن مؤخرا للمرة الاولى اربع غارات في شمال سوريا دعما للقوات التركية المتوغلة داخل الأراضي السورية، والتي تسعى لاحتلال مدينة الباب شمال حلب.

كيري: لم نبق على العقوبات على ايران فقط، بل زدنا تلك العقوبات الوقت- قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري،الأربعاء، أن بلاده أبقت العقوبات القديمة على إيران، بالرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجمحوعة الـ5+1، منوهاً الى أن واشنطن زادت تلك العقوبات في بعض الحوانب.

بلومبرج: انخفاض توقعات النمو في السعودية على خلفية انخفاض إنتاج النفط الوقت- كشفت مؤسسة "بلومبرج" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي ان السعودية تعاني من ركود اقتصادي متزايد، مشيرة الى خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في السعودية على وقع انخفاض إنتاج النفط.

من سيترأس وفد الحكومة السورية والمعارضة في مؤتمر أستانا؟ الوقت- أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أنه سيترأس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات الأطراف السورية المزمع عقدها الأسبوع المقبل في أستانا.

أكثر من 100 قتيل بغارة للجيش النيجري "عن طريق الخطأ" على مخيم للاجئين الوقت- ارتكب الجيش النيجري مجزرة كبيرة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا راح ضحيتها أكثر من مئة مدني عندما استهدف سلاح الجو بالخطأ مخيم للاجئين في المنطقة المذكورة.

ظريف: ايران ترفض مشاركة واشنطن في اجتماع استانة الخاص بالأزمة السورية الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن بلاده تعارض مشاركة امريكا في اجتماع استانة بشأن تسوية الأزمة السورية، مشيراً الى أن طهران لم توجه دعوة لواشنطن.

النيابة التركية تطالب بحبس صلاح الدين ديمرتاش 142 عاماً الوقت- طالبت النيابة التركية، الثلاثاء، بحبس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي والنائب في البرلمان التركي صلاح الدين دمرتاش، عاما 142 بذريعة دعمه لحزب العمال الكردستاني.

دمشق وطهران توقعان 5 اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون المشترك خلال زيارة خميس لايران الوقت- وقّع رئيس الوزراء السوري عماد خميس،الثلاثاء، 17 يناير، مع نائب رئيس الجمهورية الايراني، اسحق جهانغيري، خمس وثائق للتعاون بغية تعزيز العلاقات بين دمشق وطهران.

شيخ الأقصى حرّا من سجون الاحتلال الاسرائيلي الوقت- أفرج الكيان الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن الشيخ "رائد صلاح" ليعانق الحرية بعد اعتقال دام 9 أشهر.

الرئیس روحاني: ایران اثبتت انها ترید الامن للمنطقة والعالم اجمع الوقت- أشار الرئیس حسن روحاني عصر یوم الثلاثاء، الى الاتفاق النووي قائلا: هو انتصار اخلاقي للشعب الایراني، حیث ان الشعب اثبت انه صادق في جمیع مطالبه وتعهداته النوویة.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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فضائح نتنياهو في الإعلام والسياسية: تحدٍ جديد يُهدِّد مستقبل و وجود الكيان الإسرائيلي!
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نتنياهو و الإعلام الإسرائيلي: الفساد والفساد المضاد

نتنياهو و الإعلام الإسرائيلي: الفساد والفساد المضاد

الوقت- لا تزال قضايا الفساد المختصّة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسيطر على الإعلام الإسرائيلي الذي نال حصّته من نتنياهو. نتنياهو الذي أكّد أنه لم يرتكب أي مخالفة للقانون
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مشاركة 670 ناشرا من 35 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركة 670 ناشرا من 35 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الوقت- في معرض القاهرة الدولي للكتاب للدورة الـ 48 سيشارك 670 ناشرا من 35 دولة عربية وأجنبية مختلفة والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.
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الكيان الاسرائيلي يقتل فلسطينيا في النقب حاول مواجهة تدمير بلدته

الكيان الاسرائيلي يقتل فلسطينيا في النقب حاول مواجهة تدمير بلدته

الوقت- يبدو أن نتنياهو ينوي التعجيل بهدم كل المنازل داخل الخط الأخضر التي بُنيت دون ترخيص في محاولة لاسترضاء المستوطنين الصهاينة في حكومته، متغاضيا عن قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة.
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ما سر عودة قضاء الحويجة الى واجهة عناوين الصحف؟

ما سر عودة قضاء الحويجة الى واجهة عناوين الصحف؟

الوقت- مع تقدم القوات العراقية وتضييقها الخناق على داعش في الجانب الشرقي من مدينو الموصل ودفعه باتجاه الجانب الغربي للمدينة...
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هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟

الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة
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تركيا والدعوة لمشاركة أمريكا في محادثات الأستانة: دلالاتٌ وتحليل

تركيا والدعوة لمشاركة أمريكا في محادثات الأستانة: دلالاتٌ وتحليل

يبدو واضحاً أن تركيا تلعب على حبال الأزمة السورية منادية بالحضور الأمريكي. فهل تُعبِّر تركيا بذلك عن براغماتيتها؟ أم أنها تسعى لمآرب أخرى؟ وحدها الأيام تُجيب.
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هكذا اعتقلت تركيا منفذ هجوم ملهى اسطنبول من وكره

هكذا اعتقلت تركيا منفذ هجوم ملهى اسطنبول من وكره

الوقت- "عبد القادر ماشاريبوف" الأوزبكستاني الذي جعل فرح أهالي اسطنبول في ليلة رأس السنة ترحا، عند اقتحامه ملهى رينا الليلي برشاش آلي ليترك لرصاصه العنان باختيار ضحاياه من رواد الملهى.
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دراسة طبية توصى السيدات بالحصول على حمض الفوليك

دراسة طبية توصى السيدات بالحصول على حمض الفوليك

الوقت- أكدت الجمعية الطبية الأمريكية أن جميع السيدات خاصة اللاتى حملن سواء كان حمل مخطط له أم لا لابد أن يحصلن على مكملات حمض الفوليك يوميًا لمنع إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبى..
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لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!

الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"
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مقابلات خاصة

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1438
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

الخبير السياسي هادي أفقهي يؤكد لـ "الوقت" ان التغيير الحاصل في السياسات التركية ازاء سوريا هو مجرد تغيير تكتيكي وان أنقرة مصرة على اسقاط النظام السوري
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
يسقط الريال امام سيلتا فيجو

يسقط الريال امام سيلتا فيجو

الخميس 21 ربيع الثاني 1438
عرض ريال مدريد للهزيمة امام سيلتا فيجو بهدفين لهدف وذلك في المباراة التي اقيمت مساء الاربعاء ضمن منافسات كاس ملك اسبانيا لكرة القدم.
تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي

تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي

فريق ريال مدريد يتراخى و زيدان يعترف !

فريق ريال مدريد يتراخى و زيدان يعترف !

قمّة البريمرليج تنتهي بتعادل بين الريدز و الشياطين الحمر

قمّة البريمرليج تنتهي بتعادل بين الريدز و الشياطين الحمر

الكويت حرمت من تصفيات كأس آسيا 2019

الكويت حرمت من تصفيات كأس آسيا 2019

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تلغرام وميزة االمكالمات الصوتية قريباً

تلغرام وميزة االمكالمات الصوتية قريباً

الخميس 21 ربيع الثاني 1438
يتجه تطبيق التراسل الآمن تلغرام للحصول على إمكانية إجراء المكالمات الصوتية وتغيير الموضوعات قريباً، وذلك وفقاً لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دروف عبر حسابه الرسمي على خدمة التدوين المصغرة تويتر.
دراسة أمريكية حديثة "الفلفل الحار يُطيل العمر"

دراسة أمريكية حديثة "الفلفل الحار يُطيل العمر"

دراسة طبية توصى السيدات بالحصول على حمض الفوليك

دراسة طبية توصى السيدات بالحصول على حمض الفوليك

روبوت ذكي و مميز لمساعدة كبار السنّ

روبوت ذكي و مميز لمساعدة كبار السنّ

دراسة: التوتر العصبي و الاكتئاب يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية

دراسة: التوتر العصبي و الاكتئاب يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية

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بناء أول مدينة عائمة فى العالم لعام 2019

بناء أول مدينة عائمة فى العالم لعام 2019

الخميس 21 ربيع الثاني 1438
الوقت- وقعت حكومة بولينيزيا الفرنسية اتفاقًا مع معهد "سي ستيدنغ انستيتيوت" لبدء أعمال بناء أول مدينة عائمة فى العالم فى غضون سنتين فقط، والتى ستظهر فى المحيط الهادئ قبالة جزيرة تاهيتى...
طيور النورس و أزمة مطار بيروت

طيور النورس و أزمة مطار بيروت

ماذا تعني العلامة التجارية لبعض الماركات الشهيرة؟

ماذا تعني العلامة التجارية لبعض الماركات الشهيرة؟

بسبب سيلفي يسقط من أطول برج في أوروبا

بسبب سيلفي يسقط من أطول برج في أوروبا

اختفاء ميكروفون باهض الثمن من البرلمان التركي

اختفاء ميكروفون باهض الثمن من البرلمان التركي

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وصول أول رحلة قطار من الصين إلى لندن

وصول أول رحلة قطار من الصين إلى لندن

الأربعاء 20 ربيع الثاني 1438
وصول أول قطار مباشر لنقل البضائع من الصين إلى لندن في رحلة استغرقت 18 يوماً، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء طريق الحرير التاريخي وتجنب النقل البحري.
أسعار النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأميركي

أسعار النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأميركي

فاتح بيرول يتوقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي

فاتح بيرول يتوقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي

تذمر ترامب يزيد أكثر من خسائر الدولار!

تذمر ترامب يزيد أكثر من خسائر الدولار!

ثروة زوكربيرغ زادت 5 ملايين دولار بأسبوعين

ثروة زوكربيرغ زادت 5 ملايين دولار بأسبوعين

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مشاركة 670 ناشرا من 35 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركة 670 ناشرا من 35 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأربعاء 20 ربيع الثاني 1438
الوقت- في معرض القاهرة الدولي للكتاب للدورة الـ 48 سيشارك 670 ناشرا من 35 دولة عربية وأجنبية مختلفة والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.
باريس: تنفق 100 مليون يورو لترميم مركز للفنون و الثقافة

باريس: تنفق 100 مليون يورو لترميم مركز للفنون و الثقافة

اكتشاف بقايا هياكل عظمية تشير لتقدم الطب عند الفراعنة

اكتشاف بقايا هياكل عظمية تشير لتقدم الطب عند الفراعنة

الممثلة ليندسي لوهان تعتنق الإسلام!

الممثلة ليندسي لوهان تعتنق الإسلام!

"تاج محل" حضارة تاريخية و جمال

"تاج محل" حضارة تاريخية و جمال

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ألبوم صور وفيدئو

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عرض عسكرى ضخم لنساء الیمن فى صنعاء

عرض عسكرى ضخم لنساء الیمن فى صنعاء

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