موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"
كيف ردّت بغداد على وقاحة السبهان بشأن سفير ايرانالوقت- ردّت وزارة الخارجية العراقية على التصريحات الحاقدة لوزير الدولة السعودي والسفير السابق للمملكة ثامر السبهان، حول السفير الإيراني الجديد لدى العراق، معتبرة أنه غاضب جرّاء إخراجه من بغداد.
الوقت- يبدو أن نتنياهو ينوي التعجيل بهدم كل المنازل داخل الخط الأخضر التي بُنيت دون ترخيص في محاولة لاسترضاء المستوطنين الصهاينة في حكومته، متغاضيا عن قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة.
الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
يتجه تطبيق التراسل الآمن تلغرام للحصول على إمكانية إجراء المكالمات الصوتية وتغيير الموضوعات قريباً، وذلك وفقاً لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دروف عبر حسابه الرسمي على خدمة التدوين المصغرة تويتر.
Video: معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي
الوقت- عقد معهد "ترومان للسلام" مؤتمرا في الجامعة العبرية في القدس، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، بمشاركة معارضين سوريين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن مئات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في المؤتمر.
وذكرت الإذاعة أن القيادي السوري المعارض فهد المصري شارك في المؤتمر و وجه خلال المؤتمر رسالة عبر الفيديو إلى الصهاينة عرض فيها "خارطة طريق" للسلام بين سوريا و الکیان الاسرائیلي.
معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي