موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة
هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...
الوقت- كثيرة هي الأزمات التي عصفت بالسعودية أو منشأ الفكر الوهابي التكفيري كما يسميها البعض، حيث حاولت السعودية أن تظهر بمظهر القوة والصلابة بينما ينخر بها الفساد الفكري والأخلاقي والسياسي والديني من كل الجهات...
الوقت- اصدرت المحكمة الإدارية المصرية العليا "حكماً تاريخياً" ، أكدت من خلاله أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير ورفض نقل تبيعتهما للسعودية، رافضةً بذلك الطعن المقدم من قبل الحكومة المصرية، ومشددة على أن سيادة مصر علي الجزيرتين امر "مقطوع بها".
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
أصبحت الماركات الشهيرة جزءاً من حياة الناس على الأرض، فهي تطالعهم في كل مكان، وتعيش معهم حتى في غرف نومهم أو حماماتهم. وزاد الانتشار المعرفي الرقمي من حجم تداولها، فماذا تعني العلامة لبعض الماركات الشهيرة؟