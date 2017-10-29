موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماسسوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.
كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
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الوقت- عُقدت الأسبوع الماضي جلسة محادثات جمعت بعض قادة الجيوش العربية وأعضاءً من حلف "الناتو" وبعض المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة "واشنطن" وخلال تلك الجلسة تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالملفات الأمنية...
الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم على لسان الكاتب "جيمس بيتراس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ال 52 يقودون الرئيس الامریکي ترامب الي حرب كبيرة مع إيران. ..
الوقت- تتّجه الأنظار في الوقت الراهن إلى مدينة الرقة السورية، التي كانت تشكل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي، قبل دخول ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيًا إليها قبل أيام، الأمر الذي ترك الباب مفتوحًا لتساؤلات عديدة
الوقت- بشكل مباشر وبعد توقيع اتفاق المصالحة الذي وصف بالتاريخي بين حماس وفتح في مصر اتجه وفد حركة حماس الى الاراضي الايرانية حيث اجرى وفد حماس بقيادة "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين
الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
الوقت- ترتبط الإصابة ببعض الأمراض السائدة كثيراً في مجتمعنا بالحالة النفسية والمجتمعية للمريض، كما أن العلاقة بين علاج هذه الأمراض وحالة الفرد النفسية وثيقة جداً، وتم توثيق دراسات عديدة تثبت هذه المسألة، لا بل طورت الكثير من الطرق العلاجية التي بنيت على هذا المبدأ.