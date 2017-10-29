موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

تنظيم داعش يتوعد أحد أمراء بريطانيا بالقتل..فمن هو؟ وجه تنظيم "داعش" الارهابي في اخر تهديد له باغتيال الأمير الصغير جورج ابن الأمير وليام هذه المرة والذي يعد الثالث في ترتيب وراثة العرش في إنجلترا

تسريبات عن تواجد إسرائيلي في مشروع نيوم في شمال غرب السعودية! الوقت- نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، معلومات تفيد بأن عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية تتفاوض وتجري محادثات عديدة ومكثفة مع صندوق الاستثمار العام السعودي للمشاركة في مشروع نيوم...

الحكومة المصرية؛ استعادة مكانتنا الإقليمية مرتبط بتعاوننا مع محور المقاومة الوقت- لقد أدرك الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بأن الخيار الأنسب لحل العديد من القضايا الإقليمية كمكافحة الإرهاب والتطرف، هو التعاون مع محور المقاومة والاستعانة بالحلول السياسية والدبلوماسية...

فلسطين لاتزال قضية مركزية للعرب وترامب منبوذ بينهم الوقت- كشفت آخر استطلاعات الرأي أن القضية الفلسطينية لاتزال محور اهتمام مشترك لغالبية العرب حيث تصل نسبتهم الى 88%، فيما حاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصب المنبوذ بينهم.

الإمارات تعتذر لـ"إسرائيل"، وزعيم حزب العمال البريطاني يرفض احتفالية مئوية بلفور الوقت- في حدث ليس بالبعيد عن التوجهات السياسية الحالية لدولة الإمارات، أقدم رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو" محمد بن ثعلوب الدرعي" على تقديم اعتذار لنظيره الإسرائيلي لعدم سماح أبوظبي برفع العلم الإسرائيلي...

ماذا يعمل قادة الجيوش العربية في واشنطن؟ الوقت- عُقدت الأسبوع الماضي جلسة محادثات جمعت بعض قادة الجيوش العربية وأعضاءً من حلف "الناتو" وبعض المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة "واشنطن" وخلال تلك الجلسة تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالملفات الأمنية...

لماذا تهاجم السعوديّة حلفاء الأمس؟ الوقت- تتغيّر خريطة التحالفات في "البيت السعودي" بشكل دراماتيكي وغريب هذه الأيام، وذلك على وقع الأزمات المتلاحقة من اليمن الى العراق فسوريا وصولاً الى الازمة الخليجية...

"المرأة الحديدية" ستنافس أردوغان في الانتخابات المقبلة؛ ما هو مصدر قوتها؟! الوقت- ضجت وسائل الإعلام العالمية بخبر "المرأة الحديدية" التي تستعد لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجري في 2019...