موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

ما سر انتصارات العراق من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية.. ومما حذر في لقائه بالعبادي؟ أكد آية الله الخامنئي أن “سر الانتصارات الأخيرة في العراق في مواجهة الارهابيين وحماتهم يكمن في وحدة الكلمة ووحدة مختلف القوميات ودعم الحكومة العراقية للقوات الشعبية (الحشد الشعبي والعشائري) و”الشباب العراقي المؤمن والشجاع،”

عام على الرئاسة في لبنان... هذا ما تحقق! ينتهي الأسبوع المقبل (نهار الثلاثاء القادم 31 تشرين الاول 2017) العام الاول على انتخاب اللبنانيين "ميشال عون" رئيساً للجمهورية اللبنانية

هل يقود اللواء عباس ابراهيم التنسيق السياسي كما الأمني مع سوريا؟ الوقت- ضمن اطار احياء العلاقات اللبنانية السورية أكد المدير العام للأمن العام اللبناني "اللواء عباس ابراهيم"

الحرب السعودية على سوريا مستمرّة.. تواطؤ واضح وشراكة في سفك دماء السوريّين الوقت- أربع سنوات مرّت على أول هجوم عنيف لما يسمّى بالـ"جيش الحر" على العاصمة السورية دمشق. هجوم لم يميّز بين مدني وعسكري، استُخدمت فيه شتّى أنواع الوحشية من قذائف صاروخية وسيّارات مفخّخة. جاءت اليوم وثيقة صادرة عن وكالة الأمن القومي الأمريكية

خبراء يقدمون لك معلومات ثمينة عن كيفية التصرف مع مديرك العصبي الوقت- جميع الناس عندما يقدمون على وظيفة جديدة يكون لديهم رهبة من المكان الجديد والزملاء وآلية العمل، ولكن أكثر مايشغل فكر الموظف هو "المدير"...

الشباب السعودي بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم"! الوقت- تسعى السعودية جاهدة خلال السنوات الأربعة الماضية الى النهوض مجددا على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها اقتصادها

محاولة أمريكية للتعمية على تواطؤها مع داعش في الرقة الوقت-بعد قيام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا بتحرير مدينة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الارهابي ستزداد اهمية الاخيرة في المعادلات السورية...

شبح عودة المقاتلين الاجانب الى بلدانهم.."تحدي أمني هائل" الوقت- بعد يوم واحد على تحذير صحيفة التايمز البريطانيّة من أخطار عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، كشف مركز صوفان للدراسات الأمنية في تقرير