موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الخميس 5 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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الحرس الثوري يقضي على خلية إرهابية قرب الحدود التركية الوقت- قضى اليوم الخميس الحرس الثوري الايراني على مجموعة إرهابية..

جسر بن سلمان المستقبلي مرهون بموافقة اسرائيل الوقت- بعد أن أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إطلاقه الثلاثاء الماضي..

القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها الوقت- أعلنت القوات العراقية المشتركة انطلاق معركة تحرير بلدة القائم..

العبادي في طهران لبحث أزمات المنطقة بعد زيارته لأنقرة والرياض الوقت- وصل مساء الأربعاء رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" إلى ايران..

نائب أمريكي يدعو لإنهاء أزمة اليمن ووقف الدعم العسكري للسعودية الوقت- دعا اليوم الخميس نائب ديمقراطي بالكونغرس الأمريكي لإنهاء..

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یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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ما سر انتصارات العراق من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية.. ومما حذر في لقائه بالعبادي؟

ما سر انتصارات العراق من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية.. ومما حذر في لقائه بالعبادي؟

أكد آية الله الخامنئي أن “سر الانتصارات الأخيرة في العراق في مواجهة الارهابيين وحماتهم يكمن في وحدة الكلمة ووحدة مختلف القوميات ودعم الحكومة العراقية للقوات الشعبية (الحشد الشعبي والعشائري) و”الشباب العراقي المؤمن والشجاع،”
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عام على الرئاسة في لبنان... هذا ما تحقق!

عام على الرئاسة في لبنان... هذا ما تحقق!

ينتهي الأسبوع المقبل (نهار الثلاثاء القادم 31 تشرين الاول 2017) العام الاول على انتخاب اللبنانيين "ميشال عون" رئيساً للجمهورية اللبنانية
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هل يقود اللواء عباس ابراهيم التنسيق السياسي كما الأمني مع سوريا؟

هل يقود اللواء عباس ابراهيم التنسيق السياسي كما الأمني مع سوريا؟

الوقت- ضمن اطار احياء العلاقات اللبنانية السورية أكد المدير العام للأمن العام اللبناني "اللواء عباس ابراهيم"
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الحرب السعودية على سوريا مستمرّة.. تواطؤ واضح وشراكة في سفك دماء السوريّين

الحرب السعودية على سوريا مستمرّة.. تواطؤ واضح وشراكة في سفك دماء السوريّين

الوقت- أربع سنوات مرّت على أول هجوم عنيف لما يسمّى بالـ"جيش الحر" على العاصمة السورية دمشق. هجوم لم يميّز بين مدني وعسكري، استُخدمت فيه شتّى أنواع الوحشية من قذائف صاروخية وسيّارات مفخّخة. جاءت اليوم وثيقة صادرة عن وكالة الأمن القومي الأمريكية
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خبراء يقدمون لك معلومات ثمينة عن كيفية التصرف مع مديرك العصبي

خبراء يقدمون لك معلومات ثمينة عن كيفية التصرف مع مديرك العصبي

الوقت- جميع الناس عندما يقدمون على وظيفة جديدة يكون لديهم رهبة من المكان الجديد والزملاء وآلية العمل، ولكن أكثر مايشغل فكر الموظف هو "المدير"...
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الشباب السعودي بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم"!

الشباب السعودي بين مطرقة "رؤية 2030" وسندان "مشروع نيوم"!

الوقت- تسعى السعودية جاهدة خلال السنوات الأربعة الماضية الى النهوض مجددا على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها اقتصادها
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محاولة أمريكية للتعمية على تواطؤها مع داعش في الرقة

محاولة أمريكية للتعمية على تواطؤها مع داعش في الرقة

الوقت-بعد قيام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا بتحرير مدينة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الارهابي ستزداد اهمية الاخيرة في المعادلات السورية...
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شبح عودة المقاتلين الاجانب الى بلدانهم.."تحدي أمني هائل"

شبح عودة المقاتلين الاجانب الى بلدانهم.."تحدي أمني هائل"

الوقت- بعد يوم واحد على تحذير صحيفة التايمز البريطانيّة من أخطار عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، كشف مركز صوفان للدراسات الأمنية في تقرير
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"واتسآب" یکشف لك إن كان الشخص يكذب عليك أم لا...!

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الوقت- في حياتنا اليومية يلجأ عدد لابأس به من الناس إلى الكذب لاعتبارات كثيرة منها أنه لايريد ملاقاتك أو لأسباب مالية أو خيانة ما، فيضطر الشخص الذي يكذب لأن...
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مقابلات خاصة

تصريحات خاصّة لـ"الوقت": الرقّة في مرحلة ما بعد داعش

تصريحات خاصّة لـ"الوقت": الرقّة في مرحلة ما بعد داعش

الوقت- تتّجه الأنظار في الوقت الراهن إلى مدينة الرقة السورية، التي كانت تشكل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي، قبل دخول ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيًا إليها قبل أيام، الأمر الذي ترك الباب مفتوحًا لتساؤلات عديدة
الخميس 5 صفر 1439
العاروري للوقت... لم نبحث موضوع سلاح المقاومة مع فتح في مصر فهو حق محفوظ ونحن في ايران لتوثيق العلاقات

العاروري للوقت... لم نبحث موضوع سلاح المقاومة مع فتح في مصر فهو حق محفوظ ونحن في ايران لتوثيق العلاقات

الوقت- بشكل مباشر وبعد توقيع اتفاق المصالحة الذي وصف بالتاريخي بين حماس وفتح في مصر اتجه وفد حركة حماس الى الاراضي الايرانية حيث اجرى وفد حماس بقيادة "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين
البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
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تشيلسي يسقط إيفرتون في كأس الرابطة

تشيلسي يسقط إيفرتون في كأس الرابطة

الخميس 5 صفر 1439
تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من بلوغ ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد فوزه على إيفرتون بهدفين مقابل هدف خلال مباريات الدور الستة عشر.
بويل مدرباً جديداً لليستر سيتي

بويل مدرباً جديداً لليستر سيتي

الريال يحرم من استخدام حافلة اللاعبين

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"واتسآب" یکشف لك إن كان الشخص يكذب عليك أم لا...!

"واتسآب" یکشف لك إن كان الشخص يكذب عليك أم لا...!

الأربعاء 4 صفر 1439
الوقت- في حياتنا اليومية يلجأ عدد لابأس به من الناس إلى الكذب لاعتبارات كثيرة منها أنه لايريد ملاقاتك أو لأسباب مالية أو خيانة ما، فيضطر الشخص الذي يكذب لأن...
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شركة طيران تهدي ركابها هواتف سامسونغ نوت 8

شركة طيران تهدي ركابها هواتف سامسونغ نوت 8

الخميس 5 صفر 1439
قامت شركة طيران إسبانية بمفاجئة 200 راكب في رحلة متجهة إلى مدريد، وذلك بتقديم هواتف سامسونغ نوت 8 لكل منهم.
كيف أثّر العامل الطبيعي على المجتمع المصري القديم؟

كيف أثّر العامل الطبيعي على المجتمع المصري القديم؟

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إيران تتفق مع شركات أوروبية لتنفيذ مشاريع بتروكيماوية

إيران تتفق مع شركات أوروبية لتنفيذ مشاريع بتروكيماوية

الأربعاء 4 صفر 1439
الوقت- أعلن مدير عام شركة خليج فارس، أن إيران اتفقت مع شركتين من اوروبا لتنفيذ مشاريع ضخمة في مجال البتروكيماويات ، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دولار.
الدين الخارجي المصري بلغ 33% من الناتج المحلي

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خبراء يقدمون لك معلومات ثمينة عن كيفية التصرف مع مديرك العصبي

الأربعاء 4 صفر 1439
الوقت- جميع الناس عندما يقدمون على وظيفة جديدة يكون لديهم رهبة من المكان الجديد والزملاء وآلية العمل، ولكن أكثر مايشغل فكر الموظف هو "المدير"...
أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

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تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

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فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

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استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

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