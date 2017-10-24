موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماسسوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.
كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
الوقت- أجرت قناة "سي ان ان" التلفزيونية حوارا مع الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ. جرى خلالها الحديث عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون الأخيرة التي تحدث فيها عن ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من العراق.
الوقت- إنهالت ردود فعل ساخطة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" التي أهان فيها دور الحشد الشعبي في محاربة الارهاب وكونه مؤسسة رسمية تابعة للدولة العراقية، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل مستنكرة في الداخل العراقي.
الوقت- كشفت تقارير حقوقية موثقة عن العديد من حالات التعذيب الوحشية داخل السجون السعودية، مؤكدة وجود آلاف المُعتقلين في غياهب السجون يعانون من شتى وسائل القمع والتنكيل وبدون أي تهمة مُحددة أو محاكمات عادلة...
الوقت- بشكل مباشر وبعد توقيع اتفاق المصالحة الذي وصف بالتاريخي بين حماس وفتح في مصر اتجه وفد حركة حماس الى الاراضي الايرانية حيث اجرى وفد حماس بقيادة "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين
الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
الوقت- تمكن كريستيانو رونالدو من حصد جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم (The Best) لعام 2017 وذلك في حفل الفيفا، بعد إمضائه موسماً مبهراً مع ناديه ريال مدريد ومنتخب بلاده البرتغال وتحقيقه العديد من البطولات معهم.
الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.