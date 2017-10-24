موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الثلاثاء 3 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

أخبار

القوات العراقية تنفي وقع اشتباكات مع البيشمركة غرب الموصل

القوات العراقية تنفي وقع اشتباكات مع البيشمركة غرب الموصل

القوات العراقية تنفي وقع اشتباكات مع البيشمركة غرب الموصل

فايننشال تايمز: البارزاني اختفى عن المشهد بعد مقامرته الفاشلة فايننشال تايمز: البارزاني اختفى عن المشهد بعد مقامرته الفاشلة

العبادي: البيشمركة تعاونت مع القوات المشتركة ولم تستجب لنداءات التصعيد العبادي: البيشمركة تعاونت مع القوات المشتركة ولم تستجب لنداءات التصعيد

فيتو روسي جديد ضد قرار أمريكي حول سوريا فيتو روسي جديد ضد قرار أمريكي حول سوريا

كيف علق أردوغان على رفع صور اوجلان في الرقة السورية كيف علق أردوغان على رفع صور اوجلان في الرقة السورية

موقع امريكي: البيت الابيض يستعد لوضع القاذفات النووية في حالة تأهب على مدار 24 ساعة موقع امريكي: البيت الابيض يستعد لوضع القاذفات النووية في حالة تأهب على مدار 24 ساعة

الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم التحالف بحق الشعب السوري الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم التحالف بحق الشعب السوري

السيسي من فرنسا: الشعب السوري يقرر مستقبله بنفسه السيسي من فرنسا: الشعب السوري يقرر مستقبله بنفسه

توتر على خطوط التماس بين القوات العراقية وميليشيات بارزاني الوقت- عمّت أجواء من الحذر خطوط التماس في محافظة نينوى بعد انتشار..

مساع كردية لإبعاد بارزاني وحل الأزمة مع العراق الوقت- ذكرت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء، أنه توجد مساع من قبل أطراف..

الرياض تحرم أبناء المعارض "سلمان العودة" من السفر الوقت- في سياق سياستها القمعية منعت سلطات السعودية أولاد..

تركيا تعزز قواتها في إدلب بمساندة جبهة النصرة الوقت- أرسلت تركيا حملة مؤلفة من عشرات الآليات والجنود الأتراك بمساندة جبهة..

ديفيد بتريوس: أكبر تهديد لأمريكا هو قصر النظر داخلها وليس ايران الوقت- يرى الجنرال المتقاعد "ديفيد بتريوس" الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية..

الشيطان الروسي يعود.. موسكو تكشف عن صاروخ لايُقهر الوقت- أعلنت القوات الروسية إجراء تجارب إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات..

مقتل 30 مدنيا بقصف أمريكي على مواقع سيطرة الجيش السوري بدير الزور الوقت- سقط أكثر من 30 شخصا على الأقل قتلى، جرّاء غارات لطائرات حربية..

جيش الاحتلال يكذّب ليبرمان بخصوص الصورايخ السورية جيش الاحتلال يكذب ليبرمان بخصوص الصورايخ السورية

حكومة كاتالونيا: الأمور في الاقليم تتجه نحو مواجهات مسلحة أو عصيان مدني حكومة كاتالونيا: الأمور في الاقليم تتجه نحو مواجهات مسلحة أو العصيان المدني

الحشد الشعبي يرد على تيلرسون ويطالبه بالاعتذار الحشد الشعبي يرد على تيلرسون ويطالبه بالاعتذار

أرملة جندي أمريكي تفضح ترامب، والأخير يرد أرملة جندي أمريكي تفضح ترامب، والأخير يرد

روسيا تعلن تضامنها مع مصر بعد هجوم الواحات روسيا تعلن تضامنها مع مصر بعد هجوم الواحات

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ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية

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العاروري للوقت... لم نبحث موضوع سلاح المقاومة مع فتح في مصر فهو حق محفوظ ونحن في ايران لتوثيق العلاقات

مساع كردية لإبعاد بارزاني وحل الأزمة مع العراق

تركيا تعزز قواتها في إدلب بمساندة جبهة النصرة

الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم التحالف بحق الشعب السوري

تزايد قلق الكيان الصهيوني من طائرات المقاومة المسيرة بدون طيار

الشيطان الروسي يعود.. موسكو تكشف عن صاروخ لايُقهر

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شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

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الشيطان الروسي يعود.. موسكو تكشف عن صاروخ لايُقهر

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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من هو "بدر العساكر" كاتم أسرار بن سلمان ويده الخفيّة؟

من هو "بدر العساكر" كاتم أسرار بن سلمان ويده الخفيّة؟

الوقت- "اليد الخفية لـ بن سلمان"، هكذا وصف موقع أمريكي بدر العساكر المقرب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد زيارة سرية قام بها للعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي،
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جنرال أمريكي: تيلرسون لا يعرف العراق جيّداً

جنرال أمريكي: تيلرسون لا يعرف العراق جيّداً

الوقت- أجرت قناة "سي ان ان" التلفزيونية حوارا مع الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ. جرى خلالها الحديث عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون الأخيرة التي تحدث فيها عن ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من العراق.
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هارتس :اسرائيل باعت اسلحة لميانمار استخدمت ضد مسلمي الروهينغا

هارتس :اسرائيل باعت اسلحة لميانمار استخدمت ضد مسلمي الروهينغا

الوقت-كشفت صحيفة هارتس في تقرير صدر لها اليوم الاثنين أن الكيان الصهيوني باع أسلحة لميانمار (بورما)، استخدمها الأخير لارتكاب جرائم تطهير عرقي...
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موقف "الغانم" بين القراءة الكويتية والاسرائيلية

موقف "الغانم" بين القراءة الكويتية والاسرائيلية

الوقت-أثناء انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" رئيس وفد الكيان الصهيوني ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال...
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ردود فعل ساخطة من الداخل العراقي على إهانة تيلرسون للحشد الشعبي

ردود فعل ساخطة من الداخل العراقي على إهانة تيلرسون للحشد الشعبي

الوقت- إنهالت ردود فعل ساخطة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" التي أهان فيها دور الحشد الشعبي في محاربة الارهاب وكونه مؤسسة رسمية تابعة للدولة العراقية، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل مستنكرة في الداخل العراقي.
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تزايد قلق الكيان الصهيوني من طائرات المقاومة المسيرة بدون طيار

تزايد قلق الكيان الصهيوني من طائرات المقاومة المسيرة بدون طيار

الوقت-أشار مركز الأبحاث الإسرائيلي "بيجين سادات" للدراسات الاستراتيجية في دراسة أعدها مؤخرا الى أن طائرات ال اف-16 القتالية ليس لديها القدرة على الصمود أمام الطائرات المسيرة بدون طيار...
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باحثون ألمان وهولنديين: تناقص عدد الحشرات يهدد الحياة على الأرض

باحثون ألمان وهولنديين: تناقص عدد الحشرات يهدد الحياة على الأرض

الوقت- الحشرات على كوكب الأرض تتناقص بشكل مضطرد وفقا لما كشفه باحثون ألمان، قالو بأن هناك تناقص ملحوظ في أعداد الحشرات بنسبة 78 % على مدى 24 عام...
alwaght.com
شهادات حيّة عن التعذيب في ظلمات السجون السعودية

شهادات حيّة عن التعذيب في ظلمات السجون السعودية

الوقت- كشفت تقارير حقوقية موثقة عن العديد من حالات التعذيب الوحشية داخل السجون السعودية، مؤكدة وجود آلاف المُعتقلين في غياهب السجون يعانون من شتى وسائل القمع والتنكيل وبدون أي تهمة مُحددة أو محاكمات عادلة...
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كيف تحمون شبكاتكم بعد إكتشاف طريقة إختراقها

كيف تحمون شبكاتكم بعد إكتشاف طريقة إختراقها

الوقت- شهد عالم التكنولوجيا خضّة كبيرة جرّاء الخرق الذي تم إكتشافه في شبكة الواي فاي مؤخراً، لما لهذا الخلل من خطورة كبيرة يمكن أن تطال كل أجهزتنا المنزلية الذكية دون إستثناء.
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مقابلات خاصة

العاروري للوقت... لم نبحث موضوع سلاح المقاومة مع فتح في مصر فهو حق محفوظ ونحن في ايران لتوثيق العلاقات

العاروري للوقت... لم نبحث موضوع سلاح المقاومة مع فتح في مصر فهو حق محفوظ ونحن في ايران لتوثيق العلاقات

الوقت- بشكل مباشر وبعد توقيع اتفاق المصالحة الذي وصف بالتاريخي بين حماس وفتح في مصر اتجه وفد حركة حماس الى الاراضي الايرانية حيث اجرى وفد حماس بقيادة "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين
الثلاثاء 3 صفر 1439
البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
رونالدو أفضل لاعب وزيدان أفضل مدرب

رونالدو أفضل لاعب وزيدان أفضل مدرب

الثلاثاء 3 صفر 1439
الوقت- تمكن كريستيانو رونالدو من حصد جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم (The Best) لعام 2017 وذلك في حفل الفيفا، بعد إمضائه موسماً مبهراً مع ناديه ريال مدريد ومنتخب بلاده البرتغال وتحقيقه العديد من البطولات معهم.
الريال يُسقط ايبار بثلاثية نظيفة

الريال يُسقط ايبار بثلاثية نظيفة

توتنهام يذل ليفربول برباعية

توتنهام يذل ليفربول برباعية

برشلونة يتخطى ملقا بثنائية نظيفة

برشلونة يتخطى ملقا بثنائية نظيفة

مانشستر يونايتد يسقط أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسقط أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي

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كيف تحمون شبكاتكم بعد إكتشاف طريقة إختراقها

كيف تحمون شبكاتكم بعد إكتشاف طريقة إختراقها

الثلاثاء 3 صفر 1439
الوقت- شهد عالم التكنولوجيا خضّة كبيرة جرّاء الخرق الذي تم إكتشافه في شبكة الواي فاي مؤخراً، لما لهذا الخلل من خطورة كبيرة يمكن أن تطال كل أجهزتنا المنزلية الذكية دون إستثناء.
مشروب سحري يقي من الإصابة بداء السكري

مشروب سحري يقي من الإصابة بداء السكري

وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين

وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين

عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

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كيف أثّر العامل الطبيعي على المجتمع المصري القديم؟

كيف أثّر العامل الطبيعي على المجتمع المصري القديم؟

الإثنين 2 صفر 1439
الوقت- كشفت العديد من التقارير العلمية أن المنطقة الجغرافية التي نشأت عليها الحضارات المصرية القديمة شهدت العديد من التحولات الطبيعية والمناخية إلى جانب إضطرابات بركانية وزالزل وغيرها.
حيل خاصة للسيطرة على الأحلام

حيل خاصة للسيطرة على الأحلام

فضيحة من العيار الثقيل تهز الشارع الامريكي..هذا ما تفعله المعلمة بطلابها السود!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الشارع الامريكي..هذا ما تفعله المعلمة بطلابها السود!

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

باحثون ألمان وهولنديين: تناقص عدد الحشرات يهدد الحياة على الأرض

باحثون ألمان وهولنديين: تناقص عدد الحشرات يهدد الحياة على الأرض

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مصر تعلن عن شراء 33 طائرة جديدة لتحديث أسطولها

مصر تعلن عن شراء 33 طائرة جديدة لتحديث أسطولها

الإثنين 2 صفر 1439
أكد رئيس الشركة "مصر للطيران" صفوت مسلم عن نية الشركة لشراء 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية في إطار خطة تحديث أسطولها.
الصين تسعى لخلق 15 مليون وظيفة سنوياً

الصين تسعى لخلق 15 مليون وظيفة سنوياً

ارتفاع فيمة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي

ارتفاع فيمة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي

عجز الميزانية الأميركية يرتفع بنسبة 13%

عجز الميزانية الأميركية يرتفع بنسبة 13%

إيران تسعى لإبرام صفقات مع شركات نفطية عالمية

إيران تسعى لإبرام صفقات مع شركات نفطية عالمية

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أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

الأحد 1 صفر 1439
الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.
أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة
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عودة أهالي كركوك لمنازلهم بعد 3 أعوام من النزوح
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استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

القوات اليمنية واللجان تدمران آلية عسكرية للميليشيات السعودية
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