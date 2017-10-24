موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

من هو "بدر العساكر" كاتم أسرار بن سلمان ويده الخفيّة؟ الوقت- "اليد الخفية لـ بن سلمان"، هكذا وصف موقع أمريكي بدر العساكر المقرب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد زيارة سرية قام بها للعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي،

جنرال أمريكي: تيلرسون لا يعرف العراق جيّداً الوقت- أجرت قناة "سي ان ان" التلفزيونية حوارا مع الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ. جرى خلالها الحديث عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون الأخيرة التي تحدث فيها عن ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من العراق.

هارتس :اسرائيل باعت اسلحة لميانمار استخدمت ضد مسلمي الروهينغا الوقت-كشفت صحيفة هارتس في تقرير صدر لها اليوم الاثنين أن الكيان الصهيوني باع أسلحة لميانمار (بورما)، استخدمها الأخير لارتكاب جرائم تطهير عرقي...

موقف "الغانم" بين القراءة الكويتية والاسرائيلية الوقت-أثناء انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" رئيس وفد الكيان الصهيوني ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال...

ردود فعل ساخطة من الداخل العراقي على إهانة تيلرسون للحشد الشعبي الوقت- إنهالت ردود فعل ساخطة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" التي أهان فيها دور الحشد الشعبي في محاربة الارهاب وكونه مؤسسة رسمية تابعة للدولة العراقية، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل مستنكرة في الداخل العراقي.

تزايد قلق الكيان الصهيوني من طائرات المقاومة المسيرة بدون طيار الوقت-أشار مركز الأبحاث الإسرائيلي "بيجين سادات" للدراسات الاستراتيجية في دراسة أعدها مؤخرا الى أن طائرات ال اف-16 القتالية ليس لديها القدرة على الصمود أمام الطائرات المسيرة بدون طيار...

باحثون ألمان وهولنديين: تناقص عدد الحشرات يهدد الحياة على الأرض الوقت- الحشرات على كوكب الأرض تتناقص بشكل مضطرد وفقا لما كشفه باحثون ألمان، قالو بأن هناك تناقص ملحوظ في أعداد الحشرات بنسبة 78 % على مدى 24 عام...

شهادات حيّة عن التعذيب في ظلمات السجون السعودية الوقت- كشفت تقارير حقوقية موثقة عن العديد من حالات التعذيب الوحشية داخل السجون السعودية، مؤكدة وجود آلاف المُعتقلين في غياهب السجون يعانون من شتى وسائل القمع والتنكيل وبدون أي تهمة مُحددة أو محاكمات عادلة...