موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 1 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

السيسي بعد مضي يوم عل هجوم الواحات: يجب ملاحقة مرتكبي هذا العمل الارهابي

السيسي بعد مضي يوم عل هجوم الواحات: يجب ملاحقة مرتكبي هذا العمل الارهابي

السيسي بعد مضي يوم عل هجوم الواحات: يجب ملاحقة مرتكبي هذا العمل الارهابي

شمخاني لحماس: مبدأ النضال المستمر ضد الكيان الصهيوني لايمكن تغييره لمحور المقاومة شمخاني لحماس: مبدأ النضال المستمر ضد الكيان الصهيوني لايمكن تغييره لمحور المقاومة

موسكو تتهم الغرب بتغطية تفجيراته البربرية في الرقة الوقت- اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاحد، التحالف الأمريكي بالسعي لتغطية مسارات..

القوات العراقية تستعيد كافة الأراضي من ميليشيات بارزاني الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة خلال الأيام الماضية، كافة الأراضي..

ترامب يهذي.. تويتر ساعدني للوصول الى البيت الأبيض الوقت- كعادته بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهذيان في تصريحاته الغريبة..

استقبال جاف لتيلرسون في الرياض بعد رفض واشنطن مقاطعة الدوحة الوقت- وصل يوم السبت وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" إلى الرياض..

الجيش السوري يستعيد أكبر حقل نفطي في البلاد الوقت- تمكّن الجيش السوري خلال اليومين الماضيين من استعادة حقل..

اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة الوقت- ردّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على توجيه هيئة محلفين كبرى..

صحيفة أمريكية: هكذا أصبح الاستفتاء نقمة و كابوس حقيقي للأكراد صحيفة أمريكية: الاستفتاء تحوّل الى نقمة و كابوس حقيقي للأكراد

بالخريطة المفصلة..الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص

ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية

مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث" الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث"

ايران لحماس: محاولات امريكا لتقسيم سوريا ستبوء بالفشل ايران لحماس: محاولات امريكا لتقسيم سوريا ستبوء بالفشل

الخارجية السورية تسلم مجلس الامن رسالة رداً على العدوان الإسرائيلي في ريف القنيطرة الخارجية السورية تسلم مجلس الامن رسالة رداً على العدوان الإسرائيلي في ريف القنيطرة

غلوبال ريسيرش: تعاون اسرائيلي – سعودي ضد إيران غلوبال ريسيرش: تعاون اسرائيلي – سعودي ضد إيران

مسؤول ايراني رفيع في بيروت خلال شهر مسؤول ايراني رفيع في بيروت خلال شهر

تأكيد رسمي اسرائيلي على زيارة بن سلمان لـ"تل أبيب" الوقت- أكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول صهيوني، زيارة ولي العهد..

جيش الاحتلال يعتدي على 3 مدافع للجيش السوري في الجولان الوقت- استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم السبت 3 مدافع للجيش..

أمير سعودي: جنودنا في الحد الجنوبي يخدمون بخشم الريال الوقت- كشف الأمير السعودي الشاب "سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود"..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

استقبال جاف لتيلرسون في الرياض بعد رفض واشنطن مقاطعة الدوحة

الخارجية السورية تسلم مجلس الامن رسالة رداً على العدوان الإسرائيلي في ريف القنيطرة

الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث"

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟

الصحافة العالمية تتنبأ بحرب استنزاف في كتالونيا وسط تخوفات من انقلاب قمعي

القوات العراقية تستعيد كافة الأراضي من ميليشيات بارزاني

اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في مواجهة القبول أو الرفض؟

قائد الجيش اللبناني في أمريكا.. تساؤلات برسم الأمريكيين!

أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

تضارب الروايات حول هجوم الواحات؛ من المسؤول وكيف جرت القصة؟!

بالخريطة المفصلة..الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص

أصوات من الداخل اليمني لوقف انتهاكات الامارات بحق المعتقلين وسط صمت دولي

ارتفاع فيمة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي

ايران لحماس: محاولات امريكا لتقسيم سوريا ستبوء بالفشل

الشيخ الصباح يغادر الرياض وسط غضب كويتي.. والقمّة الخليجية في مهب الريح

التوتر بين ترامب وماكين يصل ذروته وتراشق كلام غير مسبوق بينهما

عاجل بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح!

قيادي كردي: فخورون بصداقة اللواء سليماني وهذا ماطلبه منّا

وداعاً ابو يعرب... في أمان الله فيوم ميلادك هو يوم استشهادك فليكتب التاريخ اسطورتك

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

بلجيكية داعشية في يد "قسد".. ماذا في كمبيوترها المحمول من مفاجآت؟

الاندبندنت: هكذا استغل البارزاني الاستفتاء وضحك على الأكراد

لهذه الأسباب تعمل تل أبيب على استمالة أكراد سوريا

تهديد داعش يطال مونديال روسيا 2018!

بالفيديو..فضيحة تهز السعودية و أبطالها اطفال مدارس!

الدفاع الروسية: تحرير 92.6% من الأراضي السورية من ارهابيي داعش

استشهاد قائد القوات السورية في دير الزور بمعارك مع داعش

صحفية روسية تنافس بوتين في انتخابات 2018

القبض على مجموعة متطرفة في فرنسا هدفها المسلمون واللاجئون

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

شاهد أبشع انتحار في العالم بطله لاجئ سوري في تركيا

الجيش الميانماري يجن جنونه..من عمليات القتل والمجازر الى الاغتصاب الجماعي بحق المسلمات!

رد قوي من كوريا الشمالية على تهديد ترامب الاخير!

فايننشال تايمز: اعين اسرائيل تتجه نحو كردستان العراق للحصول على ثلاثة أرباع إمداداته النفطية

إحصائيات صادمة عن ضحايا إطلاق النار في أمريكا بلسان نانسي بيلوسي

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

مسلمو الغرب ضحية "إزدواجية المعايير"

احصائيات مُرعبة عن جرائم التحالف السعودي في اليمن بعد مرور اكثر من 900 يوم!

الملك سلمان يحلق إلى موسكو، زيارة استراتيجية أم إقرار بالعجز؟!

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
alwaght.com

alwaght.com
رفع صورة أوجلان أول الغيث؛ هل تجاوز الأكراد الخطوط الحمر... ما نتائج ذلك؟!
الجيش العراقي المُدرّب أمريكياً أو إيرانياًّ؟
قائد الجيش اللبناني في أمريكا.. تساؤلات برسم الأمريكيين!
كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في مواجهة القبول أو الرفض؟
العاروري في طهران: دعم الثوابت أم فتح آفاق؟
alwaght.com
هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

الوقت- أكدت الدراسات العلمية التي أجراها علماء بريطانيين أن البشر يعلمون بوفاتهم بعد توقف نبضات قلبهم، لأنَّ وعيهم يستمر في العمل بعدما يتوقَّف الجسم عن...
alwaght.com
أصوات من الداخل اليمني لوقف انتهاكات الامارات بحق المعتقلين وسط صمت دولي

أصوات من الداخل اليمني لوقف انتهاكات الامارات بحق المعتقلين وسط صمت دولي

الوقت- انتفض اليوم الأحد وجهاء قبائل محاظفة أبين في جنوب اليمن، مطالبين بمحاكمة ميليشيات تابعة للامارات قتلت ثلاثة من أبناء المحافظة بدم بارد في مديرية مودية.
alwaght.com
ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي..من تويتر إلى فايسبوك

ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي..من تويتر إلى فايسبوك

الوقت- تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) من اهم الظواهر الإعلامية في وقتنا الحاليّ، حيث جعلت من العالم أشبه بالقرية الصغيرة...
alwaght.com
تضارب الروايات حول هجوم الواحات؛ من المسؤول وكيف جرت القصة؟!

تضارب الروايات حول هجوم الواحات؛ من المسؤول وكيف جرت القصة؟!

الوقت- تضاربت الأنباء حول ما جرى في الواحات وكيف تم استهداف هذا العدد الكبير من رجال الأمن وقتل معظمهم واحتجاز البالقي كرهائن لدى الجهة الخاطفة، وحتى اللحظة لم تعلن...
alwaght.com
البارزاني مطلوب في العراق لانتهاكاته الدستورية بعد أفول نجم مشروعه الانفصالي

البارزاني مطلوب في العراق لانتهاكاته الدستورية بعد أفول نجم مشروعه الانفصالي

الوقت- باءت أوهام مسعود بارزاني بشأن الانفصال عن العراق بالفشل، والتي بناها الزعيم الكردي الانفصالي على حسابات كارثية متكئاً على معادلات خاطئة ينتفع بها الأمريكان والاسرائيليين...
alwaght.com
أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.
alwaght.com
وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين

وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين

الوقت- كشفت وكالة بلومبرج الستار عن قيام شركتي "فيسبوك" و "جوجل" بالتنظيم لحملات إعلانية استهدفت الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمریکیة العام الماضي...
alwaght.com
ماذا يدور خلف الستار؛ الرياض توجه دعوة لـ"حيدر العبادي" لزيارتها

ماذا يدور خلف الستار؛ الرياض توجه دعوة لـ"حيدر العبادي" لزيارتها

الوقت- قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة خاصة للرياض، بناء على دعوة من المسؤولين السعوديين، وهنا ينبغي توضيح النهج السعودي الجديد تجاه العراق. النهج الذي يقوم على إيجاد تغييرات داخلية في البيت السعودي...
alwaght.com
الصحافة العالمية تتنبأ بحرب استنزاف في كتالونيا وسط تخوفات من انقلاب قمعي

الصحافة العالمية تتنبأ بحرب استنزاف في كتالونيا وسط تخوفات من انقلاب قمعي

الوقت- سنعرض في التقرير الآتي أبرز ما تطرقت له الصحافة العالمية اليوم22/10/2017 فيما يخص ملف استقلال كتالونيا وسط تخوفات من دخول البلاد في مرحلة حرب استنزاف حقيقة وفيما يلي أبرز الصحف العالمية:
لقراءة المزيد من المقالات...

مقابلات خاصة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الإثنين 25 محرم 1439
د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- في أجواء التطورات على الساحة الفلسطينية، وحول موضوع المصالحة الأخيرة، كان لموقع الوقت الإخباري اتصال هاتفي بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
لقراءة المزيد من المقالات   
رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
برشلونة يتخطى ملقا بثنائية نظيفة

برشلونة يتخطى ملقا بثنائية نظيفة

الأحد 1 صفر 1439
تمكن نادي برشلونة من الفوز أمام ضيفه مالقا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برشلونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
مانشستر يونايتد يسقط أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسقط أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي

جيرو ينقذ آرسنال في الدقائق الأخيرة في الدوري الأوروبي

جيرو ينقذ آرسنال في الدقائق الأخيرة في الدوري الأوروبي

برشلونة يخرج بفوز مهم على أولمبياكوس واليوفي يسعفه الحظ

برشلونة يخرج بفوز مهم على أولمبياكوس واليوفي يسعفه الحظ

هازارد ينقذ تشيلسي من فخ الهزيمة

هازارد ينقذ تشيلسي من فخ الهزيمة

لقراءة المزيد من المقالات   
وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين

وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين

الأحد 1 صفر 1439
الوقت- كشفت وكالة بلومبرج الستار عن قيام شركتي "فيسبوك" و "جوجل" بالتنظيم لحملات إعلانية استهدفت الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمریکیة العام الماضي...
عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

الأذكياء أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية وجسدية ونفسية

الأذكياء أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية وجسدية ونفسية

دراسة تؤكد أن التلوث سبب لملايين الوفيات حول العالم

دراسة تؤكد أن التلوث سبب لملايين الوفيات حول العالم

لقراءة المزيد من المقالات   
هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

الأحد 1 صفر 1439
الوقت- أكدت الدراسات العلمية التي أجراها علماء بريطانيين أن البشر يعلمون بوفاتهم بعد توقف نبضات قلبهم، لأنَّ وعيهم يستمر في العمل بعدما يتوقَّف الجسم عن...
دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري"

دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري"

اصطدام طائرة مدنية بطائرة مسيرة في مطار كندا

اصطدام طائرة مدنية بطائرة مسيرة في مطار كندا

السجن لمن يدخن على شواطئ تايلندا

السجن لمن يدخن على شواطئ تايلندا

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

لقراءة المزيد من المقالات   
ارتفاع فيمة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي

ارتفاع فيمة "بيتكوين" إلى مستوى قياسي

الأحد 1 صفر 1439
ارتفعت العملة الإفتراضية العالمية "بيتكوين" إلى مستوى قياسي وكبير، حيث تجاوز الأمس حوالي ستة آلاف دولار، مع استمرار مراهنة المستثمرين على واحد من الأصول به قلة في المعروض.
عجز الميزانية الأميركية يرتفع بنسبة 13%

عجز الميزانية الأميركية يرتفع بنسبة 13%

إيران تسعى لإبرام صفقات مع شركات نفطية عالمية

إيران تسعى لإبرام صفقات مع شركات نفطية عالمية

الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية

الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية

العراق يبدأ بتنفيذ مشروع أنبوب النفط مع الأردن

العراق يبدأ بتنفيذ مشروع أنبوب النفط مع الأردن

لقراءة المزيد من المقالات   
أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم

الأحد 1 صفر 1439
الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.
أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

لقراءة المزيد من المقالات   

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

احتجاجات على العنصرية في أمريكا
عودة أهالي كركوك لمنازلهم بعد 3 أعوام من النزوح
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
احتجاجات على العنصرية في أمريكا

احتجاجات على العنصرية في أمريكا

القوات اليمنية واللجان تدمران آلية عسكرية للميليشيات السعودية
البحرينيون يتظاهرون دعماً للشيخ عيسى قاسم
أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة