موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.
الوقت- قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة خاصة للرياض، بناء على دعوة من المسؤولين السعوديين، وهنا ينبغي توضيح النهج السعودي الجديد تجاه العراق. النهج الذي يقوم على إيجاد تغييرات داخلية في البيت السعودي...
الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.