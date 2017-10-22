موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"! الوقت- أكدت الدراسات العلمية التي أجراها علماء بريطانيين أن البشر يعلمون بوفاتهم بعد توقف نبضات قلبهم، لأنَّ وعيهم يستمر في العمل بعدما يتوقَّف الجسم عن...

أصوات من الداخل اليمني لوقف انتهاكات الامارات بحق المعتقلين وسط صمت دولي الوقت- انتفض اليوم الأحد وجهاء قبائل محاظفة أبين في جنوب اليمن، مطالبين بمحاكمة ميليشيات تابعة للامارات قتلت ثلاثة من أبناء المحافظة بدم بارد في مديرية مودية.

ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي..من تويتر إلى فايسبوك الوقت- تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) من اهم الظواهر الإعلامية في وقتنا الحاليّ، حيث جعلت من العالم أشبه بالقرية الصغيرة...

تضارب الروايات حول هجوم الواحات؛ من المسؤول وكيف جرت القصة؟! الوقت- تضاربت الأنباء حول ما جرى في الواحات وكيف تم استهداف هذا العدد الكبير من رجال الأمن وقتل معظمهم واحتجاز البالقي كرهائن لدى الجهة الخاطفة، وحتى اللحظة لم تعلن...

البارزاني مطلوب في العراق لانتهاكاته الدستورية بعد أفول نجم مشروعه الانفصالي الوقت- باءت أوهام مسعود بارزاني بشأن الانفصال عن العراق بالفشل، والتي بناها الزعيم الكردي الانفصالي على حسابات كارثية متكئاً على معادلات خاطئة ينتفع بها الأمريكان والاسرائيليين...

أكثر 10 لغات إنتشاراً حول العالم الوقت- يستعمل سكان كوكبنا ما يقارب الـ 7 آلاف لغة، تتوزع على 7,2 مليار شخص يسكنون الأرض وذلك بحسب تقديرات رسمية لعام 2017، إلّا أن عدداً كبيراً من هذه اللغات بات مهدداً بالإختفاء والإندثار وذلك وفقاً للعديد من الإحصاءات العلمية.

وکالة بلومبرج: "فيسبوك" و"غوغل" سوقتا ضد المسلمين الوقت- كشفت وكالة بلومبرج الستار عن قيام شركتي "فيسبوك" و "جوجل" بالتنظيم لحملات إعلانية استهدفت الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمریکیة العام الماضي...

ماذا يدور خلف الستار؛ الرياض توجه دعوة لـ"حيدر العبادي" لزيارتها الوقت- قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة خاصة للرياض، بناء على دعوة من المسؤولين السعوديين، وهنا ينبغي توضيح النهج السعودي الجديد تجاه العراق. النهج الذي يقوم على إيجاد تغييرات داخلية في البيت السعودي...