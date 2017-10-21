موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 1 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

استقبال جاف لتيلرسون في الرياض بعد رفض واشنطن مقاطعة الدوحة

استقبال جاف لتيلرسون في الرياض بعد رفض واشنطن مقاطعة الدوحة

الوقت- وصل يوم السبت وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" إلى الرياض..

الجيش السوري يستعيد أكبر حقل نفطي في البلاد الوقت- تمكّن الجيش السوري خلال اليومين الماضيين من استعادة حقل..

اردوغان ردّا على اتهام حراسه الشخصيين: أمريكا ليست دولة متحضرة الوقت- ردّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على توجيه هيئة محلفين كبرى..

صحيفة أمريكية: هكذا أصبح الاستفتاء نقمة و كابوس حقيقي للأكراد صحيفة أمريكية: الاستفتاء تحوّل الى نقمة و كابوس حقيقي للأكراد

بالخريطة المفصلة..الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص الجيش السوري يحرر مدينة القريتين في ريف حمص

ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية ترامب: سنبدأ مرحلة مرحلة جديدة اتجاه الأزمة السورية

مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها مدريد تعلن اقالة حكومة كتالونيا ومصادرة جميع صلاحياتها

الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث" الخارجية العراقية: اقتحام القنصلية الإيرانية في أربيل "عمل خبيث"

ايران لحماس: محاولات امريكا لتقسيم سوريا ستبوء بالفشل ايران لحماس: محاولات امريكا لتقسيم سوريا ستبوء بالفشل

الخارجية السورية تسلم مجلس الامن رسالة رداً على العدوان الإسرائيلي في ريف القنيطرة الخارجية السورية تسلم مجلس الامن رسالة رداً على العدوان الإسرائيلي في ريف القنيطرة

غلوبال ريسيرش: تعاون اسرائيلي – سعودي ضد إيران غلوبال ريسيرش: تعاون اسرائيلي – سعودي ضد إيران

مسؤول ايراني رفيع في بيروت خلال شهر مسؤول ايراني رفيع في بيروت خلال شهر

تأكيد رسمي اسرائيلي على زيارة بن سلمان لـ"تل أبيب" الوقت- أكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول صهيوني، زيارة ولي العهد..

جيش الاحتلال يعتدي على 3 مدافع للجيش السوري في الجولان الوقت- استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم السبت 3 مدافع للجيش..

أمير سعودي: جنودنا في الحد الجنوبي يخدمون بخشم الريال الوقت- كشف الأمير السعودي الشاب "سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود"..

كاتب بريطاني يدعو بلاده لطلب المغفرة من الفلسطينيين.. والسبب؟ الوقت- حمّل الكاتب البريطاني البارز "ديفيد كرونين" لندن مسؤولية الظلم..

هجوم مسلح يودي بحياة 54 من عناصر الشرطة المصرية بالقاهرة الوقت- تعرضت الشرطة المصرية في وقت متأخر مساء الجمعة لهجوم مسلح..

31997 عبوة ناسفة تم إبطالها في سوريا بعد طرد داعش الوقت- بعد أن تمّكنت قوات الجيش السوري بمساندة الحلفاء من السيطرة..

بالصور ..هكذا شيّع السوريون اللواء الشهيد عصام زهر الدين بالصور هكذا شيّع السوريون اللواء الشهيد عصام زهر الدين

عشرات الضحايا في تفجير انتحاري داخل مسجد غرب كابول عشرات الضحايا في تفجير انتحاري داخل مسجد غرب كابول

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ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أسلحة أوروبية بيد المجموعات الإرهابية.. خط ترانزيت من البلقان إلى السعودية

أسلحة أوروبية بيد المجموعات الإرهابية.. خط ترانزيت من البلقان إلى السعودية

الوقت- يعتبر الكثيرون أن الأسلحة الفرديّة خطرة أكثر من الثقيلة منها، في إشارة إلى أن أعداد ضحايا الأسلحة الخفيفة باتت تشكّل نسبة مرتفعة في الآونة الأخيرة. وبنظرة سريعة إلى ما يجري حولنا نرى أن المواجهات المباشرة باتت تحسم المعارك...
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الولايات المتّحدة الأمريكية: عجزٌ في الميزانيّة وإصلاحات مثيرة للجدل

الولايات المتّحدة الأمريكية: عجزٌ في الميزانيّة وإصلاحات مثيرة للجدل

الوقت- صعد عجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية الماضية إلى 666 مليار دولار، بنسبة 13.6٪ مقارنة مع السنة السابقة لها، بحسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية...
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زيارة باقري إلى سوريا تتكلل بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين الإيراني والسوري

زيارة باقري إلى سوريا تتكلل بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين الإيراني والسوري

الوقت- أربعة أيام مضت على بدء زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى سوريا برفقة عدد من الضباط الإيرانيين، تخلل الزيارة عدة لقاءات كان أبرزها ...
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الجيش العراقي يحبط تحركات استفزازية لقوات بارزاني والعبادي يصرف رواتب كل موظفي كردستان

الجيش العراقي يحبط تحركات استفزازية لقوات بارزاني والعبادي يصرف رواتب كل موظفي كردستان

الوقت- تمكّنت القوات العراقية يوم أمس من التصدي لتحركات استفزازية لقوات البارزاني بالقرب من كركوك، وأرغمت قوات البارزاني الإنفصالية على الفرار الى داخل إقليم كردستان، في حين تبنّى رئيس الوزراء العراقي مشروع صرف رواتب كل موظفي إقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد.
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دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري"

دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري"

الوقت- خلصت دراسة دنماركية إلى أن تناول القهوة يومياً يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني...
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الكونغرس سُيصيغ خطة لكسب صلاحيات جديدة فيما يخص الاتفاق النووي

الكونغرس سُيصيغ خطة لكسب صلاحيات جديدة فيما يخص الاتفاق النووي

الوقت- صرح عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن المشرعين الأمريكيين مشغولين بصياغة خطة جديدة، ستمنح السلطة التشريعية الأمريكية صلاحيات جديدة لمراقبة الاتفاق النووي الإيراني أذا ما تمت الموافقة عليها...
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تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

الوقت- يمكن لكل مستخدمي "فيسبوك" وسائر مواقع التواصل الإجتماعي أن يلاحظوا التغيير الكبير الذي تسببه زيادة إستعمال هذه المواقع إن على شخصية الفرد ونفسيته أو حياته اليومية شكل عام. وهذا الأمر كان ولا زال هاجساً للكثير من الباحثين حول العالم ما دفعهم للقيام بالكثير من التجارب التي تربط هاتين المسألتين ببعضهما.
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كاتب امريكي: سيناريوهات تفصل بن سلمان عن صفقة العرش!

كاتب امريكي: سيناريوهات تفصل بن سلمان عن صفقة العرش!

الوقت- لا تخرج الاحكام الجائرة التي تشهدها السعودية في الاونة الاخيرة من اعتقالات وخطف (باوامر من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان) بحق السعوديين من امراء...
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مايقارب الـ"150" يوما على حصار الدراز وأكثر من 4000 معتقل ولايزال المجتمع الدولي صامتا

مايقارب الـ"150" يوما على حصار الدراز وأكثر من 4000 معتقل ولايزال المجتمع الدولي صامتا

الوقت- نکاد ندخل اليوم الـ"150" ولا يزال حصار الشيخ عيسى قاسم وعائلته مستمرا في بلدة الدراز، وفي كل تطبق سلطات البحرين الخناق على البلدة أكثر وأكثر بينما تقف دول...
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مقابلات خاصة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الإثنين 25 محرم 1439
د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- في أجواء التطورات على الساحة الفلسطينية، وحول موضوع المصالحة الأخيرة، كان لموقع الوقت الإخباري اتصال هاتفي بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
برشلونة يتخطى ملقا بثنائية نظيفة

برشلونة يتخطى ملقا بثنائية نظيفة

الأحد 1 صفر 1439
تمكن نادي برشلونة من الفوز أمام ضيفه مالقا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برشلونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
مانشستر يونايتد يسقط أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسقط أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي

جيرو ينقذ آرسنال في الدقائق الأخيرة في الدوري الأوروبي

جيرو ينقذ آرسنال في الدقائق الأخيرة في الدوري الأوروبي

برشلونة يخرج بفوز مهم على أولمبياكوس واليوفي يسعفه الحظ

برشلونة يخرج بفوز مهم على أولمبياكوس واليوفي يسعفه الحظ

هازارد ينقذ تشيلسي من فخ الهزيمة

هازارد ينقذ تشيلسي من فخ الهزيمة

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عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

عملاق شبكة التواصل الاجتماعي يطلق ميزتين جديدتين خلال يومين

السبت 30 محرم 1439
الوقت- يسعى عملاق شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى جلب المزيد من المستخدمين لشبكته عن طريق إضافة عدة ميزات وتحديثات تسهل استخدام التطبيق...
تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟

الأذكياء أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية وجسدية ونفسية

الأذكياء أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية وجسدية ونفسية

دراسة تؤكد أن التلوث سبب لملايين الوفيات حول العالم

دراسة تؤكد أن التلوث سبب لملايين الوفيات حول العالم

الإيدز: أعراضه وعلاجه الإيراني المبتكر

الإيدز: أعراضه وعلاجه الإيراني المبتكر

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دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري"

دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري"

السبت 30 محرم 1439
الوقت- خلصت دراسة دنماركية إلى أن تناول القهوة يومياً يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني...
اصطدام طائرة بدرون في مطار كندا

اصطدام طائرة بدرون في مطار كندا

السجن لمن يدخن على شواطئ تايلندا

السجن لمن يدخن على شواطئ تايلندا

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

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إيران تسعى لإبرام صفقات مع شركات نفطية عالمية

إيران تسعى لإبرام صفقات مع شركات نفطية عالمية

الجمعة 29 محرم 1439
الوقت- أعلن مساعد وزير النفط الايراني "امير حسين زمانيان" أن الحكومة الإيرانية تسعى للتفاوض مع 15 شركة نفطية أوروبية وروسية وآسيوية لعقد صفقات عدة لتنقيب وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية

الحكومة الكويتية تلغي الحظر عن صادرات الزراعية المصرية

العراق يبدأ بتنفيذ مشروع أنبوب النفط مع الأردن

العراق يبدأ بتنفيذ مشروع أنبوب النفط مع الأردن

الكويت تقوم بحظر تصدير المياه المعبأة

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مصر تنجح في تحويل نقص الكهرباء إلى فائض

مصر تنجح في تحويل نقص الكهرباء إلى فائض

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أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

أول مزاد في إيطاليا يسمح باستخدام بيتكوين

الجمعة 29 محرم 1439
أعلنت دار المزادات الإيطالية "سانت أغوستينو" عن موعد أول مزاد على 600 قطعة أثاث في 23 و24 أكتوبر يُسمح فيه باستخدام عملة البيتكوين، ما يشكل سابقة عالمية.
تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

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الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

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في فهم مشاعر الآخرين بين النظر والإستماع

في فهم مشاعر الآخرين بين النظر والإستماع

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

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عودة أهالي كركوك لمنازلهم بعد 3 أعوام من النزوح

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