موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
الوقت- يعتبر الكثيرون أن الأسلحة الفرديّة خطرة أكثر من الثقيلة منها، في إشارة إلى أن أعداد ضحايا الأسلحة الخفيفة باتت تشكّل نسبة مرتفعة في الآونة الأخيرة. وبنظرة سريعة إلى ما يجري حولنا نرى أن المواجهات المباشرة باتت تحسم المعارك...
الوقت- تمكّنت القوات العراقية يوم أمس من التصدي لتحركات استفزازية لقوات البارزاني بالقرب من كركوك، وأرغمت قوات البارزاني الإنفصالية على الفرار الى داخل إقليم كردستان، في حين تبنّى رئيس الوزراء العراقي مشروع صرف رواتب كل موظفي إقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد.
الوقت- يمكن لكل مستخدمي "فيسبوك" وسائر مواقع التواصل الإجتماعي أن يلاحظوا التغيير الكبير الذي تسببه زيادة إستعمال هذه المواقع إن على شخصية الفرد ونفسيته أو حياته اليومية شكل عام. وهذا الأمر كان ولا زال هاجساً للكثير من الباحثين حول العالم ما دفعهم للقيام بالكثير من التجارب التي تربط هاتين المسألتين ببعضهما.
الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.