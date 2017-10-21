موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

أسلحة أوروبية بيد المجموعات الإرهابية.. خط ترانزيت من البلقان إلى السعودية الوقت- يعتبر الكثيرون أن الأسلحة الفرديّة خطرة أكثر من الثقيلة منها، في إشارة إلى أن أعداد ضحايا الأسلحة الخفيفة باتت تشكّل نسبة مرتفعة في الآونة الأخيرة. وبنظرة سريعة إلى ما يجري حولنا نرى أن المواجهات المباشرة باتت تحسم المعارك...

الولايات المتّحدة الأمريكية: عجزٌ في الميزانيّة وإصلاحات مثيرة للجدل الوقت- صعد عجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية الماضية إلى 666 مليار دولار، بنسبة 13.6٪ مقارنة مع السنة السابقة لها، بحسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية...

زيارة باقري إلى سوريا تتكلل بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين الإيراني والسوري الوقت- أربعة أيام مضت على بدء زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى سوريا برفقة عدد من الضباط الإيرانيين، تخلل الزيارة عدة لقاءات كان أبرزها ...

الجيش العراقي يحبط تحركات استفزازية لقوات بارزاني والعبادي يصرف رواتب كل موظفي كردستان الوقت- تمكّنت القوات العراقية يوم أمس من التصدي لتحركات استفزازية لقوات البارزاني بالقرب من كركوك، وأرغمت قوات البارزاني الإنفصالية على الفرار الى داخل إقليم كردستان، في حين تبنّى رئيس الوزراء العراقي مشروع صرف رواتب كل موظفي إقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد.

دراسة دنماركية: تناول القهوة يقي من الإصابة بداء "السكري" الوقت- خلصت دراسة دنماركية إلى أن تناول القهوة يومياً يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني...

الكونغرس سُيصيغ خطة لكسب صلاحيات جديدة فيما يخص الاتفاق النووي الوقت- صرح عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن المشرعين الأمريكيين مشغولين بصياغة خطة جديدة، ستمنح السلطة التشريعية الأمريكية صلاحيات جديدة لمراقبة الاتفاق النووي الإيراني أذا ما تمت الموافقة عليها...

تعرف أكثر: هل يسبب الفيسبوك مشاكل نفسية؟ الوقت- يمكن لكل مستخدمي "فيسبوك" وسائر مواقع التواصل الإجتماعي أن يلاحظوا التغيير الكبير الذي تسببه زيادة إستعمال هذه المواقع إن على شخصية الفرد ونفسيته أو حياته اليومية شكل عام. وهذا الأمر كان ولا زال هاجساً للكثير من الباحثين حول العالم ما دفعهم للقيام بالكثير من التجارب التي تربط هاتين المسألتين ببعضهما.

كاتب امريكي: سيناريوهات تفصل بن سلمان عن صفقة العرش! الوقت- لا تخرج الاحكام الجائرة التي تشهدها السعودية في الاونة الاخيرة من اعتقالات وخطف (باوامر من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان) بحق السعوديين من امراء...