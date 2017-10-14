موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهرانتكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.
الوقت- تمر جميع العلاقات الثنائية بين الرجل والمرآة بمشاكل وإختلافات فتشهد حالات من الصعود والهبوط المستمرين، وتختلف المشاكل بإختلاف العلاقة بين زواج وخطوبة وصداقة، ولأن الإنسان ليس كاملاً ولا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين في كل شيء، من الطبيعي حدوث مشاكل وإختلافات في الرأي.
الوقت- وقّع ترامب، في حزيران الماضي، أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، برغم تعهده خلال حملته الإنتخابية بنقلها إلى القدس، و قال في مقابلة، في السابع من الشهر الحالي، أنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
الوقت- صرح وكيل المخابرات المركزية السابق "فيليب جوردي" رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي اطلقها واتهم فيها إيران بأنها لا تلتزم بالاتفاق النووي، قائلا: لدى ترامب رؤية وتصور خاطئ فيما يخص الحكومة والشعب الإيراني...
الوقت- في سياق آخر المجريات على ساحة الحرب في سوريا، ظهرت بوادر تناغم بين القوات الامريكية وتنظيم داعش الارهابي في الرقة تزامنا مع ولوج الأكراد الى المدينة، لاسيما وأن واشنطن وافقت على نقل التنظيم الارهابي الى الجبهة الشرقية في دير الزور ليصبح عبئا على الجيش السوري.
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
الوقت- تمر جميع العلاقات الثنائية بين الرجل والمرآة بمشاكل وإختلافات فتشهد حالات من الصعود والهبوط المستمرين، وتختلف المشاكل بإختلاف العلاقة بين زواج وخطوبة وصداقة، ولأن الإنسان ليس كاملاً ولا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين في كل شيء، من الطبيعي حدوث مشاكل وإختلافات في الرأي.