موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

عودة اللاجئين إلى أوطانهم؛ هل هو حبا وطواعية أم اصطدام بالواقع الغربي؟! الوقت- مغادرة الوطن الأم بطبيعة الحال قاسية فكيف إذا ما كانت تحت ظروف استثنائية مثل الحرب وماشابه ذلك، وبما أن المنطقة تشهد صراعات ساخنة منذ مايزيد عن ...

معايير نجاح العلاقة مع الشريك الوقت- تمر جميع العلاقات الثنائية بين الرجل والمرآة بمشاكل وإختلافات فتشهد حالات من الصعود والهبوط المستمرين، وتختلف المشاكل بإختلاف العلاقة بين زواج وخطوبة وصداقة، ولأن الإنسان ليس كاملاً ولا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين في كل شيء، من الطبيعي حدوث مشاكل وإختلافات في الرأي.

ترامب... إلى الوراء دُر الوقت- وقّع ترامب، في حزيران الماضي، أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، برغم تعهده خلال حملته الإنتخابية بنقلها إلى القدس، و قال في مقابلة، في السابع من الشهر الحالي، أنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

الميادين في قبضة الجيش السوري و"داعش" يتآكل بسرعة كبيرة فاراً من أهم معاقله الوقت- استطاع الجيش السوري وحلفاؤه انهاك تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الميادين بدير الزور وإخراجه من معقله الرئيس في المنطقة الشرقية إلى غير رجعة...

ترامب ليس لدية معرفة كافية بالشعب الإيراني.. حقائق تُكشف لأول مرة الوقت- صرح وكيل المخابرات المركزية السابق "فيليب جوردي" رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي اطلقها واتهم فيها إيران بأنها لا تلتزم بالاتفاق النووي، قائلا: لدى ترامب رؤية وتصور خاطئ فيما يخص الحكومة والشعب الإيراني...

كيف ردّت الصحافة الإيرانية على ترامب؟ الوقت- خصّصت اليوم السبت أغلب الصحف الإيرانية صفحتها الأولى، لتسليط الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اطلقها في وقت سابق حول الاتفاق النووي واستراتيجيته التي سوف يستخدمها مع إيران...

ماذا كتبت الفيفا عن "نسور قاسيون" بعد خروجهم من تصفيات كأس العالم 2018؟! الوقت- ما قام به المنتخب السوري لكرة القدم خلال تصفيات كأس العالم من إنجازات ونتائج غير متوقعة لمنتخب تعاني بلاده من حرب قاسية أدمت قلوب السوريين على اختلاف انتماءاتهم، لكن ما فعله ال...

تناغم بين أمريكا وداعش في الرقة بعد سيطرة الأكراد على المدينة.. الى أين ينقل الأمريكان الارهابيين؟ الوقت- في سياق آخر المجريات على ساحة الحرب في سوريا، ظهرت بوادر تناغم بين القوات الامريكية وتنظيم داعش الارهابي في الرقة تزامنا مع ولوج الأكراد الى المدينة، لاسيما وأن واشنطن وافقت على نقل التنظيم الارهابي الى الجبهة الشرقية في دير الزور ليصبح عبئا على الجيش السوري.