موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 8 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

أخبار

العراق يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

العراق يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

العراق يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

بوتين يبحث مع أردوغان الوضع الميداني في سوريا ومناطق خفض التصعيد بوتين يبحث مع أردوغان الوضع الميداني في سوريا

ظريف: الانسحاب من الاتفاق النووي سيكون خيارا اذا انسحبت واشنطن منه ظريف: الانسحاب من الاتفاق النووي سيكون خيار اذا انسحب واشنطن منه

القوات اليمنية تهدد باستهداف قواعد عسكرية للكيان الاسرائيلي القوات اليمنية تهدد باستهداف قواعد عسكرية الكيان الاسرائيلي

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي! بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

بيانٌ هامٌ لآية الله خامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس بيانٌ هامٌ لآية الله خامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس

القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً بحق الأسير وفضل شاكر القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً بحق الأسير وفضل شاكر

من هو الرئيس الجديد لمجلس الشعب السوري؟ انتخاب رجل مسيحي رئيساً لمجلس الشعب السوري

أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارالوقت- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار من خلال خطوة الاستفتاء. وأضاف أردوغان في كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في أنقرة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: "سنوقف الفتنة في العراق كما أوقفناها في سوريا"، واصفاً استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي العراق بالمغامرة، التي يجب أن تنتهي". أشار اردوغان، إلى أن زعيم إقليم كردستان العراقي قد اتخذ خطوة تجاه الاستقلال دون استشارة دول المنطقة ، مضيفا انه "هناك 114 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، ويقال أن نسبة الموافقة على استقلال الإقليم الكردي قد بلغت 92 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة 72 في المئة، لديك المال والنفط وعليك التريث، يقول أنه يريد إقامة دولة مستقلة، لديك حدود على امتداد 30 كم، هل جلست وتحدثت إلينا وإلى إيران وسوريا". وتابع أردوغان قائلا "لا نرى ما يحدث في سوريا والعراق والحسابات التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا إذ يقومون بإنتاج سيناريوهات جديدة باستمرار, ونحن نسلك طريقاً مختلفاً على هذه الأرضية المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة وتبني اخواننا من جهة أخرى"، وقال "أريد أن أؤكد أنه ليس هناك في هذه المرحلة أي قوة تتطابق مصالحنا معها مئة في المئة فنحن نختلف معهما في نقطة ما حتى أننا نقع في مواجهة".

روسيا: تنظيم داعش أصبح على وشك الانهيار بفضل الجيش السوري روسيا: تنظيم داعش أصبح على وشك الانهيار بفضل الجيش السوري

محمد بن سلمان أطاح بمكانة السعودية اقليميا على حساب تعزيز ايران لمكانتها محمد بن سلمان أطاح بمكانة السعودية اقليميا على حساب تعزيز ايران لحضورها

الجعفري: دمشق مستعدة للتعاون مع أي جهد صادق يهدف إلى خدمة الشعب السوري الجعفري: دمشق مستعدة للتعاون مع أي جهد صادق يهدف إلى خدمة الشعب السوري

شركات طيران تلغي رحلاتها الى اقليم كردستان العراق شركات طيران تلغي رحلاتها الى اقليم كردستان العراق

توافق عراقي تركي على مقاطعة اقليم كردستان العراق نفطياً توافق عراقي تركي على مقاطعة اقليم كردستان العراق نفطياً

هذا ماسيحل بسيئول في حال اندلعت حرب بين واشنطن وبيونغ يانغ الوقت- سيقتل نحو 20 ألف كوري جنوبي يومياً، وستتدمر سيئول بالكامل..

هكذا يفرّ الروهينغا ليلا هربا من جحيم ميانمار (صور) الوقت- خرج المئات من مسلمي أقلية الروهينغا ليلا، اليوم الخميس، هرباً من الاضطهاد والعنف..

الإمارات أججت صراع جنوب السودان وارتكبت جرائم حرب.. والسبب؟ الوقت- فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الخميس، ضلوع الإمارات في صفقات..

مستوطنون يدنسون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الوقت- دنّس 120 مستوطنا صهيونيا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى..

هكذا ستكون العلاقات بين الكيان الاسرائيلي والبحرين الوقت- بعد أن ظهرت الى العلن بوادر تطبيع للعلاقات بين المنامة وتل أبيب، لتصبح بذلك البحرين..

5000 تركي يتأهبون للقتال بكركوك من أجل التركمان الوقت- بعد استفتاء كردستان توعّد زعيم المعارضة القومية التركية بتحريك الآلاف..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد السماح لها بالقيادة..هل تتجه المرأة السعودية نحو تعديل قانون الوصاية؟

ظريف: الانسحاب من الاتفاق النووي سيكون خيارا اذا انسحبت واشنطن منه

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

هذا ماسيحل بسيئول في حال اندلعت حرب بين واشنطن وبيونغ يانغ

ترامب؛ العزلة الدولية ووهم الهيمنة

عدوى انفصال كردستان تطال أكراد سوريا

هكذا يفرّ الروهينغا ليلا هربا من جحيم ميانمار (صور)

هل تضمن الحدود الجغرافية الاستقلال؟

من هو الرئيس الجديد لمجلس الشعب السوري؟

"برنارد ليفي" في إقليم كردستان.. عرّاب ثورة أم غُراب تقسيم! + صور

عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر

السعودية بين العلمانية والوهابية في زمن محمد بن سلمان

بوتين يبحث مع أردوغان الوضع الميداني في سوريا ومناطق خفض التصعيد

الإمارات ضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب في الأردن

الجعفري: دمشق مستعدة للتعاون مع أي جهد صادق يهدف إلى خدمة الشعب السوري

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

الجيش الميانماري يجن جنونه..من عمليات القتل والمجازر الى الاغتصاب الجماعي بحق المسلمات!

بالصور هذه هي قصة عشق انجيلا ميركل للشاورما!

روسيا تنشر صور أليات تابعة للقوات الأمريكية بالقرب من نقاط انتشار "داعش" في دير الزور

ترامب يستعد الى نقل قاعدة العديد الأمريكية في قطر إلى السعودية!

المعلم يؤكد وجود خيانة في حادثة مقتل قائد المستشارين العسكريين الروس في سوريا

لماذا تطور روسيا أسلحة كهرومغناطيسية مدمرة؟

لهذا السبب قامت تركيا بتجنيس 50 ألف سوري

قصة "تاجر الصهاينة" والعراب الإسرائيلي لـ"الربيع العربي"

ترامب يسخر من وزير خارجية كوريا الشمالية.. وهذا ماقاله

الكوريون الشماليون يعلنون حربا مقدسة ضد أمريكا (صور)

مقتل جنديين اسرائيليين واصابة اخرين في الجولان السوري المحتل

صوّت بعض الناخبين أكثر من 30 مرّة.. بالصور عمليات التزوير باستفتاء كردستان

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

جريمة قتل بشعة تهز السعودية...نحر ابنه وقرأ عليه الفاتحة!

صحفي إسرائيلي: توقعوا زوال كياننا في القریب العاجل...والسبب في الخبر؟!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

تصريحات نارية لقائد منتخب أوزبكستان قبل مبارة كوريا تنعش قلوب السوريين

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

مئات المسلحين ينضمون للجيش السوري بعد تسليم أنفسهم

واشنطن بوست: "الله يحمينا جميعا"، عاصفة قد تعيد امريكا للحياة البدائية

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

تل أبيب ترتعد من تهديدات سوريا لها.. وهذا هو ردّها!

بالصورة ابن داعية معروف في السعودية يهاجم بن سلمان...اين والدي!

ثمن غير متوقع لآيفون 8 وسامسونغ هي السبب

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

"بن سلمان" يكلّف اللواء عسيري بمهمّة الإشراف على سجن الامراء السعوديين

عاجل: امير سعودي يكشف...في هذا التاريخ سيتسلم بن سلمان الحكم في السعودية، وهذا سبب التاخير!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
alwaght.com

alwaght.com
هل تضمن الحدود الجغرافية الاستقلال؟
"برنارد ليفي" في إقليم كردستان.. عرّاب ثورة أم غُراب تقسيم! + صور
السعودية بين العلمانية والوهابية في زمن محمد بن سلمان
استفتاء إقليم كردستان العراق.. تحوّل جديد وخطير
قصة "تاجر الصهاينة" والعراب الإسرائيلي لـ"الربيع العربي"
خفايا الموقف الأمريكي من استفتاء كردستان
alwaght.com
عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر

عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر

الوقت- لبُقول الأرض الكثير من الفوائد التي منها ما هو معروف ومنها ما يسلط الضوء عليه بين الفينة والأخرى إما عبر دراسات وبحوث، أو من خلال التجربة. الثوم والبصل من بين هذه البقوليات التي لها فوائد جمّة، وفيما يلي سنعرض لكم فوائد عصير البصل وأثر المداومة على إستعماله في الحفاظ على الشعر ومنع تساقطه.
alwaght.com
النظام البحريني يمنع الحريات الدينية: من صلاة الجمعة إلى ذكرى عاشوراء

النظام البحريني يمنع الحريات الدينية: من صلاة الجمعة إلى ذكرى عاشوراء

الوقت- مسلسل التعديات على الحريات الدينية في البحرين يتكرر والاضطهاد الديني يأخذ مداه، فبعد منعها إقامة صلاة الجمعة في الدراز للأسبوع الثاني والستين، تواصل قوات النظام البحريني لليوم السابع على التوالي حملتها على المظاهر العاشورائية
alwaght.com
بالفيديو والصور..عندما يتحول الحرام الى حلال في السعودية

بالفيديو والصور..عندما يتحول الحرام الى حلال في السعودية

الوقت- بحكمٍ شرعيٍّ مناقضٍ لجميع الأحكام التي سبقته، اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرار سمح بموجبه للسعوديات قيادة السيارة، ملغياً بجرة قلم سنوات من تعب واجتهاد علماء المملكة الذين دأبوا على إصدار الفتاوى تُحرِّم على المرأة قيادة السيارة، فهل أصبح الحرام حرام في زمن سلمان وابنه أم ماذا؟
alwaght.com
مُحلل ايرلندي: للجيش الكوري الشمالي القدرة على منع العدوان الامريكي

مُحلل ايرلندي: للجيش الكوري الشمالي القدرة على منع العدوان الامريكي

يرى محلل سياسي ايرلندي ان القوة العسكرية في كوريا الشمالية هي للدفاع عن النفس حصرا ويمكنها ان توقف اي عدوان اميركي محتمل على بيونغ يانغ.
alwaght.com
عدوى انفصال كردستان تطال أكراد سوريا

عدوى انفصال كردستان تطال أكراد سوريا

الوقت- طالت عدوى انفصال كردستان المرفوض إقليميا ودوليا أكراد سوريا، حيث لوّح زعماء أكراد سوريين بأن الفرصة باتت كبيرة ليحصلوا على حكم ذاتي على غرار الاقليم العراقي المنفصل.
alwaght.com
بعد السماح لها بالقيادة..هل تتجه المرأة السعودية نحو تعديل قانون الوصاية؟

بعد السماح لها بالقيادة..هل تتجه المرأة السعودية نحو تعديل قانون الوصاية؟

سمحت السلطات السعودية للمرأة قيادة سيارتها بنفسها، بعد أمر ملكي أصدره الملك سلمان على أن يصبح نافذا في حزيران 2018م، الأمر الملكي الذي صدر في الأمس أتى بعد أكثر من خمس و عشرون عاما من المطالبة بنيل هذا الحق و بعد عشرات الإعتقالات التي طالت نساء في المملكة حاولن القيادة في السرّ أو تعبيرا عن اعتراضهن.
alwaght.com
السياسة الخارجية لترامب تشعل أروقة البيت الأبيض ومحاولات لإصلاح مسارها

السياسة الخارجية لترامب تشعل أروقة البيت الأبيض ومحاولات لإصلاح مسارها

بذل الكونغرس الأمريكي والمستشارون السياسيون في البيت الأبيض الكثير من الجهود من اجل مراقبة وتوجيه السياسة الخارجية لحكومة ترامب، نظرا لعدم وجود استراتيجية محددة لهذه السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية
alwaght.com
دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.
alwaght.com
حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:
لقراءة المزيد من المقالات...

مقابلات خاصة

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
الأربعاء 6 محرم 1439
الخاقاني: دور الحشد مكمّل لعمل باقي المؤسسات، والمرجعية تجد في إستمراره ضرورة محتمة

الخاقاني: دور الحشد مكمّل لعمل باقي المؤسسات، والمرجعية تجد في إستمراره ضرورة محتمة

حول الحملات الإعلامية المستمرة ضد الحشد الشعبي، وحول مستقبل الحشد في مرحلة ما بعد داعش ودوره في الساحات الثقافية والإجتماعية كان لمراسلنا في العراق حوار مع مسؤول فرقة الإمام علي ومسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف وقائد عمليات شرق الأنبار الشيخ كريم الخاقاني:
مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً

أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:
الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

الوقت- بين ليلة وضحاها عُزل محمد بن نايف من منصب ولاية العهد، بعد قضم قوته، ليُعلن في وقت مبكر من صباح اليوم عن تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد، في آخر خطوات الأخير لاعتلاء عرش المملكة السعودية.
لقراءة المزيد من المقالات   
رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
أرسنال يدمر باتي بوريسوف برباعية

أرسنال يدمر باتي بوريسوف برباعية

الجمعة 8 محرم 1439
تمكن نادي أرسنال الإنكليزي الفوز على مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثانية ببطولة الدوري الأوروبي عن المجموعة الثامنة.
أنشيلوتي خارج أسوار البايرن!

أنشيلوتي خارج أسوار البايرن!

حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الأبطال

أرسنال يحقق فوزاً مهماً على ويست بروميتش

أرسنال يحقق فوزاً مهماً على ويست بروميتش

لقراءة المزيد من المقالات   
لا تشحن هاتفك في الليل!

لا تشحن هاتفك في الليل!

الجمعة 8 محرم 1439
أكدت دراسة جديدة عن إحدى السلبيات الكبيرة التي تسببها شحن الهواتف ليلاً، والتي تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة المعاناة مع بطارية الجهاز.
غيتس يتمنى لو أنه قادر على إعادة الزمن ليغير شيئاً واحداً

غيتس يتمنى لو أنه قادر على إعادة الزمن ليغير شيئاً واحداً

تاكسي طائر بدون طيار في دبي

تاكسي طائر بدون طيار في دبي

بريطانيا تغلق آلاف المواقع التي تبيع سلع مقلدة

بريطانيا تغلق آلاف المواقع التي تبيع سلع مقلدة

إقبال خجول على شراء آيفون 8

إقبال خجول على شراء آيفون 8

لقراءة المزيد من المقالات   
عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر

عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر

الجمعة 8 محرم 1439
الوقت- لبُقول الأرض الكثير من الفوائد التي منها ما هو معروف ومنها ما يسلط الضوء عليه بين الفينة والأخرى إما عبر دراسات وبحوث، أو من خلال التجربة. الثوم والبصل من بين هذه البقوليات التي لها فوائد جمّة، وفيما يلي سنعرض لكم فوائد عصير البصل وأثر المداومة على إستعماله في الحفاظ على الشعر ومنع تساقطه.
دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

قطارات الأنفاق ومعضلة تلوث هوائها

قطارات الأنفاق ومعضلة تلوث هوائها

أكبر ماسة في العالم تباع بـ 53 مليون دولار

أكبر ماسة في العالم تباع بـ 53 مليون دولار

الأعمال المنزلية تقلل من خطر الوفاة

الأعمال المنزلية تقلل من خطر الوفاة

لقراءة المزيد من المقالات   
أول ضريبة على الثروة في الجزائر

أول ضريبة على الثروة في الجزائر

الجمعة 8 محرم 1439
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أبو يحيى، أنه من المقرر أن ترفع الحكومة قرار ضريبة على الثروة في العام القادم لتأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
بريطانيا مستعدة لبناء مشروعات طاقة شمسية في إيران

بريطانيا مستعدة لبناء مشروعات طاقة شمسية في إيران

أسوأ ضربة تتعرض لها أسهم شركة الفيسبوك

أسوأ ضربة تتعرض لها أسهم شركة الفيسبوك

إيران ترغب في إنشاء شركات في سوريا

إيران ترغب في إنشاء شركات في سوريا

الحكومة المصرية ستسدد ديوناً بقيمة 8 مليار دولار

الحكومة المصرية ستسدد ديوناً بقيمة 8 مليار دولار

لقراءة المزيد من المقالات   
الإمارات ضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب في الأردن

الإمارات ضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب في الأردن

الجمعة 8 محرم 1439
استضافت الأردن الإمارات كضيف شرف لها في المعرض الدولي للكتاب الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والذي سيقام في العاصمة عمان الأسبوع القادم.
"القوى الناعمة" شعار المعرض الدولي للكتاب في مصر

"القوى الناعمة" شعار المعرض الدولي للكتاب في مصر

فيلم الرعب "it" يتصدر شبابيك التذاكر

فيلم الرعب "it" يتصدر شبابيك التذاكر

عجائب الدنيا السبع معالم أثرية عريقة(الجزء الثاني)

عجائب الدنيا السبع معالم أثرية عريقة(الجزء الثاني)

عجائب الدنيا السبع معالم أثرية عريقة (الجزء الأول)

عجائب الدنيا السبع معالم أثرية عريقة (الجزء الأول)

لقراءة المزيد من المقالات   

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
احكام سيطرة الجيش السوري علي مناطق المحررة
الإندونيسيات يتظاهرن احتجاجاً على أعمال القتل والعنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة
عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة غرب تعز