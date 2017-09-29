موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليميتضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.
أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارأردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارالوقت- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار من خلال خطوة الاستفتاء.
وأضاف أردوغان في كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في أنقرة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: "سنوقف الفتنة في العراق كما أوقفناها في سوريا"، واصفاً استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي العراق بالمغامرة، التي يجب أن تنتهي".
أشار اردوغان، إلى أن زعيم إقليم كردستان العراقي قد اتخذ خطوة تجاه الاستقلال دون استشارة دول المنطقة ، مضيفا انه "هناك 114 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، ويقال أن نسبة الموافقة على استقلال الإقليم الكردي قد بلغت 92 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة 72 في المئة، لديك المال والنفط وعليك التريث، يقول أنه يريد إقامة دولة مستقلة، لديك حدود على امتداد 30 كم، هل جلست وتحدثت إلينا وإلى إيران وسوريا".
وتابع أردوغان قائلا "لا نرى ما يحدث في سوريا والعراق والحسابات التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا إذ يقومون بإنتاج سيناريوهات جديدة باستمرار, ونحن نسلك طريقاً مختلفاً على هذه الأرضية المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة وتبني اخواننا من جهة أخرى"، وقال "أريد أن أؤكد أنه ليس هناك في هذه المرحلة أي قوة تتطابق مصالحنا معها مئة في المئة فنحن نختلف معهما في نقطة ما حتى أننا نقع في مواجهة".
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