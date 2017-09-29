موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

عصير البصل علاج طبيعي ورخيص لمشاكل الشعر الوقت- لبُقول الأرض الكثير من الفوائد التي منها ما هو معروف ومنها ما يسلط الضوء عليه بين الفينة والأخرى إما عبر دراسات وبحوث، أو من خلال التجربة. الثوم والبصل من بين هذه البقوليات التي لها فوائد جمّة، وفيما يلي سنعرض لكم فوائد عصير البصل وأثر المداومة على إستعماله في الحفاظ على الشعر ومنع تساقطه.

النظام البحريني يمنع الحريات الدينية: من صلاة الجمعة إلى ذكرى عاشوراء الوقت- مسلسل التعديات على الحريات الدينية في البحرين يتكرر والاضطهاد الديني يأخذ مداه، فبعد منعها إقامة صلاة الجمعة في الدراز للأسبوع الثاني والستين، تواصل قوات النظام البحريني لليوم السابع على التوالي حملتها على المظاهر العاشورائية

بالفيديو والصور..عندما يتحول الحرام الى حلال في السعودية الوقت- بحكمٍ شرعيٍّ مناقضٍ لجميع الأحكام التي سبقته، اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرار سمح بموجبه للسعوديات قيادة السيارة، ملغياً بجرة قلم سنوات من تعب واجتهاد علماء المملكة الذين دأبوا على إصدار الفتاوى تُحرِّم على المرأة قيادة السيارة، فهل أصبح الحرام حرام في زمن سلمان وابنه أم ماذا؟

مُحلل ايرلندي: للجيش الكوري الشمالي القدرة على منع العدوان الامريكي يرى محلل سياسي ايرلندي ان القوة العسكرية في كوريا الشمالية هي للدفاع عن النفس حصرا ويمكنها ان توقف اي عدوان اميركي محتمل على بيونغ يانغ.

عدوى انفصال كردستان تطال أكراد سوريا الوقت- طالت عدوى انفصال كردستان المرفوض إقليميا ودوليا أكراد سوريا، حيث لوّح زعماء أكراد سوريين بأن الفرصة باتت كبيرة ليحصلوا على حكم ذاتي على غرار الاقليم العراقي المنفصل.

بعد السماح لها بالقيادة..هل تتجه المرأة السعودية نحو تعديل قانون الوصاية؟ سمحت السلطات السعودية للمرأة قيادة سيارتها بنفسها، بعد أمر ملكي أصدره الملك سلمان على أن يصبح نافذا في حزيران 2018م، الأمر الملكي الذي صدر في الأمس أتى بعد أكثر من خمس و عشرون عاما من المطالبة بنيل هذا الحق و بعد عشرات الإعتقالات التي طالت نساء في المملكة حاولن القيادة في السرّ أو تعبيرا عن اعتراضهن.

السياسة الخارجية لترامب تشعل أروقة البيت الأبيض ومحاولات لإصلاح مسارها بذل الكونغرس الأمريكي والمستشارون السياسيون في البيت الأبيض الكثير من الجهود من اجل مراقبة وتوجيه السياسة الخارجية لحكومة ترامب، نظرا لعدم وجود استراتيجية محددة لهذه السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية

دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.