موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

السياسة الخارجية لترامب تشعل أروقة البيت الأبيض ومحاولات لإصلاح مسارها بذل الكونغرس الأمريكي والمستشارون السياسيون في البيت الأبيض الكثير من الجهود من اجل مراقبة وتوجيه السياسة الخارجية لحكومة ترامب، نظرا لعدم وجود استراتيجية محددة لهذه السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية

دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.

حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:

صحيفة واشنطن بوست تصف الشهيد حججي بـ"رمز التشييع" اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الى مراسيم يوم الاربعاء (اليوم) الذي شهد تشييع جثمان الشهيد "محسن حججي" والذي استُشهد مؤخرا على يد تكفيريي تنظيم داعش الارهابي في الحدود السورية مع العراق، وقالت ان هذا المقاتل الايراني الذي تم ذبحه في سوريا بات رمزا للتشييع.

معانات مسلمي ميانمار مستمرة.. الفرار هو الملاذ الوحيد الوقت- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان أمس إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.

السفراء الأوروبيون يوجهون تحذيرات لترامب: يجب الالتزام بمعاهدة الاتفاق النووية الوقت- حذر سفراء الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" لدى الولايات المتحدة، حكومة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" من مغبة إلغاء معاهدة الاتفاق النووية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق مع جمهورية إيران الإسلامية...

التقارب الايراني التركي يثير مخاوف اسرائيل! الوقت- حذر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من التقارب المتنامي في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية وتركيا...

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة الوقت- كشفت وسائل الإعلام التركية تفاصيل الاجتماع السري الذي جمع سياسيين أكراد بمسؤولين أمريكيين وفرنسيين ولقد اُتخذت بعض القرارات في هذا الاجتماع التي من شأنها أن تساعد على توسيع المناطق الكردية...