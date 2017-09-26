موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليميتضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.
بذل الكونغرس الأمريكي والمستشارون السياسيون في البيت الأبيض الكثير من الجهود من اجل مراقبة وتوجيه السياسة الخارجية لحكومة ترامب، نظرا لعدم وجود استراتيجية محددة لهذه السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية
الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.
الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:
اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الى مراسيم يوم الاربعاء (اليوم) الذي شهد تشييع جثمان الشهيد "محسن حججي" والذي استُشهد مؤخرا على يد تكفيريي تنظيم داعش الارهابي في الحدود السورية مع العراق، وقالت ان هذا المقاتل الايراني الذي تم ذبحه في سوريا بات رمزا للتشييع.
الوقت- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان أمس إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.
الوقت- حذر سفراء الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" لدى الولايات المتحدة، حكومة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" من مغبة إلغاء معاهدة الاتفاق النووية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق مع جمهورية إيران الإسلامية...
الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
حول الحملات الإعلامية المستمرة ضد الحشد الشعبي، وحول مستقبل الحشد في مرحلة ما بعد داعش ودوره في الساحات الثقافية والإجتماعية كان لمراسلنا في العراق حوار مع مسؤول فرقة الإمام علي ومسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف وقائد عمليات شرق الأنبار الشيخ كريم الخاقاني:
بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:
الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.