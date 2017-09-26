موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الخميس 7 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

أخبار

مستوطنون يدنسون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يدنسون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الوقت- دنّس 120 مستوطنا صهيونيا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى..

هكذا ستكون العلاقات بين الكيان الاسرائيلي والبحرين الوقت- بعد أن ظهرت الى العلن بوادر تطبيع للعلاقات بين المنامة وتل أبيب، لتصبح بذلك البحرين..

5000 تركي يتأهبون للقتال بكركوك من أجل التركمان الوقت- بعد استفتاء كردستان توعّد زعيم المعارضة القومية التركية بتحريك الآلاف..

موسكو ترفض مزاعم تقسيم سوريا ودي ميستورا يدعو للمفاوضات دون شروط مسبقة الوقت- رفضت روسيا من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الزعم أن عملية إنشاء..

لماذا تطور روسيا أسلحة كهرومغناطيسية مدمرة؟ الوقت- بعد تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن خلال العام الجاري، أعلن مستشار عسكري..

ترامب يستعد الى نقل قاعدة العديد الأمريكية في قطر إلى السعودية! ترامب يستعد الى نقل قاعدة العديد الأمريكية إلى السعودية!

منظمة دولية تقبل عضوية دولة فلسطين، وكيان الاحتلال يعتبرها ضربة كبيرة له منظمة دولية تقبل عضوية دولة فلسطين

مباحثات عسكرية بين ايران والعراق بعد الاستفتاء في إقليم كردستان مباحثات عسكرية بين ايران والعراق بعد الاستفتاء في إقليم كردستان

العبادي: بغداد ستفرض حكمها في شمال العراق بقوة الدستور العبادي: بغداد ستفرض حكمها في شمال العراق بقوة الدستور

اوروبا تنوي استقبال 50 ألف مهاجر شرعي من إفريقيا و الشرق الأوسط اوروبا تنوي استقبال 50 ألف مهاجر شرعي من إفريقيا و الشرق الأوسط

ايران وتركيا تقاطعان كردستان بشكل حاسم.. وهذه آخر الإجراءات الوقت- بعد إصرار إقليم كردستان على الإنفصال عن العراق، قامت الحكومة الايرانية..

هذا هو موقف مجلس الشعب السوري من استفتاء كردستان الوقت- أكد نائب رئیس مجلس الشعب السوري، ان خیر العراق هو في وحدته وتناغم كل أطیافه الاجتماعیة..

شاهد مأساة الروهينغا النازحين في بنغلادش.. بالصور الوقت- بعد فرارهم من جيش ميانمار الجائر اعتدى رجال الأمن في بنغلادش..

أهالي دير الزور: التحالف الأمريكي قصف ريف المحافظة بقنابل الفوسفور الوقت- أكد أهالي محافظة دير الزور لوكالة الانباء السورية "سانا" أن طائرات التحالف..

صحيفة أميركية: رغم قرار الملك، النساء السعوديات لن يتمكن من قيادة السيارات صحيفة أميركية: رغم قرار الملك، النساء السعوديات لن يتمكن من قيادة السيارات

البرلمان الايراني: استفتاء إقليم كردستان سيدفع إلى موجة جديدة من النزاعات البرلمان الايراني: استفتاء إقليم كردستان سيدفع العراق إلى موجة جديدة من النزاعات

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مقتل جنديين اسرائيليين واصابة اخرين في الجولان السوري المحتل مقتل جنديين اسرائيليين واصابة اخرين في الجولان السوري المحتل

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السفراء الأوروبيون يوجهون تحذيرات لترامب: يجب الالتزام بمعاهدة الاتفاق النووية

لماذا تطور روسيا أسلحة كهرومغناطيسية مدمرة؟

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یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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السياسة الخارجية لترامب تشعل أروقة البيت الأبيض ومحاولات لإصلاح مسارها

السياسة الخارجية لترامب تشعل أروقة البيت الأبيض ومحاولات لإصلاح مسارها

بذل الكونغرس الأمريكي والمستشارون السياسيون في البيت الأبيض الكثير من الجهود من اجل مراقبة وتوجيه السياسة الخارجية لحكومة ترامب، نظرا لعدم وجود استراتيجية محددة لهذه السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية
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دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.
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حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:
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صحيفة واشنطن بوست تصف الشهيد حججي بـ"رمز التشييع"

صحيفة واشنطن بوست تصف الشهيد حججي بـ"رمز التشييع"

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الى مراسيم يوم الاربعاء (اليوم) الذي شهد تشييع جثمان الشهيد "محسن حججي" والذي استُشهد مؤخرا على يد تكفيريي تنظيم داعش الارهابي في الحدود السورية مع العراق، وقالت ان هذا المقاتل الايراني الذي تم ذبحه في سوريا بات رمزا للتشييع.
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معانات مسلمي ميانمار مستمرة.. الفرار هو الملاذ الوحيد

معانات مسلمي ميانمار مستمرة.. الفرار هو الملاذ الوحيد

الوقت- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان أمس إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.
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السفراء الأوروبيون يوجهون تحذيرات لترامب: يجب الالتزام بمعاهدة الاتفاق النووية

السفراء الأوروبيون يوجهون تحذيرات لترامب: يجب الالتزام بمعاهدة الاتفاق النووية

الوقت- حذر سفراء الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" لدى الولايات المتحدة، حكومة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" من مغبة إلغاء معاهدة الاتفاق النووية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق مع جمهورية إيران الإسلامية...
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التقارب الايراني التركي يثير مخاوف اسرائيل!

التقارب الايراني التركي يثير مخاوف اسرائيل!

الوقت- حذر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من التقارب المتنامي في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية وتركيا...
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اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

الوقت- كشفت وسائل الإعلام التركية تفاصيل الاجتماع السري الذي جمع سياسيين أكراد بمسؤولين أمريكيين وفرنسيين ولقد اُتخذت بعض القرارات في هذا الاجتماع التي من شأنها أن تساعد على توسيع المناطق الكردية...
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بحضور شعبيٍّ ورسميٍّ مهيب..ايران تشيع جثمان الشهيد حججي+صور

بحضور شعبيٍّ ورسميٍّ مهيب..ايران تشيع جثمان الشهيد حججي+صور

الوقت- بحضور جماهيري ورسمي كبير، انطلقت في العاصمة الايرانية طهران، صباح اليوم الاربعاء، مراسم تشييع الشهد محسن حججي في ساحة الإمام الحسين عليه السلام.
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مقابلات خاصة

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
الأربعاء 6 محرم 1439
الخاقاني: دور الحشد مكمّل لعمل باقي المؤسسات، والمرجعية تجد في إستمراره ضرورة محتمة

الخاقاني: دور الحشد مكمّل لعمل باقي المؤسسات، والمرجعية تجد في إستمراره ضرورة محتمة

حول الحملات الإعلامية المستمرة ضد الحشد الشعبي، وحول مستقبل الحشد في مرحلة ما بعد داعش ودوره في الساحات الثقافية والإجتماعية كان لمراسلنا في العراق حوار مع مسؤول فرقة الإمام علي ومسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف وقائد عمليات شرق الأنبار الشيخ كريم الخاقاني:
مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً

أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:
الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

الوقت- بين ليلة وضحاها عُزل محمد بن نايف من منصب ولاية العهد، بعد قضم قوته، ليُعلن في وقت مبكر من صباح اليوم عن تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد، في آخر خطوات الأخير لاعتلاء عرش المملكة السعودية.
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حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الثاني من الجولة الثانية لدوري الأبطال

الخميس 7 محرم 1439
الوقت- شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباريات نارية عدة، أهمها مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد مع تشيلسي وبرشلونة مع سبورتينغ واليوفي مع أولمبياكوس، وفيما يلي سنعرض لكم حصاد هذا اليوم ونتائج مبارياته:
حصاد اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الأبطال

حصاد اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الأبطال

أرسنال يحقق فوزاً مهماً على ويست بروميتش

أرسنال يحقق فوزاً مهماً على ويست بروميتش

فيدرر يقود أوروبا إلى اللقب الأول في بطولة كأس ليفر

فيدرر يقود أوروبا إلى اللقب الأول في بطولة كأس ليفر

نابولي يفوز للمرة السادسة توالياً وروما يعبر أودينيزي

نابولي يفوز للمرة السادسة توالياً وروما يعبر أودينيزي

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غيتس يتمنى لو أنه قادر على إعادة الزمن ليغير شيئاً واحداً

غيتس يتمنى لو أنه قادر على إعادة الزمن ليغير شيئاً واحداً

الثلاثاء 5 محرم 1439
أعلن المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت "بيل غيتس" بأنه هناك شيئاً واحداً سيغير في نظام ويندوز في حال كان قادراً على السفر عبر الزمن إلى الوراء.
تاكسي طائر بدون طيار في دبي

تاكسي طائر بدون طيار في دبي

بريطانيا تغلق آلاف المواقع التي تبيع سلع مقلدة

بريطانيا تغلق آلاف المواقع التي تبيع سلع مقلدة

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السكتة الدماغية، أعراضها وسُبل الوقاية منها

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دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

دراسة: المنشفة أخطر مما تتوقعون

الخميس 7 محرم 1439
الوقت- يحتل موضوع النظافة الشخصية في حياة الإنسان حيّزاً كبيراً في سلامة الفرد وحالته الصحية، لذا دائماً ما يقوم العلماء والمختصون بدراسات دورية حول مواضيع تتعلق بالنظافة اليومية ووسائل تطوير وتحسين نمط حياة الإنسان لضمان أفضل محيط صحي ممكن له.
قطارات الأنفاق ومعضلة تلوث هوائها

قطارات الأنفاق ومعضلة تلوث هوائها

أكبر ماسة في العالم تباع بـ 53 مليون دولار

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بريطانيا مستعدة لبناء مشروعات طاقة شمسية في إيران

بريطانيا مستعدة لبناء مشروعات طاقة شمسية في إيران

الثلاثاء 5 محرم 1439
أعلنت شركة كويركوس البريطانية عن استعدادها ببناء أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالعالم في إيران مع نهاية العقد الحالي.
أسوأ ضربة تتعرض لها أسهم شركة الفيسبوك

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"القوى الناعمة" شعار المعرض الدولي للكتاب في مصر

"القوى الناعمة" شعار المعرض الدولي للكتاب في مصر

الثلاثاء 5 محرم 1439
اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (القوى الناعمة.. كيف؟) شعارا للدورة التاسعة والأربعين التي ستقام في عام 2018، وأكدت أن هذا الشعار هي السلاح الأقوى لمواجهة كافة أشكال التطرف.
فيلم الرعب "it" يتصدر شبابيك التذاكر

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عجائب الدنيا السبع معالم أثرية عريقة(الجزء الثاني)

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