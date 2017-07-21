موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

هل باتت قمة هامبورغ أكبر تجمعٍ دولي فاقدٍ للتأثير؟تجمع قمة العشرين قادة العالم في هامبورغ. لكنها تجمعهم من الناحية الشكلية حيث الإهتمامات التي تطغى عليهم لا تشكل أي رابط مشترك الأمر الذي جعل الخبراء يخرجون بإستنتاجات أقل ما تتحدث عن غياب القدرة الدولية على التاثير
الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم الجمعة 2017/7/21 من ففضح اصابة بن نايف بشظية وتعاطيه المورفين الى وصف ترامب بالرئيس الذي يباع ويشترى وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
الوقت- من البديهي أن تضعوا النشاطات والالعاب الرياضية بعين الاعتبار إذا ما أردتم أن تمنحوا أطفالكم إنطلاقة بدنية سلمية وصحية ليكتمل نموهم الجسدي بشكل سليم من جهة ولكي يحافظوا على صفائهم النفسي والروحي والذهني من جهة أخرى.
الوقت- بينما لم يولي المقدسيين أي اهتمام لانتهاكات الكيان الاسرائيلي الجائرة بحق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، تسارعت الأحداث في مدينة القدس وسط دعوات لجمعة غضب رفضا للبوابات الالكترونية التي نصبها الاحتلال والتي ستشعل على مايبدو انتفاضة فلسطينية ثالثة.
الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم الخميس 2017/7/20 من وصف أولياء عرش السعودية بمدمني المخدرات ومتعطشين للحروب إلى انتشار السرطان في امريكا وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
أثارت جولة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المنطقة والتي استهلها من السعودية الكثير من علامات الاستفهام حول خارطة الاصطفافات الجديدة في المنطقة بعد تحرير الموصل، وانحسار الأزمة في سوريا واختلاف السعودية وقطر.