موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة
هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...
عراقجي اذا مزق ترامب الاتفاق النووي فايران ستشعل النار فيهالوقت- قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونيةاليوم الاحداذا مزق ترامبالاتفاق النووي فايران ستشعل النار فيه، وقال نحن بالتأكيد لا نعترف بشيء اسمه التطبيق الصارم للاتفاق النووي بل (التطبيق) يجب ان يترافق مع حسن النوايا.
تظاهرات في تل أبيب تطالب نتنياهو بالرحيل؟الوقت- احتشد مئات الإسرائيليين مساء السبت في "تل أبيب"، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا الفساد التي يتم التحقيق معه بشأنها.
الوقت- لاشك بأن أمريكا قد أيقظت الدب الروسي "كما يقال" بعد أن أثارت جلبة بالقرب من وكره في بولندا، ولهذا عليها أن تتحمل ضربات مخالبه وغضبه، فالنارا التي أشعلتها واشنطن لن تحتمل حرارتها وأيدي الأوروبيين هي التي ستحترق بهذه النار لا أيديها هي.
الوقت- خلال العام 2016 وقعت أكثر من عملية اغتيال وتصفية لقادة مسلحين في جبهة النصرة الارهابية بإدلب "المحافظة الخاضعة للتنظيم المصنف على قائمة الارهاب الدولي"، ومايحصل يشير الى أن نهاية النصرة باتت قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
الوقت- حول المبادرة السياسية التي دفعت القوى السنية العراقية وقبلهم السيد عمار الحكيم لزيارة الأردن ومقابل العاهل الأردني، بين البنود والدوافع والتوقيت، وحول معطيات الميدان العسكري العراقي كان لنا حوار مع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الإستاذ علي الكنعاني.
أعلن الروائي الجامايكي مارلون جيمس 47 عاما أن الجزء الأول من ثلاثيته الروائية " النجم الأسود" سيصدر في عام 2018 . وسيكون كتابه الأول الذي يصدره منذ روايته " تاريخ موجز لـ 7 جرائم قتل" التي فازت بجائزة البوكر عام 2015.